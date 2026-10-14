Premios Fabio Poveda Márquez 2026: estos son los ganadores

La ceremonia, organizada por la Asociación de Periodistas Deportivos del Atlántico (Acord Atlántico), se llevó a cabo en el…

Las historias que van más allá de los resultados, retratan la lucha de los deportistas y revelan el lado humano de la competencia tuvieron un lugar especial en Barranquilla. Este miércoles 14 de octubre, el IV Premio Nacional de Periodismo Deportivo Tecnoglass-Fabio Poveda Márquez reconoció trabajos periodísticos que encontraron en el deporte una oportunidad para contar historias de superación, memoria y esperanza.

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La ceremonia, organizada por la Asociación de Periodistas Deportivos del Atlántico (Acord Atlántico), se llevó a cabo en el auditorio de Combarranquilla Country y tuvo como ganadores a representantes de El Tiempo, Caracol TV y El Atlanticense, medio digital de Barranquilla. Además, la organización entregó cuatro distinciones a la vida y obra de periodistas que han dejado huella en la profesión.

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El Tiempo, Caracol TV y El Atlanticense, entre los ganadores

En la categoría Texto, el reconocimiento fue para Pablo Romero, periodista de El Tiempo, por su trabajo Selección Colombia de trasplantados: el equipo que nunca pierde la esperanza. La historia se centra en Juan Sebastián Garzón, futbolista trasplantado de riñón que recuperó una vida saludable y la posibilidad de disfrutar nuevamente del fútbol.

Romero, periodista bogotano de 43 años, ha desarrollado su carrera en El Tiempo, con especial atención al deporte y al fútbol profesional.

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En esta categoría también fueron nominados Juan Carlos Becerra, de El Espectador; Rafael Castillo, de El Heraldo; David Muñoz, de La Patria; Manuel Ortega Ponce, de ZonaCero, y José Orlando Ascencio, también de El Tiempo.

Por su parte, Eduardo Ahumada Navarro, de Caracol TV, ganó en Audiovisuales con Jhon, el futbolista que no perdió la fe. El trabajo cuenta la lucha de una familia por salvar la vida de un niño que fue víctima de una bala perdida y que, después de sobrevivir, encontró en el fútbol una manera de seguir adelante y hoy se desempeña como jugador en las canchas del Atlántico.

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Comunicador social y periodista de la Universidad Autónoma del Caribe, Ahumada trabajó en diferentes medios de Barranquilla antes de vincularse a Caracol TV en 2008 como corresponsal en la capital del Atlántico. En 2013 se trasladó a Bogotá y desde entonces ha cubierto dos mundiales de fútbol, tres ediciones de los Juegos Olímpicos y diferentes torneos internacionales, incluida recientemente la Vuelta a España.

Los nominados de esta categoría fueron René Wedehking, de Win Sports; Ricardo Ordóñez, de Coopercom, y José Marenco y Mateo Gaydos, de Radio Caribe Sano.

El tercer ganador fue Armando del Gallego Gómez, de El Atlanticense, quien se impuso en la categoría Jóvenes con el texto La carrera continúa: Daniel Barragán. La publicación reconstruye la historia del bicicrocista que sufrió un accidente que truncó su carrera deportiva, pero cuyo legado permanece vivo en Barranquilla, donde una pista lleva su nombre.

Del Gallego Gómez tiene 23 años y se graduó como comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda, sede Barranquilla, en abril de 2026. Comenzó su recorrido en prensa en 2022, en el proyecto universitario Tribuna Deportiva, y al año siguiente creó su propio pódcast, Click Deportivo.

En esta categoría fueron nominadas Laura Henao, de La Patria; Mariliana Yepez Guzmán, de La Libertad, y Sara Gil Martínez, de El Colombiano.

Cuatro referentes recibieron el premio Vida y Obra

La cuarta edición del galardón también reconoció la trayectoria de cuatro maestros del periodismo deportivo: Efraín Peñate Rodríguez, Sergio Ramírez García, Luis Alberto Payares Villa y Hugo Illera Jiménez.

Efraín Peñate, conocido como El verbo del fútbol, comenzó su carrera en 1958, en la emisora Voz de la Patria. Desde entonces trabajó en medios como Todelar, Radio Sutatenza, Emisora Atlántico, RCN y Radio Mar Caribe. Fue director nacional de deportes de RCN, columnista y cronista de El Heraldo, además de profesor universitario y presidente de Acord Atlántico.

Sergio Ramírez García, nacido en Sincelejo, construyó una trayectoria como narrador deportivo en la radio colombiana, principalmente en RCN y Caracol. Su voz acompañó los mundiales de fútbol de Argentina 1978, España 1982, México 1986 y Estados Unidos 1994. En Bogotá también lideró el grupo radial Los Dueños del Balón, de RCN.

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El reconocimiento a Luis Alberto Payares Villa fue póstumo. Nacido en Turbaco, Bolívar, y criado en Cartagena, encontró desde niño su vocación por la narración deportiva. Trabajó en emisoras como Caracol y Emisora Fuentes, donde se convirtió en una de las voces representativas de Cartagena en disciplinas como béisbol, sóftbol y boxeo. También fundó Producciones Punto, empresa que impulsó a figuras del periodismo deportivo como Eugenio Baena. Falleció en mayo de 2026, a los 86 años.

Por último, Hugo Illera Jiménez, periodista barranquillero con medio siglo de experiencia, recibió el homenaje por una carrera que incluye su paso por Diario del Caribe, Emisora Atlántico, Win Sports y Caracol Radio, donde fue comentarista junto al recordado Edgar Perea. También impulsó los espacios deportivos Protagonistas del Deporte, en Telecaribe, y Teledeportes. Actualmente dirige Informadores Deportivos y Diario Deportes, además de escribir una columna en El Heraldo.

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Un premio que homenajea el periodismo deportivo

El Premio Nacional de Periodismo Deportivo Tecnoglass-Fabio Poveda Márquez es organizado por Acord Atlántico, entidad que cumple 80 años desde su creación, y cuenta con el patrocinio de Tecnoglass, compañía con sede en Barranquilla dedicada a la fabricación de vidrio arquitectónico y productos de aluminio y vinilo para la industria de la construcción.

El certamen rinde homenaje a Fabio Poveda Márquez, reconocido como uno de los grandes maestros del periodismo colombiano, fallecido en 1998. En su cuarta edición, el premio volvió a destacar el valor de las historias que encuentran en el deporte un escenario para contar experiencias humanas, preservar la memoria y reconocer el trabajo de quienes han dedicado su vida a informar.

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