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¿Cuándo juega la Selección Colombia de mayores? Hora y dónde ver el partido contra Paraguay

La Selección Colombia volverá a la acción en su segundo amistoso postmundial 2026 frente a la Paraguay del entrenador argentino, Gustavo Alfaro.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
¿Cuándo juega la Selección Colombia de mayores? Hora y dónde ver el partido contra Paraguay
Richard Ríos y Daniel Muñoz durante un partido amistoso entre Colombia y Croacia.
Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

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A la selección de Colombia le urge una victoria. Terminado el proceso rumbo a Norteamérica 2026 y el ciclo de jugadores históricos como James Rodríguez, David Ospina y Juan Fernando Quintero, el equipo nacional empieza una nueva aventura con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2030, la del centenario.

Sin embargo, el primer partido dejó más dudas que certezas. La igualdad a un gol con México dejó preocupados a más de uno e incluso a algunos pidiendo el regreso de la leyenda viviente James Rodríguez. Pero lo cierto es que todo debe continuar y el próximo reto en el horizonte será la Paraguay de Alfaro.

Le sugerimos: James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez tuvieron un encontronazo en la Liga Betplay 2026

¿Cuándo juega la Selección Colombia de mayores?

  • Fecha: viernes 2 de octubre de 2026
  • Lugar: Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos
  • Hora: 7:00 p. m.
  • Canal: Gol Caracol y Ditu

Le contamos: El fútbol femenino sacó la cara en Colombia

Últimos partidos de Paraguay

La selección paraguaya viene de una honrosa participación en la Copa del Mundo 2026. Terminó como uno de los ocho mejores terceros al obtener cuatro puntos en el grupo D, el cual compartió con Turquía, Australia y el anfitrión, Estados Unidos. Pero la gran hazaña vino en la ronda de 16avos de final.

El combinado guaraní tuvo que enfrentar a la poderosa selección de Alemania, cuatro veces campeona del mundo. Los pupilos de Gustavo Alfaro llevaron el partido hasta los penales en los que vencieron 4-3. Ya en octavos de final cayeron eliminados 1-0 contra la potente selección francesa de Kylian Mbappé.

Le recomendamos: Néstor Lorenzo en la selección de Colombia: la promesa de renovación y el camino a 2030

Últimos partidos de Paraguay vs. Colombia

  • Colombia 2-2 Paraguay | Eliminatorias Mundialistas (2025)
  • Colombia 2-1 Paraguay | Copa América (2024)
  • Paraguay 0-1 Colombia | Eliminatorias Mundialistas (2023)
  • Colombia 2-0 Paraguay | Amistoso (2022)
  • Colombia 0-0 Paraguay | Eliminatorias Mundialistas (2021)
  • Paraguay 1-1 Colombia | Eliminatorias Mundialistas (2021)
  • Colombia 1-0 Paraguay | Copa América (2019)
  • Colombia 1-2 Paraguay | Eliminatorias Mundialistas (2017)
  • Paraguay 0-1 Colombia | Eliminatorias Mundialistas (2016)
  • Colombia 2-1 Paraguay | Copa América Centenario (2016)

De los últimos 10 enfrentamientos entre ambas selecciones, Paraguay tan solo ha podido ganar una vez. Fue en la penúltima fecha de la eliminatoria rumbo a Rusia 2018 en la que Colombia perdió en el estadio Metropolitano de Barranquilla, luego de comenzar el partido ganando con un gol de Falcao García.

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¿Cómo le fue a la Selección Colombia de mayores en el mundial?

Si bien no fue una participación que se pueda calificar tajantemente como fracaso, lo cierto es que la eliminación de la Tricolor del Mundial 2026 sí fue muy decepcionante. El equipo de Néstor Lorenzo había mostrado un fútbol que podía vencer de alguna manera a Suiza y llegar más allá de los octavos de final.

No obstante, ese fue el final de una generación dorada que le dio al país tres clasificaciones mundialistas y una final de la Copa América. Resultados que pesan mucho en la historia del cuadro nacional, pero que dejan la sensación de haber dejado escapar la oportunidad de hacer algo mucho más memorable.

No se pierda: Las mejores actuaciones de Colombia en Mundiales tras el bronce en Polonia 2026

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol. 27DanielMontoya dmontoya@elespectador.com

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