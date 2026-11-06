Colombia vs. Chile: aún quedan boletas para el amistoso, ¿cuánto cuestan y cómo comprarlas?

De acuerdo con la disponibilidad publicada en Tuboleta, los aficionados que todavía quieran acompañar a la tricolor únicamente pueden adquirir entradas para Occidental tercer piso. Cada boleta tiene un valor de $380.000 y la…

La selección colombiana recibirá a Chile este viernes 13 de noviembre de 2026, desde las 7:00 p. m., en el estadio Pascual Guerrero de Cali. El compromiso hace parte de la preparación de ambos equipos y será el primero de dos enfrentamientos entre las selecciones , que volverán a medirse cuatro días después en Santiago.

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De acuerdo con la disponibilidad publicada en Tuboleta, los aficionados que todavía quieran acompañar a la tricolor únicamente pueden adquirir entradas para Occidental tercer piso. Cada boleta tiene un valor de $380.000 y la plataforma permite comprar un máximo de cuatro entradas por cliente.

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¿Dónde comprar las boletas para Colombia vs. Chile?

Las entradas disponibles se pueden adquirir a través de la página oficial de Tuboleta. La disponibilidad puede cambiar dependiendo del movimiento de compra y la confirmación de las transacciones.

El encuentro en Cali será una nueva oportunidad para que la afición acompañe a la selección colombiana en su camino de preparación para los próximos retos internacionales.

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📋 ¡𝑵𝒐𝒔 𝒗𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝑪𝒂𝒍𝒊 𝒚 𝑺𝒂𝒏𝒕𝒊𝒂𝒈𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒉𝒊𝒍𝒆! 👌



𝑬𝒍𝒍𝒐𝒔 𝒔𝒐𝒏 𝒍𝒐𝒔 𝒆𝒍𝒆𝒈𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒖𝒕𝒂𝒓 𝒍𝒂 𝑭𝒆𝒄𝒉𝒂 𝑭𝑰𝑭𝑨 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒆 𝒎𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒏𝒐𝒗𝒊𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆 🆚 🇨🇱



🔗 https://t.co/hvFeSbLOyH#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/VYqOar4mBS — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 6, 2026

Los partidos de Colombia contra Chile

La Tricolor comenzará su concentración el sábado 7 de noviembre en Cali, donde disputará el primero de sus dos encuentros. El viernes 13 de noviembre recibirá a Chile en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, a partir de las 7:00 p. m.

Posteriormente, el equipo viajará a territorio chileno para afrontar el segundo amistoso. El compromiso se jugará el martes 17 de noviembre, desde las 6:00 p. m. (hora colombiana), en el Estadio Nacional de Santiago.

Estos dos encuentros marcarán el cierre del calendario de la selección de Colombia en 2026 y le permitirán a Néstor Lorenzo continuar evaluando futbolistas y alternativas de cara al siguiente ciclo del combinado nacional.

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Convocados de Colombia para los amistosos contra Chile

Arqueros: Aldair Quintana (Independiente del Valle), Camilo Vargas (Atlas) y Devis Vásquez (Roma).

Aldair Quintana (Independiente del Valle), Camilo Vargas (Atlas) y Devis Vásquez (Roma). Defensas: Daniel Muñoz (Nottingham Forest), Dávinson Sánchez (Galatasaray), Édier Ocampo (Vancouver Whitecaps), Jhon Lucumí (Juventus), Juan Cabal (Juventus), Kevin Andrade (Zenit) y Samuel Velásquez (Atlético Nacional).

Daniel Muñoz (Nottingham Forest), Dávinson Sánchez (Galatasaray), Édier Ocampo (Vancouver Whitecaps), Jhon Lucumí (Juventus), Juan Cabal (Juventus), Kevin Andrade (Zenit) y Samuel Velásquez (Atlético Nacional). Volantes: Juan Arizala (Udinese), Daniel Arcila (León), Gustavo Puerta (Olympiacos), Jaminton Campaz (Rosario Central), Jhon Arias (Palmeiras), Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional), Jhon Solís (Birmingham City), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Nelson Deossa (Real Betis) y Matías Orozco (Castellón).

Juan Arizala (Udinese), Daniel Arcila (León), Gustavo Puerta (Olympiacos), Jaminton Campaz (Rosario Central), Jhon Arias (Palmeiras), Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional), Jhon Solís (Birmingham City), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Nelson Deossa (Real Betis) y Matías Orozco (Castellón). Delanteros: Camilo Durán (Celtic), Luis Suárez (Sporting de Portugal), Óscar Perea (América), Camilo Mena (Korona Kielce), Daniel Mosquera (Hellas Verona) y Yáser Asprilla (Girona).

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