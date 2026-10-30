La selección de Colombia Sub-15 terminó su participación en la primera edición de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA, disputada en Azerbaiyán, con un balance que tuvo dos caras: un comienzo dominante, con una fase de grupos invicta y goleadas, y un cierre complicado que la dejó en el octavo puesto entre 189 selecciones participantes. El equipo dirigido por José Francisco ‘Pacho’ López no pudo sostener su buen rendimiento en las instancias definitivas y, después de caer 5-0 con España en los cuartos de final, perdió frente a Guinea y…

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Mundial Sub-15: así le fue a Colombia en el novedoso torneo de FIFA en Azerbaiyán

La selección de Colombia Sub-15 terminó su participación en la primera edición de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA, disputada en Azerbaiyán, con un balance que tuvo dos caras: un comienzo dominante, con una fase de grupos invicta y goleadas, y un cierre complicado que la dejó en el octavo puesto entre 189 selecciones participantes. El equipo dirigido por José Francisco ‘Pacho’ López no pudo sostener su buen rendimiento en las instancias definitivas y, después de caer 5-0 con España en los cuartos de final, perdió frente a Guinea y Ghana en la disputa por las posiciones finales.

El certamen, que tuvo como sede a Bakú, reunió a federaciones de todo el mundo en una competencia juvenil con un formato diferente al habitual. Colombia llegó a la fase final después de mostrar contundencia en sus primeros compromisos, pero se encontró con dificultades ante rivales de mayor exigencia en el tramo decisivo.

Publicidad

Colombia dominó su grupo y avanzó invicta

El recorrido del combinado nacional comenzó en el Grupo B, en el que consiguió la clasificación sin perder ninguno de sus cinco partidos. La selección de Colombia Sub-15 debutó con una goleada 6-1 frente a Esuatini y luego consiguió uno de sus resultados más amplios al imponerse 11-0 sobre Samoa.

Después empató 1-1 contra República Dominicana, antes de cerrar la primera fase con dos victorias: 5-1 ante Tailandia y 3-0 frente a Eslovaquia. Así, el equipo de José Francisco López avanzó con un balance destacado y buenas sensaciones de cara a las rondas de eliminación.

En los dieciseisavos de final, Colombia mantuvo el impulso y derrotó 2-1 a Bosnia y Herzegovina. Posteriormente, en octavos, protagonizó una remontada para superar 5-3 a Polonia y asegurar su presencia entre los ocho mejores equipos del torneo.

Sin embargo, el desafío más exigente llegó en los cuartos de final. España frenó el camino colombiano con una goleada 5-0, en un partido que quedó prácticamente definido durante la primera mitad. Adrián Bielsa abrió el marcador al minuto 4 y Alberto Ruíz amplió la diferencia al 7. La selección nacional no consiguió reaccionar ante la presión española y recibió otros tres goles antes del descanso: Ricar Pérez anotó al 29, Ruíz consiguió su doblete al 30 y Barbany marcó el quinto al 33.

Le recomendamos leer: Cumpleaños 66 de Maradona: los emotivos videos de la selección de Argentina y Boca Juniors

Dos derrotas en la disputa por las posiciones finales

Tras quedar fuera de la lucha por el título, Colombia pasó a competir por la clasificación general. Su primer compromiso fue contra Guinea, en un partido que terminó 2-2 durante el tiempo reglamentario. Juan Cucalón marcó los dos goles del equipo nacional, a los minutos 4 y 29, pero el conjunto africano se impuso 4-3 en la definición desde el punto penal.

El último encuentro fue frente a Ghana, que derrotó 4-0 al combinado colombiano. Ese resultado terminó de establecer la ubicación del equipo nacional en el campeonato: octavo puesto en la clasificación general.

Le podría interesar: Alexander Zverev rompió la espera y se convirtió en el nuevo rey del tenis mundial

De esta manera, Colombia cerró su participación después de un recorrido que comenzó con cinco partidos invictos y victorias contundentes, pero que tuvo un desenlace adverso en la fase definitiva. La Selección Colombia Sub-15 consiguió ubicarse entre los ocho mejores de la competencia, aunque no pudo acercarse a la posibilidad de disputar el título.

¿De qué se trató el Mundial Sub-15 de Azerbaiyán?

La Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026 fue la primera edición de este certamen, impulsado por el organismo rector del fútbol internacional como una plataforma de desarrollo y competencia para las categorías juveniles. La cita se realizó en Bakú y reunió inicialmente a 191 federaciones miembro, en un evento que buscó garantizar actividad internacional para todos los participantes.

A diferencia de los torneos tradicionales, la competencia se disputó en un formato de ocho jugadores por equipo, sobre campos de 68 por 47 metros, con porterías de dimensiones reglamentarias. Los partidos tuvieron dos tiempos de 20 minutos y se desarrollaron en el Complejo Deportivo Hovsan durante las fases de grupos y clasificación.

Otra de las particularidades fue su sistema de competencia: los resultados permitieron distribuir a las selecciones en seis categorías de rendimiento, de manera que todos los equipos continuaran jugando hasta el cierre del torneo, incluso después de quedar eliminados de la disputa principal por el título. Las finales de cada categoría estaban previstas en el Crystal Hall de Bakú.

El proyecto, respaldado por Arsène Wenger, director de Desarrollo Global del Fútbol de la FIFA, tuvo como propósito ampliar las oportunidades de competencia internacional para los futbolistas de esta edad. En ese escenario, Colombia tuvo la posibilidad de medirse con selecciones de diferentes regiones y cerrar su experiencia en el octavo lugar de la primera edición.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Publicidad