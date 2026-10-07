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Lionel Messi: sus peores y mejores momentos en la selección de Argentina

Lionel Messi se retiró de la selección y, así como dejó momentos memorables para la historia del fútbol, también hubo noches que forjaron su carácter.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
Lionel Messi: sus peores y mejores momentos en la selección de Argentina
Lionel Messi reacciona este martes 6 de octubre de 2026, a un partido Amistoso Internacional entre Argentina y Benín en el estadio Más Monumental de Buenos Aires, Argentina.
Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

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El martes 6 de octubre de 2026 pasará a la historia. No por la victoria 3-0 de Argentina contra Benín, puesto 93 en el ranking FIFA, ni por el gol 126 de Lionel Messi en sus 21 años con la Albiceleste, sino porque el astro argentino puso punto final a su trayectoria con la camiseta de su país. Fueron más de dos décadas buscando un título para ser considerado el mejor de la tierra del tango, aunque logró cuatro, no fue nada fácil llegar al primero de ellos.

Hoy es muy sencillo buscar videos de la final de la Copa América 2021, la Finalissima,…

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol. 27DanielMontoya dmontoya@elespectador.com

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