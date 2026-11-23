El encuentro se disputará en el Aspire Zone de Doha, a partir de las 10:30 a. m. (hora colombiana). Los dirigidos por Freddy Hurtado llegan motivados después de comenzar su participación con una victoria 2-1…

La selección sub-17 de Colombia afrontará este martes 24 de noviembre un nuevo desafío en el Mundial de Qatar 2026. El combinado nacional se medirá con Honduras por la segunda jornada del grupo L, con el objetivo de conseguir su segundo triunfo consecutivo y quedar muy cerca de asegurar su clasificación a la siguiente fase del campeonato.

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El encuentro se disputará en el Aspire Zone de Doha, a partir de las 10:30 a. m. (hora colombiana). Los dirigidos por Freddy Hurtado llegan motivados después de comenzar su participación con una victoria 2-1 contra Japón, mientras que Honduras necesita recuperarse de su derrota en el debut.

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Samuel Martínez cambió penal por gol y le da la ventaja al equipo cafetero ante Japón.#MundialSub17EnDSPORTS #U17WC pic.twitter.com/Y0C63Bk2EH — DSPORTS (@DSports) November 21, 2026

¿A qué hora juegan Colombia vs. Honduras por el Mundial Sub-17?

El partido entre Colombia y Honduras se disputará este martes 24 de noviembre de 2026, desde las 10:30 a. m., hora de Colombia.

El compromiso corresponde a la segunda fecha del grupo L del Mundial Sub-17 y tendrá como escenario el Aspire Zone, en Doha, Qatar.

Fecha: martes 24 de noviembre de 2026.

Hora: 10:30 a. m. (hora colombiana).

Estadio: Aspire Zone, Doha, Qatar.

Competencia: segunda jornada del grupo L del Mundial Sub-17.

¿Dónde ver Colombia vs. Honduras en vivo por TV y online?

Los aficionados colombianos podrán seguir el segundo partido de la Tricolor en el Mundial Sub-17 a través de Gol Caracol y Ditu. También estará disponible la transmisión en el portal web de Gol Caracol y en su canal oficial de YouTube, para quienes prefieran seguir el encuentro por internet.

Canales de TV: Gol Caracol y Ditu.

Transmisión online: portal de Gol Caracol y canal de YouTube de Gol Caracol.

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Los dirigidos por Freddy Hurtado vencieron 2-1 a Japón con goles de Cabarcas (5') y Martínez (de penal a los 93').



👏🏻 Primer paso en el grupo L que completan Honduras (24/11) y Serbia (27/11).… — Samuel Vargas (@SVargasOK) November 21, 2026

¿Cómo llegan Colombia y Honduras al partido del Mundial Sub-17?

La selección de Colombia comenzó su camino en el campeonato con una victoria 2-1 contra Japón. El equipo nacional se adelantó rápidamente en el marcador gracias a Miguel Agámez, quien anotó al minuto cuatro.

Japón consiguió la igualdad al 38′ por intermedio de Kakeru Saito, pero la Tricolor no dejó de buscar el resultado y encontró el gol del triunfo en el tiempo añadido. Samuel Martínez convirtió desde el punto penalti y aseguró los primeros tres puntos para el equipo dirigido por Freddy Hurtado.

Honduras, por su parte, tuvo un estreno complicado. El seleccionado centroamericano perdió 2-0 contra Serbia y llegará a este compromiso con la necesidad de sumar para mantenerse con posibilidades de avanzar en el grupo L.

Para Colombia, una nueva victoria representaría un paso importante en sus aspiraciones mundialistas. Los tres puntos dejarían al equipo nacional muy cerca de asegurar su presencia en la siguiente instancia, aunque todavía tendría que completar su participación en la fase de grupos.

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