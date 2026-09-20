Colombia ya tiene rival confirmado para las semifinales del Mundial Femenino Sub-20

Colombia volvió a meterse entre las cuatro mejores selecciones del mundo en la categoría sub-20 femenina. La Tricolor derrotó 1-0 a Nigeria en los cuartos de final gracias a un gol agónico de Valerin Loboa en el minuto 90+1 y alcanzó las semifinales del Mundial de Polonia 2026. El equipo de Carlos Paniagua igualó así la mejor participación histórica del país en este torneo, conseguida en Alemania 2010.

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La clasificación tuvo un valor especial por la manera en que se consiguió. Colombia venía de eliminar a Polonia, la selección anfitriona, y contra Nigeria volvió a resolver un partido cerrado sobre el final. La selección africana tuvo momentos de dominio y exigió a Luisa Agudelo, mientras que Colombia desperdició varias oportunidades claras antes de encontrar el gol que definió la serie cuando todo parecía encaminado al tiempo extra.

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Ahora el reto será todavía mayor. Colombia enfrentará el miércoles en semifinales a Corea del Norte, vigente campeona del Mundial Femenino Sub-20 y una selección que ya conoce bien. Ambos equipos compartieron grupo en la primera fase y las asiáticas se impusieron 3-0, en el partido más difícil que ha tenido la Tricolor durante este campeonato.

El antecedente obliga a Colombia a corregir mucho de lo que ocurrió en aquel encuentro. Corea del Norte mostró entonces una enorme superioridad, pero la selección colombiana ha crecido durante las rondas de eliminación directa y llega fortalecida después de sacar del torneo al local Polonia y a Nigeria. La semifinal será, además, una oportunidad de revancha y la posibilidad de superar por primera vez la barrera histórica de 2010.

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La otra semifinal del Mundial la disputarán Italia y España. De esta manera, Colombia, Corea del Norte, Italia y España son las cuatro selecciones que siguen en carrera por el título. La Tricolor ya igualó su mejor actuación histórica, pero ahora tendrá la posibilidad de ir más lejos que cualquier otra selección colombiana sub-20 femenina y clasificarse, por primera vez, a una final mundialista de la categoría.

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