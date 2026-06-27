¿Qué partidos hay hoy, 27 de junio, en el mundial? Programación y dónde verlos en vivo

Aficionados de Colombia celebran el martes 23 de junio el final del partido del grupo K del Mundial 2026 entre Colombia y República Democrática del Congo, en el estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, en México. Foto: EFE - Francisco Guasco

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Última fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En dos semanas se han jugado más de 64 partidos, los mismos que se hubieran disputado en toda una edición con el formato anterior, y el balance es sorpresivo. Especialmente por Cabo Verde, clasificado a los 16avos de final del torneo.

Ahora, es el turno para las tres últimas zonas en disputa, la J, la K (la de Colombia) y la L. Una jornada de mucho interés para quienes miran de reojo la tabla de los mejores terceros. Por ejemplo, Irán, que con su empate con Egipto quiere que le alcance para avanzar de ronda por primera vez en su historia.

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Croacia vs. Ghana (grupo L)

Las cuentas de los croatas son claras: un empate les asegura ser uno de los mejores terceros, ganar los clasifica en los dos primeros puestos y perder los deja dependiendo de otros resultados y al frente está un africano de cuidado.

Los ghaneses ya tienen su lugar asegurado en los 16avos de final, sea en la posición que sea, pero para hacerlo como uno de los dos primeros tendrá que al menos sumar un punto frente a un seleccionado europeo con mucha experiencia mundialista.

Fecha : sábado 27 de junio de 2026

Lugar : Lincoln Financial Field de Philadelphia, Pensilvania

Hora : 4:00 p.m.

Canal: DSports, DGO y Paramount+

Panamá vs. Inglaterra (grupo L)

Lastimosamente para la nación centroamericana, Panamá no se juega nada en esta última fecha del grupo. Eso sí, no le dejará el partido en bandeja de plata a Inglaterra e intentará sumar su primer punto en una Copa del Mundo.

Del otro lado, Los Tres Leones tienen como objetivo terminar como líderes de la zona, pero para eso deben vencer a Panamá y esperar que Ghana no haga lo mismo contra Croacia, o al menos no por una diferencia de gol mayor a la propia.

Fecha : sábado 27 de junio de 2026

Lugar : MetLife Stadium de Nueva York, Estados Unidos

Hora : 4:00 p.m.

Canal: DSports, DGO y Paramount+

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Tabla de posiciones grupo L: Mundial 2026

Selección PTS PJ DG 1 Inglaterra 4 2 +2 2 Ghana 4 2 +1 3 Croacia 3 2 -1 4 Panamá 0 2 -2

Colombia vs. Portugal (grupo K)

La igualdad frente a Portugal le basta a Colombia para finalizar la fase de grupos en el primer lugar. Sin embargo, una victoria sería un golpe sobre la mesa para un equipo que quiere hacer el mejor mundial de su historia.

Por su parte, el elenco luso necesita, irremediablemente, de los tres puntos si quiere obtener la primera plaza de la zona K. Algo que fue, es y será un objetivo para un seleccionado plagado de estrellas del Viejo Continente.

Fecha : sábado 27 de junio de 2026

Lugar : Hard Rock Stadium de Miami, Florida, en Estados Unidos

Hora : 6:30 p.m.

Canal: Gol Caracol, Ditu, RCN, App RCN, Disney+, DSports, DGO y Paramount+

RD Congo vs. Uzbekistán (grupo K)

La República Democrática del Congo está obligada a ganar si quiere ser un mejor tercero. Sin embargo, algunos de los terceros lugares en otros grupos quedarán fuera si esto ocurre, pues afecta sus chances de clasificar a la segunda ronda del Mundial 2026.

Uzbekistán no juega por nada ante su homólogo africano, pero aun así quiere despedirse de su primera Copa Mundial de la FIFA con dignidad. Además, contará con el apoyo de otras selecciones que hincharán por un tropiezo del Congo.

Fecha : sábado 27 de junio de 2026

Lugar : Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos

Hora : 6:30 p.m.

Canal: DSports, DGO y Paramount+

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Tabla de posiciones grupo K: Mundial 2026

Selección PTS PJ DG 1 Colombia 6 2 +3 2 Portugal 4 2 +5 3 Congo 1 2 -1 4 Uzbekistán 0 2 -7

Argelia vs. Austria (grupo J)

Este será un duelo para alquilar balcón, pues el que gane obtendrá la segunda plaza del grupo J. Eso sí, Austria parte con una ligera ventaja que le permite, con el empate, pasar como segundo del grupo y a Argelia como mejor tercero.

Todo esto por cuenta de la goleada 3-0 que le propinaron los argentinos a los argelinos en la primera jornada. Eso dejó a los africanos con una diferencia de gol muy negativa que no pudieron revertir frente al debutante, Jordania.

Fecha : sábado 27 de junio de 2026

Lugar : Arrowhead Stadium de Kansas, Estados Unidos

Hora : 9:00 p.m.

Canal: DSports, DGO y Paramount+

Jordania vs. Argentina (grupo J)

Hablando de Jordania, la selección asiática estuvo muy cerca de ganar o al menos empatar en sus primeros dos encuentros. Sin embargo, enfrentará a la campeona del mundo sin muchas expectativas de poder sumar en la tabla.

Del otro lado, Argentina ya está clasificada, en el primer lugar y hasta conoce a su rival en 16avos de final, la sorprendente Cabo Verde. Pero primero deberá cumplir su compromiso con los jordanos y cerrar con broche de oro su primera fase.

Fecha : sábado 27 de junio de 2026

Lugar : AT&T Stadium de Arlington, Dallas, en Estados Unidos

Hora : 9:00 p.m.

Canal: Win Sports, Disney+, DSports, DGO y Paramount+

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Tabla de posiciones grupo J: Mundial 2026

Selección PTS PJ DG 1 Argentina 6 2 +5 2 Austria 3 2 0 3 Argelia 3 2 -2 4 Jordania 0 2 -3

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