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James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez tuvieron un encontronazo en la Liga Betplay 2026

James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez tuvieron una acalorada discusión durante la victoria 3-1 de Atlético Nacional frente al Junior de Barranquilla.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez tuvieron un encontronazo en la Liga Betplay 2026
James Rodríguez calentando en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá antes del partido entre Atlético Nacional e Internacional de Bogotá.
Foto: AFP - RAUL ARBOLEDA

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Hubo un rifirrafe entre James Rodríguez (Atlético Nacional) y Teófilo Gutiérrez (Junior de Barranquilla). Los dos exjugadores de la selección de Colombia se enfrentaron anoche en el estadio Atanasio Girardot de Medellín por la tercera fecha de la Liga Betplay 2026-II. Un partido que terminó 3-1 a favor de los verdes. Y aunque transcurrió con tranquilidad la mayoría del tiempo, hubo un momento de tensión entre los dos excompañeros en la Tricolor.

Al momento de cobrar un tiro libre, Gutiérrez le reclamó airadamente algo a Rodríguez, quien le pidió el balón para tirar el esférico al área. Sin embargo, Teo Gutiérrez le lanzó de mala gana el balón al número 23 de Nacional y este reaccionó manoteando y respondiéndole a sus reclamos verbales. De acuerdo con algunas versiones, todo terminó con Teo pidiéndole "respeto" a James y este desentendiéndose de la discusión para seguir con el transcurso del juego.

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James Rodríguez y su gran actuación contra Junior

El cucuteño de 35 años cada vez se siente más a gusto con su nuevo equipo y con la liga colombiana. En cuatro partidos, ninguno completo, ya ha dado dos asistencias, la última de ellas anoche frente a Atlético Junior para el 2-0. Obra de Andrés Felipe Roman que no desaprovechó el gran pase de James.

Eso sí, los aficionados de Nacional siguen esperando por su primera anotación con el club verdolaga. Esta pudo haber llegado nada más y nada menos que en el clásico contra Millonarios. James Rodríguez cobró magistralmente un tiro libre, pero Stiven Barreiro lo sacó con la cabeza de la línea.

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¿Hay antecedentes de pelea entre James Rodríguez y Teo?

De acuerdo con algunos periodistas, James y Gutiérrez tuvieron una fuerte discusión en la selección de Colombia durante la Copa América en Chile 2015. Exactamente se trató de un desencuentro en el partido de los cuartos de final contra Argentina que terminó 0-0 y la Tricolor perdió en los penales.

Según el periodista Carlos Antonio Vélez, James Rodríguez le pidió al técnico de la selección en ese momento, José Néstor Pekerman, que sustituyera a Teo por otro mediocampista. Un comentario que no le gustó nada al barranquillero, quien sí terminó siendo reemplazado por Edwin Cardona en ese duelo.

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¿Cuándo vuelve a jugar James Rodríguez con Nacional?

‘El Rey de Copas volverá a la acción el próximo miércoles 7 de octubre de 2026 para enfrentar a Deportes Tolima. El cotejo será en el estadio Atanasio Girardot de Medellín a partir de las 8:20 p. m. y en caso de victoria podría dejar al club antioqueño a un paso de la clasificación a los cuadrangulares.

Actualmente, Nacional marcha segundo en la tabla de posiciones de la Liga Betplay 2026-II con 22 puntos. Eso sí, el conjunto verde tan solo tiene 10 partidos jugados, por lo que podría posicionarse como líder del campeonato en cuanto se ponga al día con el calendario de compromisos aplazados.

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol. 27DanielMontoya dmontoya@elespectador.com

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