Partido amistoso Colombia vs. Chile. EFE/ Ernesto Guzmán Foto: EFE - Ernesto Guzmán

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La selección de Colombia afronta este martes 17 de noviembre un nuevo reto internacional contra Chile, en un partido amistoso que se disputará en la ciudad de Santiago. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo buscará cerrar el año con una buena presentación y continuar ajustando detalles de cara a los próximos desafíos.

El compromiso representa una nueva oportunidad para que el cuerpo técnico evalúe alternativas, pruebe jugadores y siga consolidando el funcionamiento del equipo. Después de su presentación contra Chile en Cali, la Tricolor tendrá nuevamente al seleccionado austral como rival, esta vez en territorio chileno. El partido comenzará a las 6:00 p. m. (hora colombiana) y se podrá ver por Gol Caracol y Ditu.

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Chile vs. Colombia en vivo, minuto a minuto del partido

¡Formación de Chile! 📋✅



Así forma #LaRoja 🇨🇱 para enfrentar a Colombia 🇨🇴 en el Estadio Monumental.



🕗 20:00hrs.

📺 Transmite Mega. #VamosLaRoja pic.twitter.com/vHc1e0iKWv — Selección Chilena (@LaRoja) November 17, 2026

🚨 𝐓𝐈𝐓𝐔𝐋𝐀𝐑



Así formará nuestra 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚 𝐌𝐚𝐬𝐜𝐮𝐥𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫𝐞𝐬 para enfrentar a Chile 🇨🇱 𝐞𝐧 𝐞𝐥 segundo 𝐀𝐦𝐢𝐬𝐭𝐨𝐬𝐨 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥.#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/fIeQ3POJv9 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 17, 2026

Fecha: martes 17 de noviembre de 2026.

martes 17 de noviembre de 2026. Hora: 6:00 p. m. (hora colombiana).

6:00 p. m. (hora colombiana). Estadio: Monumental David Arellano, en Santiago de Chile.

Monumental David Arellano, en Santiago de Chile. Transmisión en Colombia: Caracol Televisión.

Caracol Televisión. Streaming: Ditu.

Ditu. Partido: amistoso internacional por la fecha FIFA

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