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Colombia vs. Corea del Norte: el sueño que crece con Paniagua

El entrenador antioqueño afronta su tercer Mundial femenino Sub-20 al frente de la tricolor en busca de su primera final en la historia de la categoría contra la vigente campeona del certamen.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
22 de septiembre de 2026 – 07:30 p. m.
El entrenador antioqueño afronta su tercer Mundial femenino Sub-20 al frente de la selección de Colombia en busca de su primera final en la historia de la categoría contra la vigente campeona del certamen.
Colombia venció 1-0 a Polonia en los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20.

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Colombia y Corea del Norte se enfrentan hoy en las semifinales del Mundial Femenino Sub-20 de Polonia 2026 (11:30 a. m., Gol Caracol). El partido tiene un significado especial para Carlos Paniagua, quien asumió la dirección de la selección femenina Sub-20 a finales de 2021. Esta tarde, en Lodz, afronta su tercer Mundial consecutivo y llevó al equipo a una instancia que no había alcanzado en sus participaciones previas como estratega tricolor. Está a un partido de nuestra primera final en la historia de la categoría.

El recorrido de Paniagua…

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Ciclismo, Baloncesto y Fútbol Americano. JuanBecerra24 jbecerra@elespectador.com

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