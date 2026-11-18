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La selección de Colombia cerró su calendario de 2026 con un empate 0-0 contra Chile, en un partido amistoso disputado este martes. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo tuvo dificultades para encontrar espacios ante un rival que planteó un encuentro físico y con constantes interrupciones, por lo que las emociones fueron escasas durante buena parte del compromiso.
La oportunidad más clara para el combinado nacional llegó en el primer tiempo, cuando Daniel Muñoz recibió una falta dentro del área y el árbitro señaló penalti. Sin embargo, Luis Javier Suárez se encargó del cobro y no pudo vencer al arquero chileno, que atajó el remate y mantuvo el marcador sin goles.
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Colombia sufrió con las lesiones y desperdició un penalti
El encuentro comenzó con un ritmo trabado y pocas aproximaciones a las áreas. Mientras Chile intentaba aprovechar su condición de local para generar peligro, Colombia apostaba por una presión alta para recuperar rápidamente la pelota. A los 17 minutos, el equipo austral tuvo una de sus primeras oportunidades, pero el remate se marchó desviado.
La preocupación para Néstor Lorenzo llegó al minuto 24, cuando Dávinson Sánchez tuvo que abandonar el terreno de juego por una lesión. En su lugar ingresó Jhon Lucumí. Colombia también tuvo una aproximación importante al minuto 34, cuando Daniel Muñoz recibió una infracción dentro del área que terminó en penalti.
Luis Javier Suárez asumió la responsabilidad desde los once metros, pero el guardameta chileno adivinó la dirección del disparo y evitó la anotación colombiana. Así, la tricolor dejó escapar una oportunidad importante para ponerse en ventaja.
La mala noticia no terminó allí. Sobre el minuto 40, Gustavo Puerta recibió una fuerte falta y encendió las alarmas en el cuerpo técnico, pues todo apuntaba a que también tendría que abandonar el compromiso. Con ese panorama, Colombia llegó al descanso sin goles y con preocupación por el estado físico de dos de sus futbolistas.
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Colombia buscó el gol, pero no encontró la fórmula
Para el segundo tiempo, el combinado nacional intentó cambiar la dinámica del encuentro y encontrar alternativas en ataque. Sin embargo, Chile mantuvo la intensidad y dificultó la circulación del balón, en un partido que continuó marcado por las faltas y las interrupciones.
Con el paso de los minutos, Colombia adelantó sus líneas y aumentó la presión en busca del tanto de la victoria. A partir del minuto 75, el equipo de Lorenzo mostró mayor ímpetu ofensivo y aceleró el ritmo de juego, aunque no consiguió transformar esa intención en oportunidades claras para romper la igualdad.
En los minutos finales, la tricolor siguió intentando encontrar espacios, pero la defensa chilena resistió y el marcador no se movió. El árbitro añadió cuatro minutos de reposición y, tras cumplirse el tiempo reglamentario, decretó el final del compromiso.
De esta manera, Colombia terminó su último partido de 2026 con un empate sin goles contra Chile. El resultado dejó sensaciones encontradas para el equipo de Néstor Lorenzo, que buscó alternativas y tuvo oportunidades para ganar, pero también sufrió con las lesiones y no logró concretar sus opciones.
Así fue el minuto a minuto del partido Chile vs. Colombia
Finalizó el partido
90 + 4′ Chile 🔴🔴 0-0 🟡🔵🔴 Colombia: el encuentro llegó a su fin. Empate en la ciudad de Santiago.
Cuatro minutos más
90′ Chile 🔴🔴 0-0 🟡🔵🔴 Colombia: el juez añade cuatro minutos más.
Colombia va con todo
75′ Chile 🔴🔴 0-0 🟡🔵🔴 Colombia: la selección de Colombia busca con mucha ímpetu abrir el marcador del partido. Adelantó sus jugadores y el ritmo de juego ahora es más rápido.
Colombia intenta
61’ Chile 🔴🔴 0-0 🟡🔵🔴 Colombia: la selección nacional intenta, pero no encuentra la forma de abrir el marcador. El partido es trabado y con pocas emociones.
Inicia el segundo tiempo
45’ Chile 🔴🔴 0-0 🟡🔵🔴 Colombia: ya vuelve a rodar el balón en Santiago.
Finaliza la primera mitad
45’ Chile 🔴🔴 0-0 🟡🔵🔴 Colombia: los primeros 45 minutos del partido llegaron a su fin. Las opciones de gol han sido escasas y el encuentro ha estado marcado por las constantes interrupciones y el juego trabado. La oportunidad más clara de Colombia fue el penalti que desperdició Luis Javier Suárez. Además, preocupan las lesiones de Gustavo Puerta y Davinson Sánchez.
Preocupación en Colombia
40’ Chile 🔴🔴 0-0 🟡🔵🔴 Colombia: hay preocupación en el combinado nacional. Gustavo Puerta recibió una fuerte falta y todo parece indicar que saldrá del juego.
El arquero chileno tapa el penalti
35’ Chile 🔴🔴 0-0 🟡🔵🔴 Colombia: Luis Javier Suárez cobró el penalti; el golero chileno atajó el balón.
Penalti a favor de Colombia
34’ Chile 🔴🔴 0-0 🟡🔵🔴 Colombia: falta sobre Daniel Muñoz. Penalti para Colombia.
Salva Quintana
27’ Chile 🔴🔴 0-0 🟡🔵🔴 Colombia: el golero de Colombia desvió el balón al tiro de esquina.
Sorpresivo cambio en Colombia
24’ Chile 🔴🔴 0-0 🟡🔵🔴 Colombia: debido a una lesión, salió el capitán de la selección de Colombia, Dávinson Sánchez, e ingresó Jhon Lucumí.
La tuvo Chile
17’ Chile 🔴🔴 0-0 🟡🔵🔴 Colombia: los locales estuvieron cerca de abrir el marcador. El balón se fue por poco.
Primer cuarto de hora
15’ Chile 🔴🔴 0-0 🟡🔵🔴 Colombia: el partido inició trabado y con pocas opciones de gol. Colombia trata de hacer una presión alta para recuperar el balón lo antes posible.
Inicia el partido
01’ Chile 🔴🔴 0-0 🟡🔵🔴 Colombia: ya rueda el balón en la ciudad de Santiago.
Los titulares de Chile
El once inicial de Colombia
¿A qué hora y dónde ver el partido Chile vs. Colombia?
- Fecha: martes 17 de noviembre de 2026.
- Hora: 6:00 p. m. (hora colombiana).
- Estadio: Monumental David Arellano, en Santiago de Chile.
- Transmisión en Colombia: Caracol Televisión.
- Streaming: Ditu.
- Partido: amistoso internacional por la fecha FIFA
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William(16260)•Hace 1 horaQue bien las convocatorias de Lorenzo, se va estructurando una sólida selección Colombia con nuevos jugadores y estamos seguros que tendrá buenos resultados