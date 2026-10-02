La convocatoria llega después de un periodo de buenos resultados para el combinado nacional. Colombia se consagró campeona de la Liga de Naciones…

La selección femenina de Colombia tiene nómina para una nueva fecha FIFA y Ángelo Marsiglia tendrá la oportunidad de observar a varias futbolistas que llegan con actuaciones recientes que las ponen en el radar del proceso hacia el Mundial de Brasil 2027 . El técnico convocó a 23 jugadoras para los dos amistosos contra Venezuela, programados para el 10 y el 13 de octubre en la Isla de Margarita.

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Novedades en la selección femenina de Colombia: estas son las 23 convocadas por Marsiglia

La convocatoria llega después de un periodo de buenos resultados para el combinado nacional. Colombia se consagró campeona de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol, consiguió el cupo directo al Mundial de 2027 y posteriormente obtuvo la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, con una nómina mixta.

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Ahora, Marsiglia vuelve a reunir a buena parte de las futbolistas que han hecho parte de su proceso y tendrá dos nuevos compromisos para seguir consolidando la base del equipo que apunta a la cita mundialista.

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Campeonas con Deportivo Cali y una finalista de Santa Fe

Entre las novedades que llegan con un impulso especial aparecen Stefanía Perlaza e Ingrid Guerra, quienes recientemente se consagraron campeonas del fútbol colombiano con Deportivo Cali.

Las dos futbolistas fueron protagonistas del equipo que superó con solvencia a Independiente Santa Fe en la final y ahora tendrán una nueva oportunidad con la selección para demostrar sus condiciones y buscar un lugar dentro del proceso que apunta al Mundial del próximo año.

Del lado de Santa Fe aparece Daniela Garavito, quien, pese a la derrota en la definición del título, tuvo un destacado rendimiento durante el campeonato. La futbolista fue una de las cartas ofensivas del conjunto capitalino y también tuvo protagonismo en la final.

Dos medallistas de bronce con la Sub-20

La convocatoria también reúne a futbolistas que vienen de protagonizar una actuación histórica con la selección femenina sub-20 de Colombia.

Valerín Loboa y Luisa Agudelo fueron terceras del mundo con el equipo dirigido por Carlos Paniagua, que derrotó a Italia en los penaltis para quedarse con la medalla de bronce en el Mundial Sub-20 de Polonia 2026.

Agudelo tuvo un papel determinante en ese encuentro por el tercer puesto, pues atajó dos penaltis en la definición que le permitió a Colombia subir al podio.

Loboa, por su parte, fue una de las principales cartas ofensivas que tuvo Paniagua durante el campeonato y ahora recibe la oportunidad de compartir nuevamente con varias de las referentes de la Selección de mayores.

La base de Marsiglia vuelve a aparecer

En la lista también hay una importante presencia de futbolistas que vienen haciendo parte del proceso que llevó a Colombia a conquistar la Liga de Naciones Femenina de Conmebol.

Entre ellas aparecen Wendy Bonilla, Lorena Bedoya, Manuela Vanegas, Marcela Restrepo, Manuela Pavi, Jorelyn Carabalí, Ilana Izquierdo, Gisela Robledo, Daniela Montoya, Daniela Caracas, Daniela Arias, Carolina Arias, Kathe Tapia y Ana María Guzmán.

La intención de Marsiglia es continuar dándole forma al equipo que tendrá como gran objetivo el Mundial de Brasil 2027. Los partidos frente a Venezuela serán, en ese sentido, una nueva prueba para mantener el ritmo competitivo y seguir ampliando las opciones dentro de la plantilla.

Linda Caicedo y Mayra Ramírez, las grandes ausentes

En esta convocatoria no aparece Linda Caicedo, principal referente de la Selección Colombia femenina. La atacante viene de marcar con Real Madrid en Champions League, pero salió del partido con una molestia, situación que aparentemente está relacionada con su ausencia de esta fecha FIFA.

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Tampoco fue incluida Mayra Ramírez, una de las futbolistas importantes del combinado nacional. La delantera del Chelsea regresó hace unos meses después de una lesión de larga duración y, al tratarse de partidos de preparación, su ausencia podría estar relacionada con la decisión de darle descanso y permitirle continuar con su proceso en Inglaterra.

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Ambas serán piezas importantes dentro de las aspiraciones de Colombia para el Mundial de Brasil 2027.

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¿Cuándo juega Colombia contra Venezuela?

Colombia disputará dos amistosos en esta fecha FIFA, ambos ante Venezuela y en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR), en la Isla de Margarita.

Venezuela vs. Colombia

Fecha: sábado 10 de octubre de 2026

Lugar: Centro Nacional de Alto Rendimiento, Isla de Margarita.

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Venezuela vs. Colombia

Fecha: martes 13 de octubre de 2026

Lugar: Centro Nacional de Alto Rendimiento, Isla de Margarita.

Las 23 convocadas por Ángelo Marsiglia

Ana María Guzmán – Palmeiras

Carolina Arias – América de Cali

Daniela Arias – CD León

Daniela Caracas – RCD La Coruña

Daniela Garavito – Independiente Santa Fe

Daniela Montoya – Alianza Lima

Gabriela Rodríguez – Cruzeiro

Gisela Robledo – Corinthians

Ingrid Guerra – Deportivo Cali

Ilana Izquierdo – Tigres Femenil

Jorelyn Carabalí – Boston Legacy

Kelly Ibargüen – Atlético Nacional

Mariana Muñoz – América de Cali

Manuela Pavi – Toluca Femenil

Marcela Restrepo – Rayadas de Monterrey

Manuela Vanegas – Brighton & Hove

Lorena Bedoya – Cruzeiro FC

Natalia Giraldo – América de Cali

Luisa Agudelo – San Diego Wave

Luz Katherine Tapia – Palmeiras

Stefania Perlaza – Deportivo Cali

Valerín Loboa – Portland Thorns

Wendy Bonilla – Santos FC

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