Colombia vs. Corea del Norte: el sueño que crece con Paniagua

Colombia y Corea del Norte se enfrentan hoy en las semifinales del Mundial Femenino Sub-20 de Polonia 2026 (11:30 a. m., Gol Caracol). El partido tiene un significado especial para Carlos Paniagua, quien asumió la dirección de la selección femenina Sub-20 a finales de 2021. Esta tarde, en Lodz, afronta su tercer Mundial consecutivo y llevó al equipo a una instancia que no había alcanzado en sus participaciones previas como estratega tricolor. Está a un partido de nuestra primera final en la historia de la categoría.

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El recorrido de Paniagua comenzó en Costa Rica 2022, pocos meses después de su oficialización como entrenador. Colombia terminó primera del Grupo B con cinco puntos, por encima de México, Alemania y Nueva Zelanda, pero quedó eliminada en los cuartos de final tras perder 1-0 contra Brasil.

En 2024, como país anfitrión, la selección volvió a terminar primera de su grupo, esta vez con nueve puntos, por encima de México, Camerún y Australia. Superó 1-0 a Corea del Sur en octavos de final, pero cayó con Países Bajos en la definición desde el punto penalti. Dos cuartos de final consecutivos mostraban la capacidad competitiva del equipo, aunque todavía faltaba el salto hacia las semifinales.

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Ese avance llegó en Polonia 2026. Bajo la conducción de Paniagua, Colombia igualó el mejor resultado histórico del país en un Mundial femenino Sub-20, el conseguido en Alemania 2010, y ahora tiene la posibilidad de superar ese registro.

Paniagua también ha estado vinculado al trabajo con la selección femenina Sub-17 desde 2021, una labor que le permite participar en distintas etapas de formación. Esa continuidad entre categorías constituye un elemento relevante en un fútbol en el que los procesos juveniles suelen estar condicionados por cambios de entrenadores, convocatorias y prioridades deportivas.

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Corea del Norte, un modelo diferente

El rival de Colombia tiene una trayectoria de gran jerarquía en esta categoría. Corea del Norte es tricampeona mundial Sub-20, con títulos en 2006, 2016 y 2024, y llega a esta edición como vigente campeona. En el torneo anterior eliminó a Alemania y Estados Unidos, antes de vencer 1-0 a Japón en la final.

Su desarrollo no se explica únicamente por los resultados recientes. Durante décadas, Corea del Norte ha apostado por la formación deportiva desde edades tempranas, con estructuras de entrenamiento y selección de talentos vinculadas a una política estatal de desarrollo del fútbol. El fútbol femenino ocupa un lugar importante dentro de ese proyecto, que busca construir equipos competitivos desde las categorías juveniles.

Colombia, en cambio, ha construido sus avances internacionales en un entorno profesional doméstico que todavía presenta dificultades. El talento de las jugadoras y el trabajo de los cuerpos técnicos han permitido sostener resultados importantes, pero la liga local continúa enfrentando problemas de estabilidad contractual, calendario y condiciones laborales, según los reportes de Acolfutpro.

La diferencia no implica que el rendimiento de Corea del Norte pueda explicarse exclusivamente por su modelo institucional, ni que los resultados colombianos dependan de una única dificultad. Son contextos deportivos distintos: mientras el país asiático ha desarrollado una apuesta estatal de largo recorrido por el fútbol femenino, Colombia busca consolidar las estructuras que sostienen a sus jugadoras y sus procesos de formación.

El duelo de semifinales reúne a una selección que ha construido una tradición internacional con el apoyo del Estado y a otra que busca alcanzar por primera vez una final Sub-20. Corea del Norte ya derrotó 3-0 a Colombia en la fase de grupos de este torneo, lo que añade un antecedente reciente al enfrentamiento.

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Para Paniagua, la cita representa la oportunidad de dar un nuevo paso en un proceso que comenzó a finales de 2021. El resultado frente a Corea del Norte determinará si la selección puede superar el techo que ha marcado su historia en la categoría. Más allá del desenlace, el ciclo de Paniagua deja una trayectoria marcada por la continuidad y los resultados, así como por el desafío de sostener el crecimiento de las futbolistas en un fútbol femenino colombiano que todavía tiene estructuras por consolidar.

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