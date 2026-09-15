Colombia brilló en el segundo día de los Juegos Suramericanos: sumó ocho oros

El patinaje de velocidad fue la disciplina más laureada del día, con cuatro oros de cuatro posibles. A ese registro se sumaron una medalla de plata y una de bronce. El levantamiento de pesas también tuvo una destacada…

Colombia tuvo una jornada dorada en los Juegos Suramericanos Santa Fe, Argentina. La delegación nacional conquistó ocho medallas de oro, cinco de plata y nueve de bronce en el segundo día de competencias y llegó a un acumulado de 10 oros, nueve platas y nueve bronces, que la mantiene en el tercer lugar de la tabla de medallería .

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El patinaje de velocidad fue la disciplina más laureada del día, con cuatro oros de cuatro posibles. A ese registro se sumaron una medalla de plata y una de bronce. El levantamiento de pesas también tuvo una destacada actuación, con tres preseas doradas y una de plata.

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¡Ocho oros en una jornada gigante para Colombia! 🥇🇨🇴



La delegación sumó 22 medallas:

🥇 8 oros

🥈 5 platas

🥉 9 bronces



Colombia es tercera del medallero general con 28 preseas. 🔥



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Cuatro oros sobre ruedas

La patinadora Kollin Castro fue una de las grandes figuras de la jornada. La colombiana subió dos veces a lo más alto del podio después de imponerse en los 200 metros contrarreloj y los 1.000 metros.

En la rama masculina, Santiago Vásquez se quedó con el oro en los 200 metros, mientras que Jhon Tascón completó la cosecha dorada al ganar posteriormente los 1.000 metros. Así, Colombia consiguió el pleno en las cuatro pruebas de patinaje de velocidad disputadas durante la jornada.

Tres oros en las pesas

El levantamiento de pesas también respondió a las expectativas. Duván Ferrer, en los 60 kilogramos, consiguió el oro con 120 kg en arranque, 140 kg en envión y 260 kg en el total. Nayibe Medina, en los 49 kg, también se quedó con el primer lugar, con registros de 76, 97 y 173 kg.

El tercer oro llegó por intermedio de Francisco Mosquera, campeón en los 65 kg con 133 kg en arranque, 165 kg en envión y 298 kg en el total. La plata fue para Rohelys Galvis, en los 53 kg, con 87 kg, 111 kg y 198 kg, respectivamente.

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¡Pleno colombiano en las pesas! 🏋️‍♂️🇨🇴



Cuatro atletas compitieron y los cuatro subieron al podio:



🥇 Duván Ferrer

🥇 Nayive Medina

🥇 Francisco Mosquera

🥈 Rohelys Galvis



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Colombia hizo el 1-2 en clavados

La otra medalla de oro de la jornada llegó en la natación clavados. Luis Uribe se impuso en el trampolín de tres metros y encabezó un 1-2 colombiano, pues Sebastián Morales se quedó con la medalla de plata.

La jornada también dejó presencia colombiana en el podio de otras disciplinas. En los e-sports, Omar Escorcia y Luis Castellanos conquistaron dos medallas de bronce.

En natación carreras llegó una plata, en el relevo 4×100 combinado femenino, además de cinco bronces: Sebastián Camacho, en los 400 metros combinados; Jasmin Pistelli, en los 100 metros espalda; Juan Morales, en los 200 metros libre; Sirena Rowe y Emiliano Calle, ambos en los 50 metros mariposa.

En esgrima, Carmen Correa obtuvo el bronce en espada individual. Por su parte, el boxeo colombiano tuvo un buen comienzo. Jhojan Caicedo venció en los cuartos de final al uruguayo Gonzalo Deleón, en la categoría de los 90 kg, resultado que le aseguró una medalla de bronce. Ahora irá por un lugar en la final frente al guyanés Emmanuel Pompeye.

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¡Seis deportes se suman a la acción colombiana! 🇨🇴🔥



🚴 Ciclismo de ruta

🏌️ Golf

🏐 Voleibol femenino

🎯 Tiro deportivo

🥎 Sóftbol femenino

🌊 Stand Up Paddle



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Lo que viene para Colombia

La actividad continuará este martes 15 de septiembre con varias opciones de medalla para la delegación nacional. En gimnasia artística se disputarán las finales de suelo, caballo con arzones y anillas, mientras que en patinaje artístico Colombia tendrá en competencia a Brayan Carreño y Jeshua Folleco, quienes quedaron en zona de podio tras la primera ronda.

También habrá finales de ciclismo de ruta, con las pruebas de contrarreloj; BMX Freestyle, natación clavados, natación carreras, cuatro pruebas de patinaje de velocidad y cuatro categorías de levantamiento de pesas. Además, comenzarán las competencias de golf, sóftbol, tiro deportivo y surf, en la modalidad de paddle.

Así va el medallero general de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

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