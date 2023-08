Leicy Santos: “Queremos jugar siete finales”

Leicy Santos, jugadora de Colombia y del Atlético de Madrid. Foto: Unidad de Video

Con la seguridad con la que juegan y con la que han afrontado el Mundial Femenino desde antes de jugarlo. Así habló Leicy Santos en rueda de prensa sobre el partido de Colombia frente a Marruecos, que será este jueves a las 5:00 a.m., y sobre el ambiente y la mentalidad que tienen las jugadoras de la selección para hacer historia en Australia y Nueva Zelanda.

“El equipo tiene un foco y objetivo específico. Eso no nos permite manejar tanta euforia. Al día siguiente de la victoria ante Alemania ya pensábamos en Marruecos, el equipo sabe y es consciente de que si no validamos el triunfo ante Alemania mañana no tiene sentido. Queremos jugar siete finales y lo más importante es vivirlo de esa manera”, aseguró Santos.

Sobre su nivel y su rol en la selección, la volante de 27 años señaló: “Soy una jugadora que intenta buscar creatividad del equipo que fluya con el manejo de tiempos y soy consciente que todas tenemos que defender. Esto es lo que exige un Mundial y me encuentro bien para volver a dar lo mejor de mi. Ante Alemania me fue bien y que ojalá se nos de esta vez mostrando ímpetu y así salir a ganar ante Marruecos”.

De Marruecos y el juego de este jueves, el último por fase de grupos, la jugadora del Atlético de Madrid dijo: “El equipo está contento. Tenemos ganas de salir a ganar y seguir haciendo el trabajo que tiene el equipo, con mucho oficio. Será un partido físico y la intención es ganar para pasar primeras del grupo. (...) “Hemos visto que Marruecos es colectivo y ha evolucionado. Tienen un estilo europeo muy físico, pero mixto. Triangulan bien y aprovechan la espalda de la defensa. Tenemos que mostrar el fútbol que ha venido trabajando Colombia”.

Colombia ha contado con un apoyo masivo de hinchas en Australia. Con respecto al acompañamiento, la 10 de la selección afirmó: “Lo poco que nos damos cuenta es que Colombia está volcada con nosotros. Es algo muy positivo y darnos cuenta de toda la gente que nos sigue y eso nos emociona y la Selección se caracteriza por la alegría”.

“El equipo está preparado para enfrentar a cualquiera e ir a ganar”, concluyó Santos cuando se le preguntó si han pensado en los posibles rivales en octavos de final, que según el resultado de este jueves podría ser Francia o Jamaica, tras la eliminación de Brasil.

