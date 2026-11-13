La selección de Colombia ya conoce a sus rivales para el Campeonato Sudamericano Sub-20 de 2027, que se disputará en territorio colombiano entre el 22 de enero y el 7 de febrero. El sorteo, realizado este viernes 13 de noviembre en la sede de la Conmebol, en Luque (Paraguay), dejó a la Tricolor en el grupo A, junto a Paraguay, Chile, Ecuador y Perú. El combinado nacional evitará así enfrentarse a Brasil, Argentina y Uruguay durante la primera fase del campeonato.

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Colombia, que será local, ya sabe cuál será su grupo en el Sudamericano Sub-20 de Conmebol

El grupo B estará conformado por Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela y Bolivia. Esta zona reunirá a tres de las selecciones más laureadas del fútbol juvenil sudamericano, incluido Brasil, vigente campeón del certamen tras conquistar el título de 2025 en Venezuela. Colombia buscará aprovechar su condición de anfitrión para avanzar a la siguiente ronda y competir por su cuarto título continental.

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El Sudamericano tendrá como sedes a Medellín y Envigado, con el estadio Atanasio Girardot y el Polideportivo Sur como escenarios principales. Será la sexta ocasión en la que Colombia organice el campeonato, después de las ediciones de 1964, 1987, 1992, 2005 y 2023. La última vez que el país recibió el torneo, hace cuatro años, la selección terminó tercera, mientras que Brasil se consagró campeón.

Una de las principales novedades será el cambio de formato. A diferencia de las ediciones anteriores, el torneo eliminará el tradicional hexagonal final. Las diez selecciones estarán repartidas en dos grupos de cinco integrantes, que disputarán cuatro partidos cada una. Los cuatro mejores de cada zona avanzarán a una fase de eliminación directa, con cuartos de final, semifinales y final. De esta manera, ocho de las diez selecciones participantes tendrán posibilidades de seguir compitiendo por el título después de la primera ronda.

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Además de definir al campeón sudamericano, el certamen entregará cuatro cupos directos al Mundial Sub-20 de 2027, que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán entre el 17 de septiembre y el 9 de octubre. Los cuatro semifinalistas asegurarán su clasificación, mientras que habrá una posibilidad adicional mediante el repechaje intercontinental. Colombia, que ha conquistado el campeonato en 1987, 2005 y 2013, tendrá la oportunidad de volver a levantar el trofeo ante su público y asegurar su presencia en una nueva cita mundialista.

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