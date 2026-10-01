Sin embargo, el primer partido dejó más dudas que certezas. La igualdad a un gol con México dejó preocupados a más de uno e incluso a algunos pidiendo el regreso de la leyenda viviente James Rodríguez. Pero lo cierto es que todo debe continuar y…

A la selección de Colombia le urge una victoria. Terminado el proceso rumbo a Norteamérica 2026 y el ciclo de jugadores históricos como James Rodríguez, David Ospina y Juan Fernando Quintero, el equipo nacional empieza una nueva aventura con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2030, la del centenario.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

¿Cuándo juega la Selección Colombia de mayores? Hora y dónde ver el partido contra Paraguay

Sin embargo, el primer partido dejó más dudas que certezas. La igualdad a un gol con México dejó preocupados a más de uno e incluso a algunos pidiendo el regreso de la leyenda viviente James Rodríguez. Pero lo cierto es que todo debe continuar y el próximo reto en el horizonte será la Paraguay de Alfaro.

Publicidad

Le sugerimos: James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez tuvieron un encontronazo en la Liga Betplay 2026

📸 ¡𝘏𝘰𝘺 𝘦𝘯𝘵𝘳𝘦𝘯𝘢𝘮𝘰𝘴 𝘦𝘯 𝘔𝘖𝘋𝘖 𝘚𝘖𝘕𝘙𝘐𝘚𝘈! 😆



𝘍𝘢𝘭𝘵𝘢 𝘮𝘦𝘯𝘰𝘴 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘷𝘰𝘭𝘷𝘦𝘳𝘯𝘰𝘴 𝘢 𝘷𝘦𝘳, 𝘊𝘖𝘓𝘖𝘔𝘉𝘐𝘈 🇨🇴#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/B24IOjNrcN — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 1, 2026

¿Cuándo juega la Selección Colombia de mayores?

Fecha : viernes 2 de octubre de 2026

: viernes 2 de octubre de 2026 Lugar : Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos

: Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos Hora : 7:00 p. m.

: 7:00 p. m. Canal: Gol Caracol y Ditu

Le contamos: El fútbol femenino sacó la cara en Colombia

¡𝗠𝗮𝗻̃𝗮𝗻𝗮 𝗲𝘀 𝘂𝗻 𝗱𝗶́𝗮 𝗱𝗲 𝗢𝗥𝗚𝗨𝗟𝗟𝗢 𝗖𝗢𝗟𝗢𝗠𝗕𝗜𝗔𝗡𝗢! 🥰



🆚 🇵🇾

🗓 Viernes 2 de octubre

🕞 7:00 pm (hora COL)

🏟 Sports Illustrated Stadium, Harrison (Estados Unidos)

🏆 Amistoso Internacional

📺 Gol Caracol, Ditu – Fútbol RCN, App Canal RCN… pic.twitter.com/fXpfMjxUhr — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 1, 2026

Últimos partidos de Paraguay

La selección paraguaya viene de una honrosa participación en la Copa del Mundo 2026. Terminó como uno de los ocho mejores terceros al obtener cuatro puntos en el grupo D, el cual compartió con Turquía, Australia y el anfitrión, Estados Unidos. Pero la gran hazaña vino en la ronda de 16avos de final.

El combinado guaraní tuvo que enfrentar a la poderosa selección de Alemania, cuatro veces campeona del mundo. Los pupilos de Gustavo Alfaro llevaron el partido hasta los penales en los que vencieron 4-3. Ya en octavos de final cayeron eliminados 1-0 contra la potente selección francesa de Kylian Mbappé.

Le recomendamos: Néstor Lorenzo en la selección de Colombia: la promesa de renovación y el camino a 2030

¡Gracias, Paraguay! 🇵🇾



Esta #Albirroja dejó el alma, nos unió como nación y nos hizo soñar hasta el final.



Seguimos juntos. 🫡#VamosParaguay pic.twitter.com/o9dEDzI7oy — Selección Paraguaya (@Albirroja) July 4, 2026

Últimos partidos de Paraguay vs. Colombia

Colombia 2-2 Paraguay | Eliminatorias Mundialistas (2025)

| Eliminatorias Mundialistas (2025) Colombia 2-1 Paraguay | Copa América (2024)

| Copa América (2024) Paraguay 0-1 Colombia | Eliminatorias Mundialistas (2023)

| Eliminatorias Mundialistas (2023) Colombia 2-0 Paraguay | Amistoso (2022)

| Amistoso (2022) Colombia 0-0 Paraguay | Eliminatorias Mundialistas (2021)

| Eliminatorias Mundialistas (2021) Paraguay 1-1 Colombia | Eliminatorias Mundialistas (2021)

| Eliminatorias Mundialistas (2021) Colombia 1-0 Paraguay | Copa América (2019)

| Copa América (2019) Colombia 1-2 Paraguay | Eliminatorias Mundialistas (2017)

| Eliminatorias Mundialistas (2017) Paraguay 0-1 Colombia | Eliminatorias Mundialistas (2016)

| Eliminatorias Mundialistas (2016) Colombia 2-1 Paraguay | Copa América Centenario (2016)

De los últimos 10 enfrentamientos entre ambas selecciones, Paraguay tan solo ha podido ganar una vez. Fue en la penúltima fecha de la eliminatoria rumbo a Rusia 2018 en la que Colombia perdió en el estadio Metropolitano de Barranquilla, luego de comenzar el partido ganando con un gol de Falcao García.

Lea también: Colombia empató con México en el inicio del nuevo ciclo de Néstor Lorenzo

¿Cómo le fue a la Selección Colombia de mayores en el mundial?

Si bien no fue una participación que se pueda calificar tajantemente como fracaso, lo cierto es que la eliminación de la Tricolor del Mundial 2026 sí fue muy decepcionante. El equipo de Néstor Lorenzo había mostrado un fútbol que podía vencer de alguna manera a Suiza y llegar más allá de los octavos de final.

No obstante, ese fue el final de una generación dorada que le dio al país tres clasificaciones mundialistas y una final de la Copa América. Resultados que pesan mucho en la historia del cuadro nacional, pero que dejan la sensación de haber dejado escapar la oportunidad de hacer algo mucho más memorable.

No se pierda: Las mejores actuaciones de Colombia en Mundiales tras el bronce en Polonia 2026

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador