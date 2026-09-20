Las jugadoras de Colombia, en el Mundial sub-20.

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Colombia hace historia en el Mundial Femenino Sub-20: se metió en semifinales Fernando Camilo Garzon Gomez Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Colombia volvió a hacer historia en el Mundial Femenino Sub-20. Después de dar el batacazo y eliminar a Polonia, la selección anfitriona, el equipo dirigido por Carlos Paniagua derrotó 1-0 a Nigeria y se clasificó a las semifinales del torneo. La Tricolor regresó así, 16 años después, al grupo de las cuatro mejores selecciones del mundo en la categoría e igualó la actuación conseguida en Alemania 2010, hasta ahora su mejor participación histórica.

El partido fue intenso desde el comienzo. Nigeria tomó inicialmente la iniciativa y obligó a Colombia a retroceder, mientras la selección nacional buscó hacer daño con velocidad y balones largos. La primera gran alarma llegó sobre los 18 minutos, cuando un potente remate africano se estrelló en el travesaño después de una intervención de Luisa Agudelo. La arquera colombiana volvióía a ser determinante antes del descanso, cuando controló otro peligroso disparo desde media distancia.

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Colombia mejoró considerablemente en el segundo tiempo y empezó a encontrar los espacios que no había tenido durante los primeros 45 minutos. Apenas a los 48, Mariana Silva quedó sola frente al arco de Nigeria, pero no pudo definir una de las oportunidades más claras del partido. Más adelante también fallaron Fernanda Viáfara, entrando libre por el segundo palo, y nuevamente Silva, que tuvo otra ocasión dentro del área. La Tricolor empezaba a acercarse cada vez más al gol, aunque sus errores en la definición mantenían vivo al conjunto africano.

Nigeria también tuvo momentos de dominio y obligó nuevamente a Colombia a replegarse. Las africanas controlaron la pelota durante varios pasajes de la segunda mitad y probaron a Agudelo desde fuera del área, mientras el equipo de Paniagua defendía cada vez más cerca de su propio arco. Sin embargo, el partido cambió definitivamente a los 76 minutos, cuando Kafayat Mafisere fue expulsada por una fuerte entrada sobre Sintia Cabezas. La decisión fue revisada por el VAR, pero la árbitra mantuvo la tarjeta roja.

Con una jugadora más, Colombia se volcó en busca del triunfo. Parecía que el partido se encaminaba al tiempo extra, pero, como había sucedido contra Polonia, la selección encontró la clasificación cuando el reloj estaba a punto de agotarse. A los 90+1, un balón largo fue ganado por Colombia en campo rival y terminó en los pies de Valerín Loboa. La exjugadora del Deportivo Cali aprovechó la oportunidad y marcó el 1-0 que desató la celebración colombiana.

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El pitazo final confirmó una clasificación histórica. Colombia había alcanzado los cuartos de final en los tres últimos Mundiales Sub-20, pero en las dos ediciones anteriores no había conseguido superar esa barrera. Esta vez lo hizo y volvió a unas semifinales después de 16 años. La historia, además, tuvo un sabor especial: en 2010, precisamente Nigeria había eliminado a Colombia en esa instancia. Ahora la Tricolor se tomó la revancha y mantiene vivo el sueño de superar aquella cuarta posición de Alemania 2010 y conseguir la mejor participación de su historia.

¡𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢! 👑



Gran victoria de nuestra Selección Colombia Femenina Sub 20 en los Cuartos de Final en la Copa Mundial de la FIFA 🆚 🇳🇬



🇨🇴 1-0 🇳🇬

⚽️ Valerin Loboa#ConOrgulloColombiano 🇨🇴 pic.twitter.com/Cb5lZE0dIs — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 20, 2026

El minuto a minuto del partido entre Colombia y Nigeria por los cuartos del Mundial Femenino sub-20

⏱️MINUTO 90+4′ | 🟡⚪ COLOMBIA 1-0 NIGERIA 🟢🟢 |

TERMINA EL PARTIDOOOOOOOO. COLOMBIA ESTÁ EN LAS SEMIFINALES DEL MUNDIAL FEMENINO SUB-20. COMO EN 2010, HACE HISTORIA.

⏱️MINUTO 90+1′ | 🟡⚪ COLOMBIA 1-0 NIGERIA 🟢🟢 |

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE COLOMBIA.

Como contra Polonia, en el último minuto, la selección hace el tanto que desequilibra la balanza. Fue Valerín Loboa, que tanto se lo merecía desde el incio del torneo. Balón largo que ganó la selección en el último tramo de la cancha. Ahí le quedó el balón a la ex Deportivo Cali que mete el gol de la histórica clasificación.

⏱️ 90+1’ Goooooooooool de Valerin Loboa Goooooooolazoooo de Colombiaaaaaa.



🇨🇴 1-0 🇳🇬#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/iG64Ey9K4J — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 20, 2026

⏱️MINUTO 79′ | 🟡⚪ COLOMBIA 0-0 NIGERIA 🟢🟢 |

La árbitra se mantiene en su determinación, tras la revisión del VAR. Nigeria se queda con 10 jugadoras y Colombia tiene una oportunidad de oro.

⏱️MINUTO 76′ | 🟡⚪ COLOMBIA 0-0 NIGERIA 🟢🟢 |

¡Atención! Momento clave en el partido. La selección de Nigeria se queda con una menos. Kafayat Mafisere se va expulsada después de una brutal falta sobre Sintia Cabezas. Colombia necesita aprovechar la roja de su rival. Ojo, que revisa el VAR.

⏱️MINUTO 70′ | 🟡⚪ COLOMBIA 0-0 NIGERIA 🟢🟢 |

Mariana Silva, otra vez, la falló en frente del arco. Nueva opción desperdiciada de la selección, que no logra aprovechar las que tiene. Nigera es la que domina el balón, pero en la suma: Colombia ha tenido las más claras. No obstante, tantos fallos de la Tricolor pueden cobrar caro. Hay que cobrar.

⏱️MINUTO 68′ | 🟡⚪ COLOMBIA 0-0 NIGERIA 🟢🟢 |

¡Qué fallo de Colombia! Impresionante lo que se comió Fernanda Viáfara, que entraba por el segundo palo tras un peligroso centro y no pudo rematar cuando quedó frente al arco.

⏱️MINUTO 64′ | 🟡⚪ COLOMBIA 0-0 NIGERIA 🟢🟢 |

Llegada importante de Nigeria, otra vez desde la media distancia. Luisa Agudelo respondió de nuevo ante la peligrosa intención de las africanas. Colombia está retrocediendo demasiado y cada vez está más metida en su área.

⏱️MINUTO 60′ | 🟡⚪ COLOMBIA 0-0 NIGERIA 🟢🟢 |

Tras el buen arranque de Colombia, Nigeria ya volvió a controlar la pelota y el equipo de Carlos Paniagua vuelve a bajar sus líneas. Las colombianas, replegadas, protegen el cero.

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⏱️MINUTO 53′ | 🟡⚪ COLOMBIA 0-0 NIGERIA 🟢🟢 |

Otra que tuvo Colombia, pero el balòn terminó en el tiro de esquina. Buena ocasión de Colombia, que empieza a mejorar en su juego y arrancó muy bien la segunda mitad.

⏱️MINUTO 48′ | 🟡⚪ COLOMBIA 0-0 NIGERIA 🟢🟢 |

La tuvo Colombia, Mariana Silva quedó sola de cara al arco de Nigeria. La colombiana solo tenía que vencer a la portera africana, pero se llenó de nervios y no supo qué hacer. La Tricolor desperdeció la más clara que ha tenido en todo el partido.

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⏱️MINUTO 45′ | 🟡⚪ COLOMBIA 0-0 NIGERIA 🟢🟢 |

El partido se pone en marcha de nuevo. Colombia va por la historia en el Mundial Femenino Sub-20.

⏱️MINUTO 45′ | 🟡⚪ COLOMBIA 0-0 NIGERIA 🟢🟢 |

Se acabó el primer tiempo y el partido está igualado y en ceros. El juego fue parejo entre dos selecciones que tuvieron mucha intensidad, pero poca claridad de cara al arco. Colombia itentó hacer daño con su velocidad y balones largos, pero realmente nunca logró inquietar el arco de las africanas. Nigeria, en cambio, sí exigió dos veces a Luisa Agudelo desde la media distancia, pero la portera colombiana respondió muy bien.

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Finaliza el primer tiempo del partido de nuestra Selección Colombia Femenina Sub 20 🆚 🇳🇬



🇨🇴 0-0 🇳🇬#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/qwcP7L5fKp — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 20, 2026

⏱️MINUTO 38′ | 🟡⚪ COLOMBIA 0-0 NIGERIA 🟢🟢 |

Excelente atajada de Luisa Agudelo, que controló bien un peligroso remate de media distancia de Nigeria. Colombia, como cede el control de la pelota, peca de retroceder mucho sus bloques.

⏱️MINUTO 30′ | 🟡⚪ COLOMBIA 0-0 NIGERIA 🟢🟢 |

El partido es intenso y el dominio rota entre las dos selecciones, ninguna somete realmente a su rival. Colombia, sobre todo, itenta hacer daño con balones largos, mientras que Nigeria intenta llega con juego más elaborado. Hay pocas llegadas, pero el ritmo es alto. ¡Está bueno el cotejo!

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⏱️MINUTO 18′ | 🟡⚪ COLOMBIA 0-0 NIGERIA 🟢🟢 |

Se acaba de salvar Colombia, tras un remate muy potente de las nigerianas que se estrelló en el travesaño. Tuvo que ver Luisa Agudelo, la portera colombiana, que alcanzó a deviar el disparo.

⏱️MINUTO 12′ | 🟡⚪ COLOMBIA 0-0 NIGERIA 🟢🟢 |

Después de los primeros minutos de intensidad nigeriana, ahora es Colombia la que se posiciona en el campo rival. Todavía no llegan las jugadas de peligro, pero la Tricolor ya empezó a pisar el área rival.

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⏱️MINUTO 5′ | 🟡⚪ COLOMBIA 0-0 NIGERIA 🟢🟢 |

Partido dinámico en el arranque. Colombia cede el protagonismo en el inicio y es Nigeria la selección que domina la intención de ataque, sin llegadas de peligro, en los primeros minutos.

⏱️MINUTO 0′ | 🟡⚪ COLOMBIA 0-0 NIGERIA 🟢🟢 |

¡Ya rueda el balón en Polonia! Colombia y Nigeria buscan un lugar en las semifinales del Mundial Femenino Sub-20.

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Los equipos ya están en la cancha, dispuestos para los himnos nacionales. El partido empieza a las 8:00 a.m. y Colombia busca hacer historia.

Carlos Paniagua ya eligió su 11 titular para que Colombia se mida con Nigeria. La sub-20 está lista para afrontar el reto de los cuartos de final del Mundial Femenino Sub-20.

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🚨 𝐓𝐈𝐓𝐔𝐋𝐀𝐑



Así formará nuestra 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚 𝐅𝐞𝐦𝐞𝐧𝐢𝐧𝐚 𝐒𝐮𝐛 𝟐𝟎 para enfrentar a 🇳🇬 en los 𝐂𝐮𝐚𝐫𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 de la Copa Mundial Femenina de la FIFA.#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/Jnbqp9tI8i — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 20, 2026

El partido de Colombia y Nigeria, por los cuartos de final del Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA en Polonia, empieza desde las 8:00 a.m. y tendrá transmisión oficial y gratuita por el Canal Caracl, a través de su marca Gol Caracol, pero también en ditu.

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