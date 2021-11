Ante Paraguay solo sirve ganar

La situación es sencilla. La selección de Colombia es quinta en la eliminatoria suramericana al Mundial de Catar 2022, a cinco fechas del final. Tiene 16 puntos, los mismos que Chile y Uruguay. Con los australes pierde la posición por diferencia de goles (1 ellos, -1 la tricolor), pero por ese mismo factor supera a los charrúas, que tienen -4.

Entérese de toda la actualidad deportiva en El Espectador

El calendario es mucho más favorable, en el papel, para los dirigidos por Reinaldo Rueda, que enfrentarán a los cuatro últimos de la tabla: Paraguay, Perú y Bolivia en casa, y Venezuela de visitante, además de Argentina, en Buenos Aires. En circunstancias normales no es descabellado pensar en ganarles a los rivales más débiles del continente.

Además, en la última jornada Chile y Uruguay se enfrentarán en Santiago. La roja juega antes contra Ecuador, Argentina, Bolivia y Brasil. La celeste, al igual que Colombia, contra los coleros en este orden: Bolivia, Paraguay, Venezuela y Perú.

Histórico: Santa Fe es finalista de la Copa Libertadores Femenina

Brasil, con 34 puntos, ya está clasificada, mientras que Argentina, con 28 unidades, está muy cerca. Ecuador, con 20 puntos, tiene margen de error, pero si cae hoy ante Chile como visitante y ganan Colombia y Uruguay, entra en la pelea, pues quedaría solo con una unidad de ventaja sobre sus tres perseguidores.

Todo indica que esas cuatro selecciones disputarán, en los cinco juegos que faltan, dos cupos directos y el repechaje al Mundial.

Llegó la hora de arriesgar

El calendario y las cuentas ilusionan a Colombia, le permiten ser optimista. Su fútbol, sin embargo, no. La tricolor lleva cuatro partidos sin marcar goles y, sobre todo, sin generar fútbol ofensivo.

Reinaldo Rueda: “Nos gusta la presión, la necesitamos para ser competitivos”

Bajo los órdenes de Reinaldo Rueda y su cuerpo técnico ha jugado nueve partidos de la Eliminatoria, con dos victorias, seis empates y una derrota. Su prioridad ha sido el trabajo defensivo, mantener el arco en cero. Y aunque en ese aspecto el equipo mejoró, no lo hizo en ataque.

Pero llegó la hora de arriesgar, de buscar con más decisión el arco rival, porque a punta de empates no se clasifica. Y para eso el estratega vallecaucano tendrá que modificar la mitad de la cancha, pues es ahí donde está el problema. Su equipo no maneja la pelota, no impone condiciones y no genera opciones de gol, por lo que los delanteros, goleadores en sus respectivos clubes, resultan sacrificados.

Más: Colombia vs Paraguay: Hora, fecha y dónde ver el partido de las eliminatorias

Si Duván Zapata, Luis Fernando Muriel, Radamel Falcao García, Rafael Santos Borré, Miguel Ángel Borja, Róger Martínez o el mismo Luis Díaz, que son los que más han jugado, hubieran fallado varias opciones de gol por partido, se les podría achacar la responsabilidad, pero en realidad, excepto uno o dos partidos con buen volumen ofensivo, el balón casi no les llega.

Por eso se espera que, con el agua al cuello, ante Paraguay Rueda sea más audaz y ponga solamente uno o dos volantes de corte más defensivo. Está bien mantener la solidez atrás, pero ahora la obligación es agredir al rival, marcar goles y sumar de a tres. Claro está que si Colombia no le gana a Paraguay quedará con medio pie fuera del Mundial, sobre todo porque anímicamente sería un golpe devastador para el plantel y la afición. Una cosa es caer frente a Brasil de visitante, algo lógico en cualquier circunstancia, y otra diferente no vencer de local a un equipo que cambió de técnico hace un mes, pasa por un muy mal momento futbolístico y lleva tres derrotas consecutivas.

“Hay que canalizar la presión”

A pocas hora del crucial compromiso ante Paraguay, el técnico Reinaldo Rueda reconoció que todavía tiene algunas dudas con respecto a los hombres que utilizará y que este duelo va a ser “diferentísimo al de Brasil”. “Hay cierto estado de ansiedad, eso es normal, es algo que se necesita para tener un plus de competitividad, un nivel de adrenalina que exige esta profesión para cada juego, en los clubes y en la selección. La presión nos la imponemos nosotros mismos y hay que saber canalizarla, hacer que nos sirva como motor”.

📸 ¡Todo👌!



Última práctica antes de nuestro partido de mañana 🆚 🇵🇾#VamosColombia🇨🇴 pic.twitter.com/WgqQenaVYg — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 16, 2021

Rueda no dio pistas sobre el plan de juego y aseguró que “todos los partidos tienen un grado de complejidad. Hay unos que parecen difíciles y no lo son tanto. Y hay otros que brindan muchas alternativas. Todo está en la inteligencia de juego, en saber imponer nuestra propuesta y tomar el control. No se deben sobrevalorar unos rivales ni subvalorar otros”.

Destacó que el plantel está muy motivado, pensando en la obligación de sumar de a tres para terminar el año en los puestos de clasificación y planear con mayor tranquilidad lo que será la parte final de la Eliminatoria. “Hay que saber diagnosticar cuándo jugar al pie y cuándo jugar en largo, contra un equipo que también llega con mucha necesidad”.

Argentina vs. Brasil, clásico de clasificados

La jornada de este martes se completa con los duelos Bolivia vs. Uruguay (3:00 p.m.), Venezuela vs. Perú (4:00 p.m.), Argentina vs. Brasil (6:30 p.m.) y Chile vs. Ecuador (7:15 p.m.)