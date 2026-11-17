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La selección de Colombia afronta este martes 17 de noviembre un nuevo reto internacional contra Chile, en un partido amistoso que se disputará en la ciudad de Santiago. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo buscará cerrar el año con una buena presentación y continuar ajustando detalles de cara a los próximos desafíos.
El compromiso representa una nueva oportunidad para que el cuerpo técnico evalúe alternativas, pruebe jugadores y siga consolidando el funcionamiento del equipo. Después de su presentación contra Chile en Cali, la Tricolor tendrá nuevamente al seleccionado austral como rival, esta vez en territorio chileno. El partido comenzará a las 6:00 p. m. (hora colombiana) y se podrá ver por Gol Caracol y Ditu.
Chile vs. Colombia en vivo, minuto a minuto del partido
Los titulares de Chile
El once inicial de Colombia
¿A qué hora y dónde ver el partido Chile vs. Colombia?
- Fecha: martes 17 de noviembre de 2026.
- Hora: 6:00 p. m. (hora colombiana).
- Estadio: Monumental David Arellano, en Santiago de Chile.
- Transmisión en Colombia: Caracol Televisión.
- Streaming: Ditu.
- Partido: amistoso internacional por la fecha FIFA
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