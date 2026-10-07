Lionel Messi: sus peores y mejores momentos en la selección de Argentina

Hoy es muy sencillo buscar videos de la final de la Copa América 2021, la Finalissima,…

El martes 6 de octubre de 2026 pasará a la historia. No por la victoria 3-0 de Argentina contra Benín, puesto 93 en el ranking FIFA, ni por el gol 126 de Lionel Messi en sus 21 años con la Albiceleste, sino porque el astro argentino puso punto final a su trayectoria con la camiseta de su país. Fueron más de dos décadas buscando un título para ser considerado el mejor de la tierra del tango, aunque logró cuatro, no fue nada fácil llegar al primero de ellos.

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Hoy es muy sencillo buscar videos de la final de la Copa América 2021, la Finalissima, el Mundial de Catar 2022 y la Copa América 2024 (la actuación más discreta de Messi en los títulos de Argentina), pero lo cierto es que durante 15 años de su carrera con la selección ‘La Pulga’ los pasó de frustración en frustración. Además, el cariño y el agradecimiento que hoy le expresan sus compatriotas no siempre fueron incondicionales, hasta el punto de retirarse.

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Los inicios de Lionel Messi en Argentina

El 17 de agosto de 2005, el cuerpo técnico liderado por José Néstor Pekerman organizó un partido amistoso relámpago contra Hungría. Todo esto con la intención de evitar que Messi jugara con la selección de España, que ya lo estaba tentando para ponerse la roja. Sin embargo, fue un debut de pesadilla.

Tan solo 45 segundos después de entrar al campo, el chico de apenas 18 años vio la tarjeta roja luego de un forcejeo con el defensor húngaro Vilmos Vanczák que el juez interpretó como agresión. Un año después vendría su primera gran cita con la Albiceleste: la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006.

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Primer mundial de Lionel Messi

Argentina soñaba con volver a levantar la Copa del Mundo luego de 30 años. La experiencia ganadora de Pekerman en las selecciones juveniles y un plantel perfectamente equilibrado entre los veteranos como Juan Román Riquelme y el talento de los pibes como Lionel Messi esperanzaban al país con el título.

No obstante, todo terminó con la eliminación en cuartos de final a manos del anfitrión que echó a los argentinos por la vía de la tanda de penales. Para el recuerdo quedó la imagen de Messi sentado en el banco de suplentes sin haber podido disputar un solo minuto de ese partido de eliminación directa.

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Primera final perdida para Lionel Messi

En 2007, Argentina llegó hasta la final de la Copa América que se disputó en Venezuela. Sin embargo, el título se decidió con una apabullante goleada 3-0 a favor de Brasil. Messi apenas tenía 20 años y tendría tiempo para volverlo a intentar, pero sin duda ese fue el primer golpe de muchos que vendrían para él.

Sudáfrica 2010 no pintaba tan bien en el papel. La Albiceleste se clasificó por la ventana y el equipo de Diego Armando Maradona no terminaba de convencer. Y el descalabro final llegó otra vez en cuartos de final contra Alemania. Argentina salió goleada 4-0 y con un Messi sin anotar en todo el mundial.

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Los peores señalamientos contra Lionel Messi

La Copa América 2011 se presentó como una oportunidad invaluable para el ’10’ albiceleste porque se jugó en su país y lo tomaba en un momento pleno con el FC Barcelona. Sin embargo, todo terminó prematuramente en cuartos de final contra la que a la postre sería la campeona del torneo, Uruguay.

Brasil 2014 también parecía una buena oportunidad para volver al título mundial. Argentina fue la mejor de la eliminatoria y realmente era un equipo y no un montón de talentos individuales juntos. No obstante, a Messi le tocó perder la final del mundo. Hasta acá, el golpe más duro en su carrera con la Albiceleste.

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Otras dos finales perdidas para Lionel Messi

Chile siempre fue el mayor verdugo de ‘La Pulga’. Luego de ganar la UEFA Champions League con el Barcelona, la última del club, Messi jugó la final de la Copa América 2015 que se disputó en Chile. Pero esta terminó, otra vez, en otro subcampeonato que ya estaba comenzando a hartar a los argentinos.

Un año después, en Estados Unidos, Argentina volvió a una final, esta vez de la Copa América Centenario, pero la historia fue la misma que en Chile. Por penales y contra el mismo rival, La Albieleste volvió a quedarse a la orilla de un título. Después del partido, Lionel Messi le dijo adiós a la selección.

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Lionel Messi volvió, pero las cosas no salieron

El astro argentino echó para atrás su decisión y asistió al Mundial de Rusia 2018 como capitán del equipo. Eso sí, la Copa del Mundo resultó tan mala como sus eliminatorias. Argentina cayó eliminada en octavos de final, a la postre campeona del mundo, y dejó una muy mala imagen siendo goleada por Croacia.

Un año después, en la Copa América de Brasil y con un nuevo cuerpo técnico, algo cambió dentro de Messi. Aunque fue derrotado en semifinales por el anfitrión, se le veía más dispuesto a luchar, a competir y a perder o ganar con la cabeza en alto. Como siempre han sido los argentinos, como siempre se le había pedido.

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Hasta que un día, tanto sufrimiento valió la pena

El 10 de julio de 2021, por fin, Lionel Messi pudo levantar un título con su país. Fue en la final de la Copa América 2021, otra vez con sede en Brasil. Y fue precisamente contra el dueño de casa, en el Maracaná, que Messi por fin pudo sacarse la "mufa" de 16 años con la selección sin poder celebrar.

Un año después, en Doha, Catar, llegaría la alegría más grande de su vida vestido de albiceleste. La Copa Mundial de la FIFA por fin caía en sus manos después de un torneo espectacular. Marcó en todas las fases del torneo, incluyendo un doblete en la gran final contra Francia en el estadio de Lusail.

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Cuando parecía que ese había sido su último gran momento con Argentina, volvió a ganar la Copa América, esta vez frente a Colombia en Estados Unidos. Volvió a una final del mundo en 2026 y aunque la perdió con España, el mejor jugador en la historia de la selección argentina se despide como una leyenda viviente que por juego y números será casi imposible de igualar. Le costó más de lo que imaginó, pero el no rendirse un día le dio los mejores frutos.

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