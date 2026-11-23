La modificación se produjo después de que Colton Herta no continuara con Hitech durante el cierre del campeonato. La escudería anunció a Roman Bilinski como su reemplazo para las dos últimas citas del…

Sebastián Montoya tendrá un cambio de equipo antes de lo previsto en la Fórmula 2. El piloto colombiano correrá las últimas dos carreras de la temporada 2026 con DAMS Lucas Oil, escudería con la que ya estaba confirmado para la próxima campaña, pero a la que se incorporará anticipadamente por movimientos en la parrilla de la categoría.

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La modificación se produjo después de que Colton Herta no continuara con Hitech durante el cierre del campeonato. La escudería anunció a Roman Bilinski como su reemplazo para las dos últimas citas del calendario, lo que abrió la posibilidad de que Montoya adelantara su llegada a DAMS Lucas Oil.

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De esta manera, el colombiano debutará con su nuevo equipo este fin de semana en el circuito de Lusail, durante el Gran Premio de Catar. Posteriormente, disputará la última fecha del campeonato en Yas Marina, Abu Dabi, del 4 al 6 de diciembre.

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Qatar and Abu Dhabi up next for Sebastian Montoya 🇶🇦🇦🇪



Sebastian will make his DAMS Lucas Oil debut at Lusail before heading to Yas Marina for the 2026 FIA Formula 2 season finale, ahead of his full-time campaign with the team in 2027.#F2 #DAMSLucasOil pic.twitter.com/zKOdUvEGF6 — DAMS Lucas Oil (@damsracing) November 23, 2026

¿Por qué Sebastián Montoya cambia de equipo en la Fórmula 2?

El movimiento representa una oportunidad para que Montoya comience a trabajar con anticipación junto a la estructura que lo acompañará durante toda la temporada 2027. Además, llega a una escudería que ha tenido mejores resultados que Prema Racing en el campeonato de constructores de este año.

DAMS Lucas Oil ocupa actualmente la quinta posición entre los equipos, con 173 puntos, mientras que Prema Racing aparece en el penúltimo lugar de la clasificación, entre 11 escuderías, con apenas 51 unidades. Por eso, el cambio también representa una oportunidad deportiva para el colombiano, que podrá conocer el funcionamiento de su nuevo monoplaza y adaptarse a sus ingenieros antes de afrontar una temporada completa.

Así fue el paso de Sebastián Montoya por Prema Racing

La salida de Montoya marca el final de su etapa con Prema Racing, equipo al que llegó a comienzos de 2025 después de su paso por la Fórmula 3. Durante su primera temporada en la categoría consiguió tres podios y terminó en la duodécima posición del campeonato. Sus resultados más destacados fueron los segundos lugares en las carreras de Barcelona y Silverstone, además de un tercer puesto en Mónaco.

En 2026, sin embargo, los resultados no han sido los esperados. El colombiano marcha en la decimoséptima posición de la clasificación general y solamente ha conseguido un podio: el segundo lugar en la carrera sprint del Gran Premio de Austria. En total, Montoya consiguió cuatro podios durante su paso por Prema Racing, una etapa que ahora cierra para comenzar anticipadamente su nueva aventura con DAMS Lucas Oil.

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Debut anticipado para Sebastián Montoya: el colombiano se estrena con su nuevo equipo en F2, DAMS Lucas Oil, este fin de semana en el GP de Catar 🙌🏻 Aquí les explico por qué se abrió esta posibilidad 👀 pic.twitter.com/oFnkN3wymq — Valentina Peña Orozco (@valentinapena98) November 23, 2026

¿Cuándo vuelve a correr Sebastián Montoya en la Fórmula 2?

El próximo compromiso del colombiano será este fin de semana en el circuito de Lusail, en Catar, donde disputará su primera carrera con DAMS Lucas Oil.

La temporada 2026 de Fórmula 2 terminará del 4 al 6 de diciembre en el circuito de Yas Marina, en Abu Dabi. Serán las dos últimas oportunidades de Montoya para mejorar su posición en el campeonato antes de preparar su temporada completa de 2027 con su nueva escudería.

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