Siguen los problemas en el Mundial 2026 a un par de horas de la inauguración

FIFA Fan Festival de Miami en Bayfront Park, Florida, este 10 de junio 2026. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

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Costa de Marfil y Senegal jugarán por primera vez un Mundial sin haber podido enviar delegaciones de aficionados de su país dado que no pudieron obtener los visados para Estados Unidos. Así lo lamentaron este jueves 11 de junio de 2026 a AFP representantes de las hinchadas de los dos países africanos.

La estricta política migratoria de Donald Trump dificulta la entrada a Estados Unidos desde ciertos países e incluso puede afectar al personal convocado para la competición. Como fue el caso del árbitro somalí, Omar Abdulkadir Artan, quien fue expulsado este fin de semana del país norteamericano.

“Los aficionados han renunciado a viajar porque Estados Unidos no quiere ver a aficionados de ciertos países como Costa de Marfil en su territorio”, dijo Julien Kouadio Adonis, presidente del Comité Nacional de Aficionados de los Elefantes (CNSE), que suele organizar los desplazamientos en Mundiales.

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“Estados Unidos fue claro con nosotros diciéndonos que no quería ver a nuestros aficionados”, agregó el jefe de este organismo bajo tutela del Ministerio de Deportes. Solo un puñado de funcionarios recibió autorización de Estados Unidos.

“No ha sido nada fácil lograr los visados. Ha hecho falta discutir y negociar para hacernos oír”, precisó Kuaido. Costa de Marfil deberá, por tanto, contar únicamente con los aficionados de la diáspora, aproximadamente 1.000 personas.

En sus anteriores participaciones en Copas del Mundo (2006, 2010 y 2014) o para la Copa África de Naciones, este organismo (CNSE) había enviado a decenas de marfileños a animar a su selección, siendo una tradición.

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Senegal también tiene problemas con los visados

Por parte de Senegal, el país también ha tenido que renunciar a enviar delegaciones oficiales de decenas de aficionados, como suele hacerlo en grandes competiciones y como lo repitió en la cita orbital anterior.

“Desde que Senegal participa en la Copa Mundial de la FIFA, es la primera vez que no enviamos delegación debido a las complicaciones vinculadas a la concesión de visados por parte de Estados Unidos”, expresó para AFP Ndèye Dome Thiouf, consejero de comunicación del Ministerio de Deportes.

Incluso esta institución ha intentado enviar a los presidentes de las organizaciones de aficionados, completamente a cargo del Estado, pero sus visados también han sido rechazados por las autoridades migratorias.

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“Personalmente estoy decepcionado. Creo que organizar un Mundial no debería causar tantos problemas”, dijo Pepe Mass Gueye, presidente del grupo de aficionados Lebougui, cuyo visado también fue rechazado por Estados Unidos.

Para apoyar a los Leones de la Teranga, el Estado senegalés va a conceder 400 boletos por partido a ciudadanos senegaleses ya instalados en territorio estadounidense y sin problemas con las autoridades de ese país.

“Vuestro boleto no es un visado”, advirtió este año el jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio. Estas restricciones se añaden al coste elevado de los boletos para los partidos y alimentan las críticas a un Mundial inpopular.

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