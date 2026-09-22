Colombia vs. Corea del Norte: fecha, hora y dónde ver la semifinal del Mundial Sub-20

El partido se disputará a las 11:30 de la mañana, hora de Colombia, en el Estadio Municipal Wladislaw Krol de Lodz, Polonia. Será la oportunidad para que el conjunto colombiano intente superar a un rival que ya lo derrotó…

La selección femenina sub-20 de Colombia está a un paso de la final del Mundial de la categoría. El equipo dirigido por Carlos Paniagua se enfrentará este miércoles 23 de septiembre a Corea del Norte, vigente campeona del mundo, en una semifinal que tendrá sabor a revancha después del duro antecedente en la fase de grupos.

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El partido se disputará a las 11:30 de la mañana, hora de Colombia, en el Estadio Municipal Wladislaw Krol de Lodz, Polonia. Será la oportunidad para que el conjunto colombiano intente superar a un rival que ya lo derrotó 3-0 en la fase de grupos y que llega a esta instancia sin haber recibido goles durante el campeonato.

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Colombia busca la revancha

La selección de Colombia tendrá la posibilidad de cambiar la historia contra Corea del Norte. Ambos equipos ya se enfrentaron en la fase de grupos y el conjunto asiático se impuso por 3-0, en un partido que dejó al equipo nacional con la obligación de buscar una respuesta en la semifinal.

Además de avanzar a la gran final, Colombia tendrá otro desafío: convertirse en el primer equipo que consigue marcarle un gol a Corea del Norte en este Mundial. El conjunto dirigido por Paniagua llega con la ilusión de alcanzar la definición del título y tendrá que encontrar la manera de superar la sólida estructura defensiva de su rival.

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¡𝑴𝒂𝒏̃𝒂𝒏𝒂 𝒔𝒆𝒓𝒂́ 𝒖𝒏 𝑮𝑹𝑨𝑵 𝒅𝒊́𝒂!



🆚 🇰🇵

🗓️ Miércoles 23 de septiembre

🕞 11:30 a.m. (hora COL)

🏟️ Estadio Miejski ŁKS, Łódź (Polonia)

🏆 Semifinal Copa Mundial Femenina Sub 20 de la FIFA 2026

📺 Fútbol RCN, App Canal RCN – Gol Caracol, Ditu#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/PunDQlXdJh — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 22, 2026

Corea del Norte, una defensa que no ha sido vulnerada

Corea del Norte llega a la semifinal como vigente campeona del mundo, invicta y sin goles recibidos. Su fortaleza defensiva ha sido una de las principales características de su campaña en el torneo.

El equipo asiático suele organizarse con un 4-4-2, sistema en el que destaca la disciplina táctica y el orden para cerrar espacios. Colombia tendrá enfrente a una selección que ya conoce y que buscará repetir el resultado conseguido en la primera fase.

¿Dónde ver Colombia vs. Corea del Norte en el Mundial Femenino Sub-20?

El partido tendrá varias opciones para seguirlo en Colombia. En televisión, la transmisión estará a cargo de Dsports, Caracol TV y RCN TV.

Para quienes prefieran seguir el encuentro por internet, estará disponible a través de Dgo, DAZN, Amazon Prime, Paramount+, DITU, Canal RCN APP, Gol Caracol en YouTube y RCN Deportes en YouTube.

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📸 ¡𝙉𝙤𝙨 𝙙𝙚𝙨𝙥𝙚𝙙𝙞𝙢𝙤𝙨 𝙥𝙤𝙧 𝙝𝙤𝙮, 𝘾𝙤𝙡𝙤𝙢𝙗𝙞𝙖! 👋



𝙏𝙚𝙣𝙚𝙢𝙤𝙨 𝙪𝙣𝙖 𝙣𝙪𝙚𝙫𝙖 𝙘𝙞𝙩𝙖 𝙚𝙨𝙩𝙚 𝙢𝙞𝙚́𝙧𝙘𝙤𝙡𝙚𝙨 𝙚𝙣 𝙡𝙖𝙨 𝙎𝙀𝙈𝙄𝙎 𝘿𝙀𝙇 𝙈𝙐𝙉𝘿𝙊 🌎#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/0T9LT2Vw6X — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 20, 2026

Probables alineaciones Colombia vs. Corea del Norte, Mundial Femenino Sub-20

Corea del Norte: Ju-Gyong; Chong-Gum, Pok-Yong, Kuk-Hyang, Ye-Gyong; Il-Chong, Un-Hyang, Ryu-Gyong, Rim-Jong; Ryu-Mi, Ok-I. DT: Chol-Hak Han.

Colombia: Agudelo; Rodríguez, Martínez, Viáfara, Torres; Silva, Weiner, Ortegón, Cabezas; Loboa, Díaz. DT: Carlos Paniagua.

Fecha, hora y dónde ver Colombia vs. Corea del Norte, semifinal del Mundial Femenino Sub-20

Partido: Colombia vs. Corea del Norte

Competición: Semifinal del Mundial Sub-20 Femenino

Fecha: miércoles 23 de septiembre

Hora: 11:30 a. m. (Colombia)

Estadio: Municipal Wladislaw Krol, Lodz, Polonia

TV: Caracol TV y Ditu.

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