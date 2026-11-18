Partido amistoso Chile vs. Colombia. EFE/ Javier Torres Foto: EFE - Javier Torres

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Chile empató 0-0 con Colombia en el último partido de la tricolor en 2026 Diego Alejandro Daza Gómez Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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La selección de Colombia cerró su calendario de 2026 con un empate 0-0 contra Chile, en un partido amistoso disputado este martes. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo tuvo dificultades para encontrar espacios ante un rival que planteó un encuentro físico y con constantes interrupciones, por lo que las emociones fueron escasas durante buena parte del compromiso.

La oportunidad más clara para el combinado nacional llegó en el primer tiempo, cuando Daniel Muñoz recibió una falta dentro del área y el árbitro señaló penalti. Sin embargo, Luis Javier Suárez se encargó del cobro y no pudo vencer al arquero chileno, que atajó el remate y mantuvo el marcador sin goles.

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🚨🔚 Final del partido #LaRoja 🇨🇱 igualó sin goles ante Colombia 🇨🇴 en el Estadio Monumental. #VamosLaRoja pic.twitter.com/MdS8mndi6C — Selección Chilena (@LaRoja) November 18, 2026

Colombia sufrió con las lesiones y desperdició un penalti

El encuentro comenzó con un ritmo trabado y pocas aproximaciones a las áreas. Mientras Chile intentaba aprovechar su condición de local para generar peligro, Colombia apostaba por una presión alta para recuperar rápidamente la pelota. A los 17 minutos, el equipo austral tuvo una de sus primeras oportunidades, pero el remate se marchó desviado.

La preocupación para Néstor Lorenzo llegó al minuto 24, cuando Dávinson Sánchez tuvo que abandonar el terreno de juego por una lesión. En su lugar ingresó Jhon Lucumí. Colombia también tuvo una aproximación importante al minuto 34, cuando Daniel Muñoz recibió una infracción dentro del área que terminó en penalti.

Luis Javier Suárez asumió la responsabilidad desde los once metros, pero el guardameta chileno adivinó la dirección del disparo y evitó la anotación colombiana. Así, la tricolor dejó escapar una oportunidad importante para ponerse en ventaja.

La mala noticia no terminó allí. Sobre el minuto 40, Gustavo Puerta recibió una fuerte falta y encendió las alarmas en el cuerpo técnico, pues todo apuntaba a que también tendría que abandonar el compromiso. Con ese panorama, Colombia llegó al descanso sin goles y con preocupación por el estado físico de dos de sus futbolistas.

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¡COLOMBIA NO PASÓ DEL CERO ANTE CHILE! 😐 pic.twitter.com/N8CmLxsR9A — Hinchas Colombia (@ColHinchas) November 18, 2026

Colombia buscó el gol, pero no encontró la fórmula

Para el segundo tiempo, el combinado nacional intentó cambiar la dinámica del encuentro y encontrar alternativas en ataque. Sin embargo, Chile mantuvo la intensidad y dificultó la circulación del balón, en un partido que continuó marcado por las faltas y las interrupciones.

Con el paso de los minutos, Colombia adelantó sus líneas y aumentó la presión en busca del tanto de la victoria. A partir del minuto 75, el equipo de Lorenzo mostró mayor ímpetu ofensivo y aceleró el ritmo de juego, aunque no consiguió transformar esa intención en oportunidades claras para romper la igualdad.

En los minutos finales, la tricolor siguió intentando encontrar espacios, pero la defensa chilena resistió y el marcador no se movió. El árbitro añadió cuatro minutos de reposición y, tras cumplirse el tiempo reglamentario, decretó el final del compromiso.

De esta manera, Colombia terminó su último partido de 2026 con un empate sin goles contra Chile. El resultado dejó sensaciones encontradas para el equipo de Néstor Lorenzo, que buscó alternativas y tuvo oportunidades para ganar, pero también sufrió con las lesiones y no logró concretar sus opciones.

Así fue el minuto a minuto del partido Chile vs. Colombia

90 + 4′ Chile 🔴🔴 0-0 🟡🔵🔴 Colombia: el encuentro llegó a su fin. Empate en la ciudad de Santiago.

90′ Chile 🔴🔴 0-0 🟡🔵🔴 Colombia: el juez añade cuatro minutos más.

75′ Chile 🔴🔴 0-0 🟡🔵🔴 Colombia: la selección de Colombia busca con mucha ímpetu abrir el marcador del partido. Adelantó sus jugadores y el ritmo de juego ahora es más rápido.

61’ Chile 🔴🔴 0-0 🟡🔵🔴 Colombia: la selección nacional intenta, pero no encuentra la forma de abrir el marcador. El partido es trabado y con pocas emociones.

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45’ Chile 🔴🔴 0-0 🟡🔵🔴 Colombia: ya vuelve a rodar el balón en Santiago.

45’ Chile 🔴🔴 0-0 🟡🔵🔴 Colombia: los primeros 45 minutos del partido llegaron a su fin. Las opciones de gol han sido escasas y el encuentro ha estado marcado por las constantes interrupciones y el juego trabado. La oportunidad más clara de Colombia fue el penalti que desperdició Luis Javier Suárez. Además, preocupan las lesiones de Gustavo Puerta y Davinson Sánchez.

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40’ Chile 🔴🔴 0-0 🟡🔵🔴 Colombia: hay preocupación en el combinado nacional. Gustavo Puerta recibió una fuerte falta y todo parece indicar que saldrá del juego.

35’ Chile 🔴🔴 0-0 🟡🔵🔴 Colombia: Luis Javier Suárez cobró el penalti; el golero chileno atajó el balón.

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34’ Chile 🔴🔴 0-0 🟡🔵🔴 Colombia: falta sobre Daniel Muñoz. Penalti para Colombia.

27’ Chile 🔴🔴 0-0 🟡🔵🔴 Colombia: el golero de Colombia desvió el balón al tiro de esquina.

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24’ Chile 🔴🔴 0-0 🟡🔵🔴 Colombia: debido a una lesión, salió el capitán de la selección de Colombia, Dávinson Sánchez, e ingresó Jhon Lucumí.

17’ Chile 🔴🔴 0-0 🟡🔵🔴 Colombia: los locales estuvieron cerca de abrir el marcador. El balón se fue por poco.

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15’ Chile 🔴🔴 0-0 🟡🔵🔴 Colombia: el partido inició trabado y con pocas opciones de gol. Colombia trata de hacer una presión alta para recuperar el balón lo antes posible.

01’ Chile 🔴🔴 0-0 🟡🔵🔴 Colombia: ya rueda el balón en la ciudad de Santiago.

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¡Formación de Chile! 📋✅



Así forma #LaRoja 🇨🇱 para enfrentar a Colombia 🇨🇴 en el Estadio Monumental.



🕗 20:00hrs.

📺 Transmite Mega. #VamosLaRoja pic.twitter.com/vHc1e0iKWv — Selección Chilena (@LaRoja) November 17, 2026

🚨 𝐓𝐈𝐓𝐔𝐋𝐀𝐑



Así formará nuestra 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚 𝐌𝐚𝐬𝐜𝐮𝐥𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫𝐞𝐬 para enfrentar a Chile 🇨🇱 𝐞𝐧 𝐞𝐥 segundo 𝐀𝐦𝐢𝐬𝐭𝐨𝐬𝐨 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥.#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/fIeQ3POJv9 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 17, 2026

Fecha: martes 17 de noviembre de 2026.

martes 17 de noviembre de 2026. Hora: 6:00 p. m. (hora colombiana).

6:00 p. m. (hora colombiana). Estadio: Monumental David Arellano, en Santiago de Chile.

Monumental David Arellano, en Santiago de Chile. Transmisión en Colombia: Caracol Televisión.

Caracol Televisión. Streaming: Ditu.

Ditu. Partido: amistoso internacional por la fecha FIFA

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