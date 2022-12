“¿Qué mirás, bobo?”, video revela lo que sucedió detrás del disgusto de Messi

Lautaro Martínez y 'El Kun' Agüero hablan con Wout Weghorst durante la rueda de prensa que se disponía a ofrecer Lionel Messi. Foto: TikTok

El paso a las semifinales entre Argentina y Países Bajos fue una jornada de fútbol polémica después del notorio disgusto entre los jugadores de cada equipo. El momento que marcó este encuentro futbolístico fue cuando Lionel Messi dijo las declaraciones virales que fueron parte de la muestra de su malestar con uno de los futbolistas europeos.

“¿Qué mirás, bobo?, Anda pa’ allá, bobo”, repetía Messi durante una entrevista que le concedió al medio TyC Sports después de que Argentina se metiera entre los cuatro mejores equipos del Mundial de Catar, tras su victoria 4 - 2 por cobros desde el punto penal tras el 2-2 en los 120 minutos de juego.

Las imágenes que le dieron la vuelta al mundo solo muestran cuando el astro argentino manotea y se ve disgustado con uno de sus contrincantes en cancha, pero horas después se conoció quién al que se dirigía Messi y qué estaba pasando mientras decía las declaraciones de disgusto.

¿Qué pasó detrás de las cámaras?

‘El Kun’ Agüero, otra recordada figura de la selección de Argentina y uno de los futbolistas más cercanos a ‘La Pulga’, contó para ESPN cómo fue todo ese momento detrás de las cámaras que estaban enfocando al 10.

“Estaba ahí, era el 19 exactamente, y le empezó a decir que “eh, Messi, eh, Messi” y se dio vuelta Leo y lo mira y ahí le dijo eso y el chabón le decía “come here, come here” (ven acá, ven acá) y ahí salté yo y le digo “shut up” (cállate), ¿para qué le hablas? Y él me dijo “you don’t say shut up” (no me digas que me calle), y le digo, “ok, you don’t talk to Messi” (ok, no le hables a Messi), afirmó el Kun.

A raíz de la viralidad de las imágenes, fue el mismo arquero de la selección neerlandesa, Wout Weghorst, quien dio su versión de lo sucedido después del partido entre Argentina y Países Bajos y afirmó que él quería darle la mano a Messi

“Le tengo mucho respeto como jugador de fútbol”, aseguró el futbolista europeo. Y aclaró: “Messi me tiró la mano y no quiso hablar conmigo. Mi español no es muy bueno, pero entendí que me dijo palabras irrespetuosas. Eso me parece decepcionante, realmente decepcionante”.

Por medio de TikTok, además, se publicó el video de un aficionado quien grabó el momento justo cuando ‘El Kun’ y Lautaro Martínez se acercan al 19 de Países Bajos, Wout Weghorst, y se dan las declaraciones que contó Agüero para ESPN.

Aunque el momento no pasó a mayores, la FIFA estudia sancionar a los jugadores argentinos, que ya se preparan para medirse con Croacia en las semifinales del Mundial este martes 13 de diciembre a las 2:00 p.m. hora Colombia.

