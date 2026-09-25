Davinson Sánchez es el nuevo capitán de Colombia: ¿Por qué lo escogió Néstor Lorenzo?

Sánchez, desde su debut con la absoluta hace 10 años, ha demostrado el carácter necesario para llevar esa pesada responsabilidad en la selección. Líderes tan memorables como Mario Alberto Yepes, Iván Ramiro Córdoba y el mítico Carlos ‘El Pibe’…

Davinson Sánchez es el nuevo capitán de la selección de Colombia. Así lo anunció el entrenador nacional Néstor Lorenzo previo a la primera fecha FIFA de amistosos tras el Mundial 2026. El caucano de 30 años relevará a James Rodríguez, pero no será la primera vez que porte la cintilla de capitán Tricolor.

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Sánchez, desde su debut con la absoluta hace 10 años, ha demostrado el carácter necesario para llevar esa pesada responsabilidad en la selección. Líderes tan memorables como Mario Alberto Yepes, Iván Ramiro Córdoba y el mítico Carlos ‘El Pibe’ Valderrama engalanan este rol dentro de la selección nacional.

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¿Cuándo llegó Davinson Sánchez a la selección?

El 26 de agosto de 2016, Dávinson Sánchez Mina fue convocado por primera vez a la selección. Colombia debía enfrentar a Venezuela en Barranquilla y a Brasil en Manaos por las Eliminatorias Rumbo a Rusia 2018. Sánchez llegaba con mucha proyección y ya había probado las mieles del éxito con su club.

El chico en ese entonces de apenas 20 años venía de ser campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional. Complementaba la línea de zagueros comandada por el emblemático Alexis Henríquez. Con Henríquez, Sánchez perfeccionó el don de liderazgo que luego lo llevaría a ser capitán de la Tricolor.

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Inicios de Davinson Sánchez en Colombia

Cuando lo llamaron por primera vez a la selección de Colombia, ya era jugador del Ajax. El equipo neerlandés había pagado cinco millones de euros por él. Y aunque su debut en la absoluta ocurrió en 2017, no fue hasta un año después en la Copa del Mundo que llegó su momento más importante con la selección.

Eso sí, Rusia 2018 no le guarda gratos recuerdos a Davinson Sánchez, que en el debut contra Japón tuvo una desatención que provocó un penal en contra. Además, en el tercer partido de la fase de grupos contra Senegal estuvo cerca de provocar otra pena máxima, pero la decisión fue revocada por el VAR.

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Davinson Sánchez y su permanencia en la selección

Terminado el proceso de José Néstor Pekermán en Colombia, Sánchez se afianzó en el equipo nacional. Aunque fue titular en los cuatro partidos de la selección en la Copa del Mundo, fue con Carlos Queiroz, primero, y Reinaldo Rueda, segundo, que se hizo un engranaje infaltable en la defensa colombiana.

Y aunque el camino rumbo a Catar 2022 terminó en desastre, en el cual jugó 16 de los 18 partidos, Davinson Sánchez se quedó con un puesto en el once inicial al mismo tiempo que intentaba integrar la titularidad con Tottenham Hotspur. Fue en ese momento que comenzó a erigirse como uno de los líderes.

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Davinson Sánchez, el nuevo líder de Colombia

Cuando no estuvieron James Rodríguez ni David Ospina, Sánchez tomó la cinta de capitán. Por eso era esperable que sin estos dos referentes en el radar de la selección de Colombia el caucano tomara ese liderazgo, especialmente en los momentos importantes como la Copa América 2024 y las Eliminatorias.

Ahora le tocará a Sánchez llevar a buen puerto el proyecto de Néstor Lorenzo. Él desde la zaga defensiva y el liderazgo que el capitán de la selección siempre debe inspirar y el baluarte Luis Díaz, que deberá halar a sus compañeros a través del buen fútbol que muestra cada semana en Bayern Múnich.

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