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Así quedó la tabla del Sudamericano Sub-17 tras el debut de la selección de Colombia

El combinado nacional sumó su primer punto contra Ecuador, que ya había ganado en la jornada inaugural.

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
05 de abril de 2026 - 10:03 p. m.
El próximo partido de la Tricolor será el martes 7 de abril de 2026 contra Chile.
El próximo partido de la Tricolor será el martes 7 de abril de 2026 contra Chile.
Foto: FCF
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Colombia no tuvo el debut esperado en el Sudamericano Sub-17. En su estreno frente a Ecuador, el equipo nacional dejó más dudas que certezas en un empate sin goles que lo obliga a remar desde temprano en el grupo, especialmente contra un rival que ya había ganado en la primera fecha.

El equipo tricolor no logró imponer condiciones contra un Ecuador que, pese al desgaste, mostró mayor claridad en varios pasajes del juego.

El punto suma, pero deja la sensación de que Colombia dejó escapar una oportunidad importante en el arranque del torneo.

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El hombre de más que no supo aprovechar Colombia

En el desarrollo del partido, Colombia tuvo momentos de control, sobre todo desde la posesión, pero careció de profundidad. Intentó progresar a través del juego directo y el balón aéreo, pero no encontró caminos claros para generar peligro constante en el área rival.

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Lo más preocupante fue que, incluso cuando Ecuador se quedó con un hombre menos en el segundo tiempo, el equipo colombiano no logró traducir esa ventaja en dominio real. Por el contrario, el rival generó las ocasiones más claras, obligando al arquero nacional a intervenir para evitar la derrota.

Así quedó la tabla tras la segunda fecha

En la tabla, el panorama empieza a tomar forma con Ecuador liderando con cuatro puntos, mientras que Colombia suma apenas uno tras su estreno. Un escenario que deja margen, pero reduce el error para lo que viene en la fase de grupos.

Más aún porque el equipo no aprovechó la superioridad numérica en un momento clave del partido. Esa falta de contundencia puede pesar en un grupo corto, a la espera de lo que ocurra en el otro duelo de la jornada, entre Paraguay y Uruguay, que puede ajustar aún más las posiciones.

Así será la siguiente fecha del Sudamericano Sub-17

Ahora, la mirada se traslada a la siguiente fecha, en la que Colombia enfrentará el martes a Chile. El equipo austral viene de empatar con Uruguay en su debut y tuvo descanso en la segunda jornada, por lo que llegará con piernas frescas para un partido que puede marcar el rumbo de ambos.

En paralelo, Ecuador y Uruguay protagonizarán un duelo clave en la parte alta del grupo. Un resultado que Colombia seguirá de cerca, consciente de que, tras un inicio irregular, necesitará ajustar rápido para no comprometer sus opciones de clasificación.

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Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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