La Tricolor debuta este sábado en el Mundial Sub-17 de Catar 2026 frente al vigente campeón asiático. Foto: FCF

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Colombia 1-0 Japón, en vivo: siga el minuto a minuto de la selección en el Mundial Sub-17 Juan Carlos Becerra Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

inicia sesión Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete Escucha este artículo Audio generado con IA de Google / 2.0x 1.5x 1.0x 0.5x ¡Dale play para escuchar este artículo! Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal. Cerrar

La selección sub-17 de Colombia inicia en minutos su camino en el Mundial de Catar 2026 con un exigente desafío frente a Japón, vigente campeón asiático de la categoría. El equipo dirigido por Fredy Hurtado debutará a las 7:30 a.m., en la cancha 9 del complejo Aspire Zone, en Rayán, por la primera jornada del Grupo L. La Tricolor llega con grandes expectativas después de conquistar el Sudamericano de Paraguay, en abril, donde se coronó campeona tras golear 4-0 a Argentina en la final.

El combinado nacional buscará trasladar ese buen rendimiento al escenario mundialista y comenzar con una victoria que lo acerque a los dieciseisavos de final. Sin embargo, tendrá enfrente a un rival de peso, que también llega como campeón continental y alcanzó los cuartos de final en la edición de 2025. El encuentro contará con transmisión de Gol Caracol, tanto en televisión como en su señal digital.

Publicidad

Siga aquí el minuto a minuto de Colombia vs. Japón

04’ ⏱️ COLOMBIA 🟡🟡🟡🔵🔵🔵🔴🔴🔴 1-0 JAPÓN 🔵🔵🔵: ¡Gol de Colombia! La Tricolor se adelanta en el marcador de forma tempranera. La jugada nació por el costado derecho, Mosquera ganó en velocidad, desbordó y envió un centro a media altura. Por el centro apareció Miguel Agámez, quien remató de pierna izquierda. El balón se desvió en un defensor japonés, desacomodó al arquero y terminó en el fondo de la red. Colombia comienza con pie derecho su camino en el Mundial Sub-17 de Catar 2026 y golpea temprano en su estreno.

01’ ⏱️ COLOMBIA 🟡🟡🟡🔵🔵🔵🔴🔴🔴 0-0 JAPÓN 🔵🔵🔵: Ya rueda el balón en Catar. Comienza el sueña mundialista de Colombia.

📸 ¡𝗣𝗼𝗿𝘁𝗮𝗿 𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗰𝗮𝗺𝗶𝘀𝗲𝘁𝗮 𝗲𝗻 𝘂𝗻𝗮 𝗰𝗶𝘁𝗮 𝗺𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗲𝘀 𝗼𝘁𝗿𝗮 𝗰𝗼𝘀𝗮…! 🥺#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/KWHTrQg3OL — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 21, 2026

Fútbol RCN HD2, App Canal RCN – Gol Caracol HD2, Ditu

¡𝑳𝒂 𝒄𝒊𝒕𝒂 𝒎𝒖𝒏𝒅𝒊𝒂𝒍𝒊𝒔𝒕𝒂 𝒓𝒆𝒄𝒊𝒃𝒆 𝒂 𝒍𝒐𝒔 𝑪𝑨𝑴𝑷𝑬𝑶𝑵𝑬𝑺 𝑺𝑼𝑫𝑨𝑴𝑬𝑹𝑰𝑪𝑨𝑵𝑶𝑺: 𝒉𝒐𝒚! 👑



🆚 🇯🇵

🗓 Sábado 21 de noviembre

🕞 7:30 am (hora COL)

🏟 Aspire Zone – Cancha 9, Al Rayyan (Catar)

🏆 Copa Mundial Sub 17 de la FIFA 2026

📺 Fútbol RCN HD2, App… pic.twitter.com/iskPKdZjQ3 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 21, 2026

🚨 𝐓𝐈𝐓𝐔𝐋𝐀𝐑



Así formará nuestra 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚 Masculina Sub 17 para enfrentar a Japón 🇯🇵 𝐞𝐧 su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026.#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/tsTuPYE78n — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 21, 2026

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador