En la noche del viernes, miles de aficionados se congregaron en el Gran Malecón del Río Magdalena para protagonizar un banderazo multitudinario. Los bombos, las banderas, los cánticos y los saltos se prolongaron hasta la madrugada. La ciudad…

Barranquilla está volcada a la final de la Copa Sudamericana; en sus calles se siente. Y cuando hay argentinos involucrados, el fútbol adquiere otra dimensión. Boca Juniors trasladó buena parte de su inmensa hinchada hasta la capital del Atlántico y convirtió la ciudad en una extensión de La Bombonera.

En la noche del viernes, miles de aficionados se congregaron en el Gran Malecón del Río Magdalena para protagonizar un banderazo multitudinario. Los bombos, las banderas, los cánticos y los saltos se prolongaron hasta la madrugada. La ciudad amaneció este sábado con la sensación de estar en vísperas de uno de esos partidos que trascienden los noventa minutos.

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Es difícil imaginar que Boca no jugará como local. Basta recorrer las calles para encontrar una camiseta azul y amarilla detrás de otra. Si se hiciera una cuenta informal entre los aficionados que se encuentran por la ciudad, ocho de cada diez parecerían ser seguidores del conjunto argentino. Y quizá sería generoso reservar los otros dos para Atlético Mineiro. Esa es, al menos, la impresión que deja el ambiente. Sin embargo, el partido se disputará en territorio neutral: el renovado estadio Metropolitano Roberto Meléndez, con capacidad para 65.000 espectadores, recibirá este sábado 21 de noviembre, desde las 5:30 p. m., la primera final única de un gran torneo continental de clubes organizada en Colombia.

Los datos de la final entre Boca Juniors vs. Atlético Mineiro

Más allá de las tribunas, existe una realidad deportiva que también parece inclinar la balanza hacia el equipo argentino. Boca Juniors llega a Barranquilla con seis victorias consecutivas en todas las competencias, mientras que Atlético Mineiro acumula siete encuentros sin ganar, con cinco derrotas y dos empates. El contraste es todavía más marcado al revisar sus temporadas. Boca terminó primero de la tabla anual del fútbol argentino con 63 puntos, aseguró ese título y se clasificó a la final de la Copa Argentina tras golear 3-0 a Banfield. Mineiro, por su parte, ocupa la séptima posición del Brasileirao con 51 unidades y viene de empatar sin goles contra Mirassol. Son dos equipos que atraviesan momentos completamente distintos.

El camino de Boca hasta Barranquilla tampoco fue sencillo. El conjunto argentino comenzó su participación internacional en la Copa Libertadores, pero terminó tercero de su grupo y tuvo que trasladarse a la Sudamericana. Allí eliminó primero a O’Higgins de Chile en una definición por penales, después de intercambiar victorias por 1-0. En octavos de final superó con autoridad a Deportivo Recoleta de Paraguay, con un marcador global de 7-1. Posteriormente dejó en el camino a São Paulo por 2-1 y protagonizó una remontada memorable contra Vasco da Gama en semifinales. Había perdido 1-0 en La Bombonera, pero ganó 3-1 en el Maracaná, con un gol decisivo de Leandro Paredes en los minutos finales.

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Atlético Mineiro, en cambio, disputó la Sudamericana desde la fase de grupos. Terminó primero de su zona con apenas 10 puntos, producto de tres victorias, un empate y dos derrotas. En octavos eliminó a Red Bull Bragantino por 3-2 en el global y en cuartos protagonizó una de las remontadas más espectaculares del torneo: después de caer 2-0 frente a Santos, ganó 4-2 en Belo Horizonte y se clasificó por penales. En semifinales superó 3-2 a Montevideo City Torque, aunque terminó sufriendo más de lo previsto. Había ganado 3-0 en Brasil, pero perdió 2-0 en Uruguay. Esa irregularidad explica parte de las dudas que rodean al equipo dirigido por el argentino Eduardo Domínguez.

Las estadísticas de la competición reflejan esa diferencia de rendimiento. Boca disputó ocho partidos de Sudamericana, con cinco victorias, un empate y dos derrotas. Marcó 13 goles y recibió apenas cinco, para una diferencia positiva de ocho tantos. Mineiro jugó doce compromisos, ganó seis, empató dos y perdió cuatro, con 18 anotaciones a favor y 14 en contra. Aunque los brasileños han marcado más goles en términos absolutos, su promedio ofensivo es inferior: 1,5 tantos por encuentro frente a los 1,63 de Boca. La diferencia más importante aparece en defensa. Los argentinos reciben 0,63 goles por partido y los brasileños 1,17. Es decir, el conjunto de Belo Horizonte ha encajado casi el doble de goles por encuentro.

Otro indicador permite dimensionar la diferencia entre ambos sistemas defensivos. Atlético Mineiro ha recibido un promedio de 15,5 disparos por partido en esta Sudamericana, mientras que Boca permite 10,8. El conjunto argentino ha encontrado un equilibrio alrededor de Leandro Paredes, su principal organizador, que acumula 453 pases en el torneo. A su lado, Miguel Merentiel se convirtió en una garantía ofensiva: lleva cuatro goles y marcó en cada una de las cuatro eliminatorias que disputó su equipo. También aparece una figura colombiana, el arquero Álvaro Montero, quien llegó a Boca a mitad de año y se consolidó como titular en una campaña en la que el conjunto argentino ha demostrado que puede resolver tanto partidos abiertos como eliminatorias cerradas.

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Mineiro, sin embargo, tiene argumentos para discutir el favoritismo. Bernard es su máximo goleador en la competición con cinco tantos, conseguidos en apenas doce remates, una muestra de su contundencia. El argentino Tomás Cuello también ha sido determinante, con tres goles y cuatro asistencias, incluidos tantos decisivos en los minutos finales contra Bragantino y Santos. El equipo brasileño ha convertido cuatro goles mediante ataques elaborados, la mayor cifra de la edición, pero presenta dificultades defensivas evidentes: es el conjunto que más tantos de cabeza ha recibido, con cinco. Además, Domínguez no podrá contar con el mediocampista ecuatoriano Alan Franco, expulsado en la vuelta de las semifinales. La capacidad ofensiva del equipo contrasta con su fragilidad para sostener los resultados.

El historial de los finalistas de la Copa Sudamericana

La historia añade otros elementos a esta final. Boca y Atlético Mineiro se enfrentaron ocho veces en competiciones de la Conmebol, con tres victorias argentinas, cuatro empates y apenas un triunfo brasileño. Sin embargo, su antecedente más reciente favorece al conjunto de Belo Horizonte, que eliminó a Boca por penales en los octavos de final de la Libertadores de 2021. También hay cuentas pendientes con el trofeo. Los argentinos fueron campeones de la Sudamericana en 2004 y 2005, y podrían convertirse en el primer club que conquista tres veces el torneo. Mineiro nunca ha ganado esta copa y busca una revancha después de perder la final de 2025 contra Lanús, también por penales. Para los brasileños sería, además, una oportunidad de cortar una secuencia de dos finales continentales perdidas consecutivamente, después de la Libertadores de 2024 y la Sudamericana del año pasado.

Todo está dispuesto para una final que enfrenta al equipo que llega en mejor forma contra otro que ha demostrado capacidad para sobrevivir a situaciones límite. Boca tiene mejores números defensivos, atraviesa una racha ganadora y contará con un acompañamiento multitudinario. Mineiro llega golpeado, pero posee futbolistas capaces de resolver un partido con una sola acción y la experiencia de haber disputado tres finales continentales consecutivas. Barranquilla, mientras tanto, ya vive su propia final. La multitud que anoche cantó hasta la madrugada a orillas del Magdalena llevará esa pasión hasta el Metropolitano. Allí, entre el azul y oro de Boca y el blanco y negro de Mineiro, se definirá una historia que comenzó a escribirse mucho antes del pitazo inicial.

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