Colombia vs. Venezuela: hora y dónde ver a la selección en el Sudamericano Femenino Sub-20

El conjunto de Carlos Paniagua llega con la urgencia de conseguir los primeros tres puntos en el Hexagonal final con el propósito de lograr un cupo al Mundial en Polonia. Foto: Conmebol

La selección femenina de Colombia sub-20 se juega gran parte de la clasificación este miércoles. Tras un inicio adverso en el hexagonal final del Sudamericano, la Tricolor necesita reaccionar de inmediato si no quiere despedirse prematuramente del sueño mundialista.

El equipo apenas ha sumado un punto en sus tres primeras salidas de esta fase definitiva y, por ahora, está fuera de los puestos de clasificación al próximo Mundial. El margen de error desapareció y el compromiso con Venezuela, rival directo en la tabla, adquiere carácter de final anticipada.

Un presente que enciende las alarmas

Lo que parecía una campaña sólida cambió de tono en cuestión de días. Colombia pasó de la ilusión a la preocupación tras las derrotas consecutivas frente a Ecuador y Brasil. Especialmente el 1-0 ante Brasil terminó por confirmar un bajón que ya se había insinuado desde el arranque del hexagonal.

El contraste con la fase de grupos es notorio. En esa primera etapa, el conjunto nacional terminó líder, invicto y sin recibir goles. Aquella seguridad defensiva fue su principal respaldo, incluso en partidos donde el funcionamiento ofensivo no terminaba de convencer. Sin embargo, en el hexagonal, cuando empezaron a llegar los goles en contra, las falencias estructurales quedaron expuestas.

Colombia ha mostrado dificultades para construir juego con claridad, le cuesta dominar tramos largos del partido y sus transiciones ofensivas no logran marcar diferencia. La circulación es lenta, la posesión imprecisa y la generación de opciones, escasa. A eso se suma una pérdida de confianza que se refleja en errores defensivos poco habituales en la fase inicial.

Venezuela, rival directo por el cupo

En ese contexto, el duelo contra la Vinotinto es determinante. Venezuela suma dos puntos, uno más que Colombia, lo que la convierte en un competidor directo por los cupos al Mundial. Para el equipo dirigido por Carlos Paniagua, ganar es la única opción.

El encuentro se disputará el miércoles en el Estadio Luis Alfonso Giagni, escenario en el que la Tricolor intentará recuperar su identidad y reencontrarse con el gol, una deuda pendiente en esta fase.

Un antecedente que invita a creer

En la fase de grupos, Colombia ya supo imponerse sobre Venezuela en un partido cerrado y exigente. Fue victoria 1-0 en un duelo de mucha fricción, resuelto en los minutos finales gracias a una definición de Maithe López tras un balón al espacio.

Hoy el desafío es mayor. Con Paraguay y Argentina también en el horizonte, cualquier tropiezo puede resultar definitivo. Las matemáticas aún mantienen con vida a Colombia, pero el rendimiento deberá acompañar.

Hora y dónde ver a Colombia vs. Venezuela en el Sudamericano Femenino Sub-20

Fecha: miércoles 25 de febrero de 2026

Hora: 6:00 p.m., hora en Colombia

Estadio: Luis Alfonso Giagni

Transmisión: Caracol Sports y Ditu

