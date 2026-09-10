¿Cuándo vuelve a jugar Colombia en el Mundial Femenino Sub-20? Fecha y hora del partido

El encuentro se jugará el domingo 13 de septiembre, desde las 11:00 de la mañana, hora de Colombia, en el estadio Miejski LKS Lodz, de la ciudad de Lodz. El compromiso se disputará de manera simultánea con…

La selección femenina de Colombia ya tiene definido su próximo reto en el Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA 2026 . La Tricolor cerrará la fase de grupos ante un rival de máxima exigencia: Corea del Norte, vigente campeona mundial , en un partido que puede definir su clasificación a los octavos de final del certamen que se disputa en Polonia.

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El encuentro se jugará el domingo 13 de septiembre, desde las 11:00 de la mañana, hora de Colombia, en el estadio Miejski LKS Lodz, de la ciudad de Lodz. El compromiso se disputará de manera simultánea con el Portugal vs. Costa Rica, duelo que también tendrá incidencia directa en la definición de los equipos que avanzarán a la siguiente ronda.

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¿Qué necesita Colombia para clasificar?

El equipo dirigido por Carlos Paniagua llega a la última jornada con cuatro puntos y en la segunda posición del Grupo E. Colombia comenzó su participación con una victoria 3-1 sobre Costa Rica y posteriormente empató 0-0 frente a Portugal, resultado que le permitió mantener el invicto y quedar muy cerca de los octavos de final.

La clasificación, sin embargo, todavía no está asegurada matemáticamente. La Tricolor tiene una diferencia de gol de +2, mientras que Corea del Norte lidera la zona con seis puntos y ya tiene garantizado su lugar en la siguiente ronda. Portugal suma una unidad y Costa Rica aún no ha conseguido puntos.

La cuenta más favorable para Colombia es sencilla: si empata ante Corea del Norte, llegará a cinco puntos y asegurará como mínimo el segundo puesto del grupo, sin importar lo que suceda en el partido entre Portugal y Costa Rica. Una victoria tendría un premio todavía mayor, pues permitiría a las dirigidas por Paniagua superar a las asiáticas y quedarse con el primer lugar de la zona.

Un rival que llega con números perfectos

El desafío será importante por la calidad del adversario. Corea del Norte es la vigente campeona del Mundial Femenino Sub-20, título que consiguió en 2024 en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, luego de vencer 1-0 a Japón.

Además, su campaña en esta edición ha sido contundente. Las asiáticas derrotaron 2-0 a Portugal y 4-0 a Costa Rica, resultados que les permitieron sumar seis puntos, marcar seis goles y no recibir ninguno.

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Colombia, por su parte, mostró ante Portugal argumentos para pensar en una buena actuación frente a las campeonas. La Tricolor generó las opciones más claras, tuvo aproximaciones importantes con Valerin Loboa y Maithé López y estuvo cerca de quedarse con la victoria en el cierre, cuando Sintia Cabezas estrelló un balón en el palo.

El equipo colombiano tuvo que jugar los últimos minutos con diez futbolistas tras la expulsión de Lina Arboleda, pero logró conservar el empate.

Hora y dónde ver Colombia vs. Corea del Norte en el Mundial 2026 en vivo

El encuentro se jugará el domingo 13 de septiembre, desde las 11:00 de la mañana, hora de Colombia, en el estadio Miejski LKS Lodz, de la ciudad de Lodz. El compromiso se disputará de manera simultánea con el Portugal vs. Costa Rica, duelo que también tendrá incidencia directa en la definición de los equipos que avanzarán a la siguiente ronda.

El juego se podrá seguir a través del Gol Caracol y la app ditu.

Colombia tiene margen, pero no puede confiarse

Los cuatro puntos conseguidos hasta ahora representan un colchón importante para la selección, especialmente porque avanzan a octavos de final los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros.

En las otras zonas hay varios equipos que, después de dos jornadas, acumulan pocos puntos. México y Benín tienen uno en el Grupo A, Canadá suma uno en el B, Ghana tiene tres en el C, Estados Unidos cuenta con uno en el D y Nigeria registra uno en el F. Aun así, todavía quedan partidos de la tercera fecha que pueden modificar esas posiciones.

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Por eso, Colombia buscará evitar depender de otros resultados. Un empate contra Corea del Norte le permitirá clasificar directamente, mientras que una derrota podría obligarla a esperar lo que ocurra entre Portugal y Costa Rica y, eventualmente, revisar la clasificación de los mejores terceros.

El reto está programado: domingo 13 de septiembre, 11:00 a. m. (hora de Colombia). Al frente estará la vigente campeona del mundo y, para la Tricolor, la oportunidad de cerrar la fase de grupos con el boleto a los octavos de final.

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