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Cristiano Ronaldo se retiró de Portugal y esta fue la reacción del técnico

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal y Jorge Jesus le dedicó unas frías palabras al máximo goleador en la historia del fútbol.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
Cristiano Ronaldo se retiró de Portugal y esta fue la reacción del técnico
Cristiano Ronaldo celebrando la UEFA Nations League 2019.
Foto: EFE - JOSE COELHO

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"La decisión es suya", aseguró Jorge Jesus, director técnico de la selección portuguesa, tras conocerse el retiro de Cristiano Ronaldo del equipo nacional. El entrenador luso viene de protagonizar un par de momentos tensionantes con CR7 en la última ventana internacional en la que el jugador salió de la convocatoria abruptamente. Incluso, el futbolista se disculpó públicamente con sus compañeros y con el estratega, y fue sancionado con 30 días.

"Ya tuvimos la oportunidad de hablar antes de la primera convocatoria sobre esto; le pedí que siguiera conmigo", señaló también Jorge Jesus este jueves 5 de noviembre de 2026. No obstante, el DT también afirmó que con el anuncio del portugués de 41 años solo queda aceptar su decisión y seguir adelante. Vale la pena recordar que Ronaldo debutó con la selección en 2003, completando 23 años con el combinado patrio y 12 torneos internacionales.

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Cristiano Ronaldo, un mito viviente de Portugal

"Siempre va a estar en el corazón de los portugueses, en la selección", añadió el técnico de 72 años. Vale la pena recalcar que Jesus es nuevo en su cargo, pues llegó tras la decepcionante Copa del Mundo de Portugal en Norteamérica 2026, al mando del director técnico español Roberto Martínez.

Jorge Jesús también dijo que Cristiano es un símbolo para la juventud portuguesa. "Él siempre va a ser una referencia de nuestra selección, de nuestro pueblo, de nuestra historia, de la selección", enfatizó el exentrenador de Benfica y Flamengo, con el cual ganó la Copa Libertadores 2019 contra River.

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Títulos de Cristiano Ronaldo con Portugal

Aunque sus comienzos con la selección lusa fueron muy difíciles, perdiendo la final de la Eurocopa 2004 en casa y quedándose a la orilla de la final del Mundial de Alemania 2006, Cristiano Ronaldo pudo llegar a un título con su equipo nacional mucho antes que Lionel Messi con la selección de Argentina.

Fue en la Eurocopa de Francia 2016. Portugal no era ni por asomo un favorito al título, pero con el paso de las rondas se fue haciendo cada vez más posible. Finalmente, los lusos derrotaron en la final al dueño de casa, Francia, con un gol en el tiempo extra de Eder. CR7 salió lesionado durante el primer tiempo.

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Cifras de Cristiano Ronaldo en Portugal

En más de 20 años con la selección, Ronaldo logró otros dos títulos: la UEFA Nations League 2019 y 2025. Además, durante 234 partidos logró anotar 146 goles. Cristiano también repartió 45 asistencias y firmó 10 hat-tricks. Estos números le permitieron convertirse en el goleador histórico de la selección portuguesa.

Por último, el astro luso se retira como el mayor anotador en la historia del fútbol de selecciones. Cristiano Ronaldo aventaja a Lionel Messi por 20 goles, quien también se retiró de la selección tras la Copa Mundial de la FIFA 2026. Un punto y aparte en la historia de este deporte tras la partida de estas leyendas.

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol. 27DanielMontoya dmontoya@elespectador.com

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Comentarios
  • jorge(gvdru)Hace 2 horas
    Gracias notable campeon y exitoso atleta del maximo nivel mundial, ejemplo d tenacidad disciplina, orgullo d el futbol planeta tierra
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