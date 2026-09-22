Colombia vs. Corea del Norte: fecha, hora y dónde ver la semifinal del Mundial Sub-20

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La selección femenina sub-20 de Colombia está a un paso de la final del Mundial de la categoría. El equipo dirigido por Carlos Paniagua se enfrentará este miércoles 23 de septiembre a Corea del Norte, vigente campeona del mundo, en una semifinal que tendrá sabor a revancha después del duro antecedente en la fase de grupos.
El partido se disputará a las 11:30 de la mañana, hora de Colombia, en el Estadio Municipal Wladislaw Krol de Lodz, Polonia. Será la oportunidad para que el conjunto colombiano intente superar a un rival que ya lo derrotó 3-0 en la fase de grupos y que llega a esta instancia sin haber recibido goles durante el campeonato.
Colombia busca la revancha
La selección de Colombia tendrá la posibilidad de cambiar la historia contra Corea del Norte. Ambos equipos ya se enfrentaron en la fase de grupos y el conjunto asiático se impuso por 3-0, en un partido que dejó al equipo nacional con la obligación de buscar una respuesta en la semifinal.
Además de avanzar a la gran final, Colombia tendrá otro desafío: convertirse en el primer equipo que consigue marcarle un gol a Corea del Norte en este Mundial. El conjunto dirigido por Paniagua llega con la ilusión de alcanzar la definición del título y tendrá que encontrar la manera de superar la sólida estructura defensiva de su rival.
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Corea del Norte, una defensa que no ha sido vulnerada
Corea del Norte llega a la semifinal como vigente campeona del mundo, invicta y sin goles recibidos. Su fortaleza defensiva ha sido una de las principales características de su campaña en el torneo.
El equipo asiático suele organizarse con un 4-4-2, sistema en el que destaca la disciplina táctica y el orden para cerrar espacios. Colombia tendrá enfrente a una selección que ya conoce y que buscará repetir el resultado conseguido en la primera fase.
¿Dónde ver Colombia vs. Corea del Norte en el Mundial Femenino Sub-20?
El partido tendrá varias opciones para seguirlo en Colombia. En televisión, la transmisión estará a cargo de Dsports, Caracol TV y RCN TV.
Para quienes prefieran seguir el encuentro por internet, estará disponible a través de Dgo, DAZN, Amazon Prime, Paramount+, DITU, Canal RCN APP, Gol Caracol en YouTube y RCN Deportes en YouTube.
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Probables alineaciones Colombia vs. Corea del Norte, Mundial Femenino Sub-20
Corea del Norte: Ju-Gyong; Chong-Gum, Pok-Yong, Kuk-Hyang, Ye-Gyong; Il-Chong, Un-Hyang, Ryu-Gyong, Rim-Jong; Ryu-Mi, Ok-I. DT: Chol-Hak Han.
Colombia: Agudelo; Rodríguez, Martínez, Viáfara, Torres; Silva, Weiner, Ortegón, Cabezas; Loboa, Díaz. DT: Carlos Paniagua.
Fecha, hora y dónde ver Colombia vs. Corea del Norte, semifinal del Mundial Femenino Sub-20
Partido: Colombia vs. Corea del Norte
Competición: Semifinal del Mundial Sub-20 Femenino
Fecha: miércoles 23 de septiembre
Hora: 11:30 a. m. (Colombia)
Estadio: Municipal Wladislaw Krol, Lodz, Polonia
TV: Caracol TV y Ditu.
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