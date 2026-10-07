Jeison López sigue haciendo historia para el levantamiento de pesas en Colombia

Su primera exhibición llegó en el arranque. López abrió con 165 kilogramos y después llevó la barra hasta los 173, una marca con la que se quedó…

Jeison López volvió a demostrar en México por qué es una de las grandes figuras de la halterofilia mundial. El subcampeón olímpico de París 2024 fue campeón absoluto de los 85 kilogramos en Tepic, escenario del Campeonato Panamericano Juvenil y del segundo evento clasificatorio para los Juegos Panamericanos de Lima 2027, y terminó su presentación con tres medallas de oro y tres récords panamericanos.

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Su primera exhibición llegó en el arranque. López abrió con 165 kilogramos y después llevó la barra hasta los 173, una marca con la que se quedó con el oro, estableció el récord panamericano e igualó el récord mundial vigente de la nueva categoría de 85 kg. Esa referencia mundial había sido establecida apenas unos días antes por el kazajo Alexey Churkin en los Juegos Asiáticos.

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En el envión, el colombiano aseguró primero 205 kilogramos y después levantó 210, suficientes para otro oro y otro récord panamericano. Así llegó a un total de 383 kg y completó su triplete. La cifra tiene una particularidad extraordinaria: está cuatro kilos por encima de los 379 que aparecen como récord mundial oficial del total de los 85 kg. Sin embargo, de acuerdo con las condiciones del certamen, el registro conseguido por López en el clasificatorio de Tepic no puede ser homologado como récord mundial de la IWF.

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🏋️🌍 ¡Yeison López hizo historia!



El colombiano arrasó en el Clasificatorio a los Juegos Panamericanos de Levantamiento de Pesas, en la categoría de los 85 kg:



🥇 173 kg en arranque 🔝 Récord Panamericano.



🥇 210 kg en envión 🔝 Récord Panamericano.



🥇 383 kg en el total 🌍… pic.twitter.com/WF7NH8HYkQ — Óscar David Ríos Gil |🎙️✍️📹 Periodista Deportivo (@OriosDeportes) October 7, 2026

Eso no reduce la dimensión de su actuación. Jeison acaba de bajar de una categoría de 88 a una de 85 kilogramos y, prácticamente en su primera etapa bajo ese nuevo límite de peso, ya produjo un total superior al mejor registro reconocido internacionalmente. Además, los 85 kg no son una categoría cualquiera: será una de las seis divisiones masculinas que formarán parte del programa olímpico de Los Ángeles 2028.

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¿Por qué parece que López rompe un récord mundial prácticamente cada vez que compite?

La respuesta está repartida entre su extraordinaria progresión deportiva y una circunstancia reglamentaria: desde los Juegos Olímpicos de París 2024, la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas ha modificado dos veces las categorías de peso. Cada modificación obliga a establecer nuevas referencias y hace que los récords de una división anterior no se trasladen automáticamente a la siguiente.

Antes de París, Jeison competía en los 89 kilogramos. En abril de 2024, durante la Copa Mundo de Phuket, protagonizó una batalla memorable con Karlos Nasar y levantó 182 kg en arranque, entonces récord mundial. Cuatro meses después llegó a los Juegos Olímpicos con esa condición de referencia internacional y consiguió la plata con 180 kg en arranque, 210 en envión y 390 en el total. Nasar fue campeón con 404 kg.

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Ese libro de récords cambió en junio de 2025. La IWF eliminó los 89 kg e introdujo los 88 como una de sus nuevas divisiones masculinas. Como se trataba de una categoría diferente, estableció nuevos “estándares mundiales”, calculados a partir de los antiguos récords. Es decir, Jeison no comenzó a competir contra su viejo registro de 182 kg de los 89: comenzó a construir otra historia, ahora dentro de los 88 kg.

La primera gran marca llegó en julio de 2025, en el Panamericano de Cali. Jeison levantó 176 kg en el arranque y convirtió esa cifra en el nuevo récord mundial de los 88 kilogramos. No significaba que hubiera superado sus 182 de la antigua categoría: había bajado un kilo el límite corporal y competía bajo una tabla de récords completamente nueva.

Jeison López ganó el premio Deportista del Año de El Espectador y Movistar en 2025. Foto: MinDeporte

Tres meses después volvió a hacerlo en el Mundial de Førde, Noruega. López mejoró su propia marca de arranque hasta los 177 kg y, además, terminó con 210 en envión para alcanzar 387 kg en el total, también récord mundial. Con esas cifras se proclamó campeón del mundo. Era la segunda competencia de 2025 en la que modificaba el libro de récords de los 88 kg.

Su techo todavía estaba lejos. En abril de 2026, durante el Campeonato Panamericano de Panamá, Jeison firmó probablemente su actuación más completa desde París: levantó 181 kg en arranque, 216 en envión y acumuló 397. Los tres registros fueron récords mundiales en ese momento. Después, otros pesistas llevaron las marcas de arranque y envión de los 88 hasta 182 y 220, respectivamente, pero los 397 de López permanecieron como récord mundial del total hasta que esa categoría dejó de estar vigente.

Y ahí apareció un segundo reinicio. Desde el 1.º de agosto de 2026, la IWF volvió a modificar sus divisiones pensando en el camino a Los Ángeles 2028: los 88 kg desaparecieron y Jeison pasó a los nuevos 85. El punto de partida establecido por la Federación fue de 171 kg en arranque, 208 en envión y 374 en total; en septiembre, durante los Juegos Asiáticos, esas referencias subieron hasta 173, 214 y 379. Por eso, lo ocurrido ahora en México se entiende mejor: Jeison igualó los 173 del récord mundial de arranque, quedó cuatro kilos por debajo de los 214 del envión y, con 383, produjo un total cuatro kilos superior al récord mundial oficial de 379, aunque este último no pueda homologarse.

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No se trata, entonces, de que Jeison López esté superando una misma marca mundial una y otra vez. Ha sido protagonista de tres épocas distintas: llegó a 182 kg en arranque cuando competía en 89; construyó récords de 176, 177 y finalmente 181 kg en los 88, además de alcanzar 216 en envión y 397 en total; y ahora empieza otra historia en los 85 kg. Los cambios reglamentarios ayudan a explicar la frecuencia con la que aparece la palabra “récord”, pero no explican su dominio: bajar de categoría y continuar moviendo pesos cercanos a sus mejores registros confirma que el colombiano sigue instalado entre los hombres más fuertes del planeta y ya empieza a proyectarse como una de las grandes cartas de Colombia rumbo a Los Ángeles 2028.

No solo brilló Jeison López: otros colombianos que se destacaron en la jornada

La jornada colombiana en México tuvo más protagonistas. Karen Mosquera se proclamó campeona absoluta de los 61 kilogramos después de ganar el arranque con 105 kg, el envión con 125 y el total con 230. Fueron tres medallas de oro más para una delegación nacional que dominó varias de las categorías disputadas durante el martes.

Julieth Rodríguez también consiguió el título absoluto, en su caso en los 69 kg, gracias a 107 kilogramos en arranque, 132 en envión y 239 en el total. En esa misma división, Yenny Sinisterra agregó una plata en el arranque con 104 kg, mientras que Concepción Usuga consiguió plata en arranque y dos bronces —envión y total— en los 61 kg. Colombia cerró así la jornada con nueve oros, dos platas y dos bronces.

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Esteban López completó la participación colombiana de la jornada en los 95 kilogramos juveniles. Terminó séptimo en el arranque con 135 kg, aunque no registró levantamientos en el envión y, por esa razón, tampoco obtuvo una marca en el total. El gran foco, sin embargo, volvió a quedar sobre Jeison y una sucesión de récords que puede resultar difícil de seguir.

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