El volante llevó la peor parte en una disputa de balón con Alimani Gory, atacante de Abha, cuando apenas transcurrían cuatro minutos del compromiso…

A menos de una semana de la próxima convocatoria de la selección de Colombia, Richard Ríos encendió las alarmas tras abandonar el partido de Al Ittihad frente a Abha Club por una molestia en su pierna izquierda. El mediocampista antioqueño sufrió un percance físico durante los primeros minutos del encuentro y ahora se espera el reporte médico de su equipo para conocer el alcance de la lesión.

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Preocupación en la selección de Colombia: figura sufrió una lesión a días de la convocatoria

El volante llevó la peor parte en una disputa de balón con Alimani Gory, atacante de Abha, cuando apenas transcurrían cuatro minutos del compromiso correspondiente a la fecha 12 de la liga árabe. En la acción, un adversario cayó sobre la articulación de su tobillo y Ríos terminó en el suelo con evidentes gestos de dolor.

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La situación obligó a la intervención inmediata del cuerpo médico de Al Ittihad. Aunque recibió atención sobre el terreno de juego, el colombiano no pudo continuar y el entrenador tuvo que realizar una sustitución de urgencia. Ahmed Al-Ghamdi ingresó en su lugar.

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Por ahora, no se conoce un diagnóstico oficial ni el tiempo que podría estar fuera de las canchas. Se espera que el club entregue novedades en las próximas horas, una información clave para establecer la gravedad del problema físico que sufrió el mediocampista.

🚨🩼 Richard Ríos en muletas tras la lesión que sufrió esta mañana con Al-Ittihad 🇸🇦 pic.twitter.com/649p62sm7H — Julián Capera (@JulianCaperaB) October 30, 2026

Richard Ríos, en duda para la próxima convocatoria de Colombia

La lesión llega en un momento sensible para la próxima convocatoria. El cuerpo técnico de Néstor Lorenzo prepara la última fecha FIFA de 2026, que tendrá dos partidos amistosos con Chile, uno en Santiago y otro en Cali, a mediados de noviembre.

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La convocatoria está prevista para dentro de una semana, por lo que la evolución de Ríos será determinante para establecer si podrá estar disponible para esos compromisos. El mediocampista había tenido participación en la anterior doble jornada de amistosos en Estados Unidos: fue titular en los tres encuentros frente a México y Paraguay, y disputó media hora en el cierre contra Perú.

La incertidumbre está ahora en el diagnóstico que entregue Al Ittihad. A partir de esa información se podrá conocer el alcance de la lesión y evaluar las posibilidades de que el volante antioqueño haga parte de la próxima convocatoria de la Selección Colombia.

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