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La selección sub-17 de Colombia inicia en minutos su camino en el Mundial de Catar 2026 con un exigente desafío frente a Japón, vigente campeón asiático de la categoría. El equipo dirigido por Fredy Hurtado debutará a las 7:30 a.m., en la cancha 9 del complejo Aspire Zone, en Rayán, por la primera jornada del Grupo L. La Tricolor llega con grandes expectativas después de conquistar el Sudamericano de Paraguay, en abril, donde se coronó campeona tras golear 4-0 a Argentina en la final.
El combinado nacional buscará trasladar ese buen rendimiento al escenario mundialista y comenzar con una victoria que lo acerque a los dieciseisavos de final. Sin embargo, tendrá enfrente a un rival de peso, que también llega como campeón continental y alcanzó los cuartos de final en la edición de 2025. El encuentro contará con transmisión de Gol Caracol, tanto en televisión como en su señal digital.
Siga aquí el minuto a minuto de Colombia vs. Japón
GOOOL DE COLOMBIAAA
04’ ⏱️ COLOMBIA 🟡🟡🟡🔵🔵🔵🔴🔴🔴 1-0 JAPÓN 🔵🔵🔵: ¡Gol de Colombia! La Tricolor se adelanta en el marcador de forma tempranera. La jugada nació por el costado derecho, Mosquera ganó en velocidad, desbordó y envió un centro a media altura. Por el centro apareció Miguel Agámez, quien remató de pierna izquierda. El balón se desvió en un defensor japonés, desacomodó al arquero y terminó en el fondo de la red. Colombia comienza con pie derecho su camino en el Mundial Sub-17 de Catar 2026 y golpea temprano en su estreno.
Comienza el partido
01’ ⏱️ COLOMBIA 🟡🟡🟡🔵🔵🔵🔴🔴🔴 0-0 JAPÓN 🔵🔵🔵: Ya rueda el balón en Catar. Comienza el sueña mundialista de Colombia.
El uniforme de hoy
Dónde ver el partido
Fútbol RCN HD2, App Canal RCN – Gol Caracol HD2, Ditu
La titular de Colombia
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