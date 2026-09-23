El técnico colombiano reconoció que el resultado con las actuales campeonas del mundo afectó emocionalmente a sus dirigidas, pero insistió en que todavía queda un…

La eliminación dejó a la selección femenina sub-20 de Colombia con un golpe de realidad. El equipo de Carlos Paniagua cayó 3-0 con Corea del Norte en las semifinales del Mundial Femenino Sub-20 de Polonia 2026 y, después de quedarse sin la posibilidad de disputar el título, ahora deberá recomponerse rápidamente para intentar cerrar su participación en el torneo con una medalla.

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Carlos Paniagua, tras la eliminación de Colombia en el Mundial: “Hay que levantar el grupo”

El técnico colombiano reconoció que el resultado con las actuales campeonas del mundo afectó emocionalmente a sus dirigidas, pero insistió en que todavía queda un partido importante. Colombia enfrentará a Italia por el tercer puesto, el próximo sábado a las 11:00 de la mañana, hora colombiana.

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“Había un sueño de jugar una final, sabíamos que el rival tenía muchos pergaminos, pero ahora hay que levantar el grupo porque todavía tenemos un partido más y trataremos de buscar el podio”, explicó Paniagua después del encuentro.

Paniagua explicó qué pasó contra Corea del Norte

El entrenador reconoció la superioridad del conjunto asiático, al que Colombia ya había enfrentado en la fase de grupos y contra el que también había perdido 3-0.

Según Paniagua, la selección de Colombia logró competir durante buena parte del primer tiempo, pero el primer gol modificó el desarrollo del encuentro. El equipo sufrió un bajón anímico después de recibir el primer tanto y poco después llegó el segundo.

🇨🇴 Colombia 0-1 Corea del Norte 🇰🇵, Disparo al arco, rebote de Luisa Agudelo, nervios en el despeje y gol de Corea en la Semifinal del Mundial Sub20 pic.twitter.com/8mDJXcd3TG — Lucho Tricolor (@LuchoTricolorOf) September 23, 2026

“No pudimos competirle a una potencia mundial, las actuales campeonas del mundo; nos superaron con la pelota, nos movieron mucho y les aguantamos hasta el minuto 28 del primer tiempo”, señaló el técnico.

Paniagua agregó que el descanso fue utilizado para intentar recomponer al equipo, aunque Corea del Norte volvió a golpear rápidamente en el comienzo de la segunda parte. Colombia logró mejorar posteriormente y terminó el partido con una imagen diferente a la del tramo inicial del segundo tiempo.

El reto ahora es recuperar al grupo

El cuerpo técnico ya comenzó a trabajar en el aspecto emocional. Paniagua contó que, antes de hablar con los medios, había conversado con el psicólogo Rafael Sabaraín sobre el proceso que deberán adelantar con las futbolistas para superar el golpe de la eliminación.

No es una situación desconocida para este grupo. La selección de Colombia ya había perdido contra Corea del Norte en el cierre de la fase de grupos y, en aquella ocasión, consiguió recuperarse anímicamente para continuar su camino en el campeonato.

¡TERCER GOL DE COREA DEL NORTE!



Buena jugada preparada que culminó Ryu Gyong So de cabeza para el 3-0 sobre Colombia en el #SUB20FemeninoEnDSPORTS.#U20WWC pic.twitter.com/wNhBbCaG6y — DSPORTS (@DSports) September 23, 2026

“Esto ya lo habíamos vivido en este mundial, contra el mismo rival de Corea del Norte en ese partido que cerró la fase de grupos donde también se perdió 3-0. Levantamos el grupo en lo anímico, convenciendo a las jugadoras que lo que se ha hecho ha sido muy bueno”, recordó Paniagua.

El técnico considera que el equipo debe volver a encontrar esa fortaleza para afrontar el último compromiso del torneo. El objetivo es terminar en el podio, aunque para ello tendrá que superar a Italia.

Paniagua recupera a una jugadora clave para el último partido

Para el duelo por el tercer puesto, Paniagua contará nuevamente con la capitana Juana Ortegón, cuya ausencia fue sentida en el partido frente a Corea del Norte. La única baja mencionada por el entrenador es la de Maithe López.

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El técnico destacó, además, la personalidad que ha mostrado el grupo durante el Mundial. Para Paniagua, sus futbolistas han demostrado “mucho carácter” y “mucha garra”, características que, según recordó, también habían sido reconocidas previamente por la FIFA.

“Seguimos estando muy orgullosas de ellas, del trabajo que se ha hecho acá, y que el nombre del país lo han dejado en alto”, manifestó.

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El proceso de Paniagua busca el podio

Más allá de lo que ocurra ante Italia, Paniagua resaltó el crecimiento que ha experimentado el fútbol femenino colombiano durante los últimos años.

Desde su llegada a las selecciones en 2021, el proceso ha conseguido disputar tres Mundiales consecutivos, con dos participaciones que terminaron en cuartos de final y una semifinal, la que alcanzó en esta edición de 2026.

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Ahora, el objetivo inmediato será recuperar a las jugadoras física y mentalmente para afrontar el último desafío en Polonia.

“Hay que seguir trabajando, seguir creyendo en nuestros procesos”, concluyó Paniagua.

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