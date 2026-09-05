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Colombia vs. Costa Rica: fecha, hora y dónde ver el debut en el Mundial Femenino Sub-20

La selección nacional inicia su participación en la cita mundialista el próximo lunes 7 de septiembre.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
05 de septiembre de 2026 - 10:52 p. m.
Jugadoras de la selección femenina sub-20 de Colombia.
Jugadoras de la selección femenina sub-20 de Colombia.
Foto: EFE - Juan Pablo Pino
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La selección femenina Sub-20 de Colombia debutará este lunes 7 de septiembre de 2026 en el Mundial de la categoría, que se disputa en Polonia. El combinado nacional enfrentará a Costa Rica, en un encuentro correspondiente a la primera jornada del Grupo E.

Colombia llega a la cita internacional después de conseguir su clasificación en el Sudamericano Sub-20 de 2026, torneo en el que terminó en la cuarta posición. Brasil se quedó con el título de la competencia y las colombianas aseguraron uno de los cupos para representar a Sudamérica en Polonia.

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Colombia llega con buenas sensaciones al Mundial femenino sub-20

Antes del inicio del Mundial, la selección tuvo la oportunidad de medirse con dos potencias del fútbol femenino. En julio empató 0-0 contra Inglaterra y posteriormente consiguió una importante victoria 1-0 frente a Estados Unidos, gracias a un gol de Mariana Silva.

Esos resultados sirven como antecedente para un equipo que pretende competir de igual a igual en su grupo. Entre las futbolistas llamadas a tener protagonismo aparecen Luisa Agudelo, una de las principales opciones bajo los tres palos, y Maithé López, quien será una de las cartas ofensivas del conjunto nacional.

La convocatoria está integrada por 21 jugadoras, provenientes de clubes de Colombia y también de ligas y equipos de países como Estados Unidos, España, Canadá, Francia y Dinamarca. Entre los nombres que hacen parte del plantel también están Juana Ortegón, Brenda Cardona, Valerin Loboa, Mariana Silva y Catalina Cortés.

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Costa Rica, el primer obstáculo de Colombia en el Mundial femenino sub-20

Al frente estará Costa Rica, una selección que llega al Mundial con la necesidad de recuperar confianza. Las centroamericanas acumulan cuatro derrotas consecutivas y su último encuentro terminó con una caída 3-1 contra Canadá.

Sin embargo, el equipo costarricense cuenta con una particularidad en su convocatoria: tiene una importante presencia de futbolistas que se forman en Estados Unidos, además de 11 jugadoras que participaron en el Mundial Sub-17 de 2025. Esa experiencia internacional puede convertirse en un factor para un partido que promete ser exigente.

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¿Dónde ver Colombia vs. Costa Rica, partido del Mundial sub-20 de la FIFA?

El debut de Colombia en el Mundial Femenino Sub-20 podrá seguirse en televisión a través del Gol Caracol y Ditu. El partido se disputará desde las 11:00 de la mañana, hora de Colombia, en el estadio Miejski ŁKS de Łódź. La jornada del Grupo E comenzará más temprano con el duelo entre Corea del Norte y Portugal, programado para las 8:00 a. m., antes del estreno de las colombianas.

Para Colombia, el objetivo está claro: comenzar el Mundial con el pie derecho y dar un primer paso hacia la siguiente fase. El reto será superar a Costa Rica y demostrar desde el debut que esta nueva generación está preparada para competir en el escenario internacional.

  • Partido: Costa Rica vs. Colombia
  • Torneo: Mundial Femenino Sub-20 2026
  • Fecha: lunes 7 de septiembre de 2026
  • Hora: 11:00 a. m. (hora de Colombia)
  • Estadio: Stadion Miejski ŁKS, Łódź, Polonia
  • Fase: fase de grupos, Grupo E
  • TV: Gol Caracol y Ditu

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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