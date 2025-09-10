¿Cuándo vuelve a jugar la selección de Colombia? Así va a preparar el Mundial 2026

Luis Díaz celebra con Luis Suárez el triunfo de Colombia contra Venezuela. Foto: EFE - Ronald Peña R

Colombia ya piensa en el Mundial 2026. La selección cerró su camino en las Eliminatorias con una valiosa remontada a Venezuela, que se quedó por fuera del repechaje tras la dolorosa derrota.

Tras asegurar el cupo en la fecha 17 al vencer a Bolivia en Barranquilla, el equipo de Néstor Lorenzo se despidió con un inolvidable 6-3 frente a la Vinotinto en Maturín.

La gran figura fue Luis Javier Suárez, autor de cuatro goles, algo inédito para un jugador colombiano en partidos clasificatorios al Mundial.

El resultado le permitió a la Tricolor escalar hasta el tercer puesto de la tabla, después de haber llegado a la última doble jornada en la sexta posición.

Colombia y un buen balance en las eliminatorias

El balance final de la Eliminatoria dejó números positivos: Colombia sumó 28 puntos de 54 posibles, con siete victorias, siete empates y cuatro derrotas, para un rendimiento del 51 %.

Estos resultados le dieron tranquilidad al cuerpo técnico para planear con tiempo la preparación de cara a la Copa del Mundo de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

¿Cuáles son los próximos partidos de la selección de Colombia?

Para el cierre de 2025, Colombia tiene programados cuatro amistosos. En la fecha FIFA de octubre enfrentará el día 11 a México en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, a las 8:00 p. m., y el 14 a Canadá en el Red Bull Arena de New Jersey a las 7:00 p. m.

En noviembre habrá doblete de fogueos en Estados Unidos. Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, confirmó que el equipo enfrentará a Nueva Zelanda en Miami y a Nigeria en New York, aunque las fechas exactas se definirán dentro de la ventana FIFA, entre el 10 y el 18 del mes. Estos partidos buscan darle continuidad al equipo y permitirle a Lorenzo probar variantes.

Ya en 2026, la preparación seguirá con rivales europeos. Para la fecha FIFA de marzo, se prevé que Colombia se mida a selecciones de primer nivel como Croacia y Bélgica, en lo que sería el último examen antes del inicio del torneo. No obstante, esos duelos no están confirmados.

El sorteo del Mundial, que se realizará el 5 de diciembre de 2025 en Washington, será clave para definir la estrategia de preparación y el tipo de rivales que buscará enfrentar en los meses previos al debut.

