Tabla histórica de goleadores en los Mundiales: Messi igualó a Klose y Mbappé acecha

El triplete de Messi y el doblete de Mbappé sacudieron la clasificación histórica de goleadores y reactivaron la lucha por uno de los récords más prestigiosos de los Mundiales. Foto: Getty Images

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La clasificación de máximos goleadores en la historia de los Mundiales vivió una jornada de auténtico terremoto. En cuestión de horas, Kylian Mbappé y Lionel Messi protagonizaron actuaciones que modificaron el escalafón histórico y reavivaron una carrera que parecía reservada para las leyendas del pasado.

El francés había dado el primer golpe con un doblete ante Senegal, pero el argentino respondió más tarde con un triplete frente a Argelia para igualar un récord que llevaba más de una década en manos de Miroslav Klose.

Mbappé marcó dos veces en la victoria 3-1 de Francia sobre Senegal y alcanzó los 14 goles en Copas del Mundo. Con esa actuación superó a Pelé y se colocó a solo una anotación de Ronaldo Nazário, el brasileño que ocupa el tercer lugar histórico con 15 tantos. Además, igualó a Gerd Müller, otro de los nombres más ilustres que ha dado la historia de los Mundiales.

Sin embargo, la respuesta de Messi no tardó en llegar. El capitán argentino firmó el primer hat-trick de su carrera en una Copa del Mundo durante la victoria 3-0 sobre Argelia y alcanzó los 16 goles mundialistas. Con esa cifra igualó a Miroslav Klose en la cima de la clasificación histórica y quedó a las puertas de convertirse en el máximo goleador absoluto del torneo más importante del fútbol.

Messi tiene el récord al alcance de la mano

La actuación del argentino adquiere una dimensión aún mayor porque todavía le restan al menos dos partidos de la fase de grupos ante Austria y Jordania. Eso significa que tendrá nuevas oportunidades para romper el empate con Klose y adueñarse en solitario de una de las marcas más prestigiosas que existen en el fútbol internacional.

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Los tres goles ante Argelia llegaron en momentos distintos del encuentro. Messi abrió el marcador con un remate desde fuera del área a los 17 minutos, amplió la ventaja al aprovechar un rebote del guardameta argelino en el segundo tiempo y completó la noche soñada con una definición desde la media luna para sellar el 3-0 definitivo.

Mbappé también amenaza la cima

Aunque el foco quedó sobre Messi, Mbappé también salió fortalecido de la primera jornada mundialista. El delantero francés alcanzó los 14 goles en apenas 15 partidos disputados en Mundiales y mantiene un promedio anotador superior al de varios de los grandes nombres de la historia.

Su doblete contra Senegal permitió que Francia comenzara con victoria su participación en el torneo y lo dejó a solo dos goles del récord compartido por Klose y Messi. Con apenas su tercera Copa del Mundo en curso, el atacante francés aparece como uno de los principales candidatos a seguir escalando posiciones en los próximos días.

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Así quedó la tabla histórica de goleadores en los Mundiales

Miroslav Klose (Alemania) – 16 goles Lionel Messi (Argentina) – 16 goles Ronaldo (Brasil) – 15 goles Gerd Müller (Alemania) – 14 goles Kylian Mbappé (Francia) – 14 goles Just Fontaine (Francia) – 13 goles Pelé (Brasil) – 12 goles Sándor Kocsis (Hungría) – 11 goles Jürgen Klinsmann (Alemania) – 11 goles Helmut Rahn (Alemania) – 10 goles

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