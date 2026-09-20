El Atlético se queda a cinco puntos del Barça, que supera en seis enteros al Real Madrid tras un…

Alejandro Grimaldo abrió el marcador de penal (53′) y Jonathan David cerró la victoria (59′) de los rojiblancos, que arrebataron la segunda posición de LaLiga a los merengues, que maquillaron el resultado al final con un gol de Antonio Rüdiger (89′).

Real Madrid cayó 2-1 en el campo del Atlético de Madrid este domingo en la séptima fecha de LaLiga en un partido de alto voltaje, que los merengues acabaron con diez por la expulsión de Dean Huijsen.

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Atlético Madrid venció a Real Madrid en un tenso clásico y Barcelona se frota las manos

El Atlético se queda a cinco puntos del Barça, que supera en seis enteros al Real Madrid tras un encuentro con más intensidad que fútbol hasta que se aclaró en la segunda parte, especialmente tras la expulsión de Huijsen (52′).

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"En el segundo tiempo han sido once contra diez y se han visto las dificultades", afirmó el técnico del Real Madrid, José Mourinho, que cargó contra las decisiones arbitrales.

Mourinho mostró su descontento por dos acciones de Cristian Romero y Lee Kang-in en la primera parte, que consideró que tenían que haber sido rojas.

"En el primero tiempo estamos hablando de un derbi de once contra nueve", dijo Mourinho, para el que si esos dos jugadores hubieran sido expulsados "no hay milagros en el fútbol, once contra nueve ya podemos imaginar cómo acaba" el partido.

Los rojiblancos trataron de aprovechar los espacios dejados por un Real Madrid muy estirado con sus delanteros Vinicius y Kylian Mbappé muy descolgados.

Las dos estrellas del Real Madrid fueron el blanco de los pitos de los aficionados rojiblancos, aumentados especialmente tras el episodio de las camisetas de apoyo a Ceuta que ambos, junto a Ibrahima Konaté, qu no se pusieron correctamente en el último partido contra Elche. En las gradas del Metropolitano se desplegó una pancarta en la que se podía leer "Ceuta es España ni se arruga ni se tapa".

📢 Ceuta es España, ni se arruga ni se tapa.



La pancarta del fondo sur del Metropolitano. pic.twitter.com/lJIuBn39ts — GRADA B pro (@GradaBpro) September 20, 2026

Expulsión de Huijsen

El Atlético salió mejor tras el descanso animado por Koke, que había visto la primera parte desde el banquillo. Los rojiblancos se adelantaron pronto cuando Huijsen provocó un penal al derribar a Giuliano Simeone en el área, lo que le valió la roja directa.

"Once contra once el equipo controló el partido, once contra diez el partido lo ganamos", resumió Diego Simeone tras el encuentro.

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Alejandro Grimaldo se encargó de transformar la pena máxima (53′) para poner por delante al Real Madrid.Impulsado por el tanto, el Atlético siguió atacando hasta que una cabalgada de Giuliano acabó con centro al área donde Jonathan David apareció para marcar el 2-0 (59′).

El tanto fue la puntilla para el Real Madrid que apenas mostró señales de rebeldía ante el resultado. Courtois sacó una mano salvadora a un tiro del Cuti Romero y el rechace lo remató Julián Álvarez, pero Konaté sacó el balón sobre la línea (66′).

La Araña salió en el segundo tiempo en su vuelta al Metropolitano tras su primera aparición desde el 23 de agosto cuando sufrió la pitada de sus aficionados. "Hoy Julián intentó, le costó, lo vamos a recuperar porque es un futbolista determinante para lo que el club necesita", dijo Simeone.

Y esto ha pasado cuando ha salido Julian Álvarez. Atleti 2 – Real Madrid 0 pic.twitter.com/9XfJ63Ky9Q — Jose Vizner (@Josevizner) September 20, 2026

A la desesperada

Con uno menos, el Real Madrid acabó cada vez más encerrado en su campo tratando de hacer algún daño al contraataque, pero se mostraba demasiado impreciso a la hora de conectar con sus hombres de ataque.

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Mbappé, que había sido crucial en partidos anteriores, no tuvo demasiado protagonismo este domingo, obligado a bajar al centro del campo para intentar mover el balón.

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El Real Madrid se volcó en los últimos minutos a la desesperada sobre la portería rojiblanca hasta que Antoni Rüdiger cabeceó a gol un centro de Bernardo Silva (89′).

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El tanto dio alas a los merengues para intentar buscar el empate, aunque el partido acabó con la segunda derrota en el campeonato del Real Madrid.En el primer partido del día, el Getafe ganó 1-0 al Málaga con un gol de Iván Azón (85′).

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