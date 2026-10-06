"Voy a decirlo así , Carlos era un amarguito. El ‘Pibe’ era muy estricto con la…

Óscar Córdoba, icónico arquero de Boca Juniors y la selección de Colombia, destapó infidencias de Carlos ‘El Pibe’ Valderrama durante las concentraciones con la selección de Colombia. El portero reveló que dentro de esa imagen jovial con su melena crespa y rubia, se escondía un jugador muy comprometido. Uno de los que más vistió el amarillo, azul y rojo y su cuidado con el cuerpo y con la comida le permitieron jugar como profesional a la edad de 42 años.

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El Pibe Valderrama y su fama durante las concentraciones de la selección de Colombia

"Voy a decirlo así , Carlos era un amarguito. El ‘Pibe’ era muy estricto con la disciplina. A las 10 de la noche apagaba el televisor y se ponía el control remoto en el pecho, para que nadie se lo quitara. Nadie quería quedarse en la habitación con él. Para todos era mejor que él se quedara solo", dijo. Incluso Córdoba compartió una anécdota que ayudó a evidenciar lo estricto que era Carlos ‘El Pibe’ Valderrama cuando se trataba de la selección de Colombia.

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El Pibe Valderrama, la disciplina hecha jugador

Óscar Córdoba reveló que en una ocasión Valderrama dejó por fuera de la habitación a Bonner Mosquera. La situación llevó al ídolo de Millonarios a buscar posada en la habitación del arquero, el cual se encontraba jugando cartas con otros compañeros. "Al ‘Pibe’ yo no lo despierto; me echan de la selección", dijo en su momento Mosquera.

Más allá de la jocosidad de la anécdota, estas situaciones en particular ayudaron a construir la leyenda de Carlos Valderrama en la selección de Colombia. Un hombre que nunca negoció su manera de entrenarse y prepararse para salir a representar al país en tres Copas Mundiales de la FIFA distintas.

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Números de El Pibe Valderrama en la selección

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama disputó 111 partidos con Colombia. Anotó 11 goles y participó de cinco Copas América y tres Eliminatorias mundialistas. Su mejor resultado a nivel colectivo fue el tercer puesto en tres ediciones de la Copa América (1987, 1993 y 1995), siendo en dos de ellas el mejor jugador del torneo.

Y aunque en mundiales no tuvo los mismos registros goleadores que otras figuras como James Rodríguez, su legado en la selección de Colombia es innegable. Hizo que el "10″ de la Tricolor fuera el dorsal más importante en la historia de nuestro equipo nacional y de sus grandes gestas internacionales.

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