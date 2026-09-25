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Davinson Sánchez es el nuevo capitán de Colombia: ¿Por qué lo escogió Néstor Lorenzo?

Davinson Sánchez portará la banda de capitán que, por más de 10 años, vistió James Rodríguez y que es sinónimo de liderazgo y carácter en la selección de Colombia.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
25 de septiembre de 2026 – 02:00 p. m.
Davinson Sánchez es el nuevo capitán de Colombia: ¿Por qué lo escogió Néstor Lorenzo?
Dávinson Sánchez anota un gol anulado por el VAR en el partido contra Portugal por la tercera y última fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026.
Foto: AFP - ROBERTO SCHMIDT

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Davinson Sánchez es el nuevo capitán de la selección de Colombia. Así lo anunció el entrenador nacional Néstor Lorenzo previo a la primera fecha FIFA de amistosos tras el Mundial 2026. El caucano de 30 años relevará a James Rodríguez, pero no será la primera vez que porte la cintilla de capitán Tricolor.

Sánchez, desde su debut con la absoluta hace 10 años, ha demostrado el carácter necesario para llevar esa pesada responsabilidad en la selección. Líderes tan memorables como Mario Alberto Yepes, Iván Ramiro Córdoba y el mítico Carlos ‘El Pibe’…

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol. 27DanielMontoya dmontoya@elespectador.com

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