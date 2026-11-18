El entrenador reconoció que fueron dos partidos intensos, aunque consideró que a Colombia le faltó precisión en algunos momentos. "Creo que fueron partidos superintensos, se cometieron muchos errores por…

La selección de Colombia empató 0-0 contra Chile este martes en el estadio Nacional de Santiago, en el segundo compromiso amistoso entre ambos equipos durante la fecha FIFA de noviembre. Después de la igualdad, Néstor Lorenzo compareció ante los medios de comunicación y compartió sus conclusiones sobre el rendimiento del combinado nacional.

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"Saco muchas conclusiones de todo lo que veo": Néstor Lorenzo luego del empate con Chile

El entrenador reconoció que fueron dos partidos intensos, aunque consideró que a Colombia le faltó precisión en algunos momentos. "Creo que fueron partidos superintensos, se cometieron muchos errores por distintos motivos, pero faltó precisión en los dos partidos. Me gustó mucho el segundo tiempo de Colombia el día de hoy", expresó.

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🇨🇴👀OJO AL DATO: Es el año con el rendimiento más BAJO de la Selección Colombia desde la llegada de Néstor Lorenzo en partidos amistosos:



📌2022: 3PJ, 3V. – 100% de rend.



📌2023: 7PJ, 5V, 2E. – 81% de rend.



📌2024: 4PJ, 4V – 100% de rend.



📌2025: 4PJ, 3V, 1E – 83% de… pic.twitter.com/DdGAPn4jBF — Dilan Orjuela (@DilanOrjuela5) November 18, 2026

Néstor Lorenzo habló de la renovación de la selección de Colombia

Uno de los temas que abordó el seleccionador fue el momento que atraviesan ambos equipos. Chile se encuentra en un proceso de formación, mientras que Colombia continúa buscando alternativas y ajustando su plantilla de cara a los próximos desafíos.

Al respecto, Lorenzo explicó que existen diferencias entre los procesos de las dos selecciones y señaló que estos encuentros también sirven para evaluar el camino que está tomando cada combinado.

"Es un rival que está en formación, nosotros estamos en renovación. Los dos sacaremos nuestras conclusiones". En esa misma línea, el argentino destacó la importancia de aprovechar los periodos sin competencia para analizar lo ocurrido y seguir trabajando en los aspectos que necesita mejorar el equipo.

"Saco muchas conclusiones de todo lo que veo, es el trabajo que haremos en estos tiempos muertos donde no hay competencia. Hay muchas conclusiones para sacar: buenas y no tan buenas", agregó.

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⚽️🔝“QUEREMOS QUE NUESTROS JUGADORES SEAN PROTAGONISTAS EN SUS CLUBES”



🇨🇴🎙️Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia acerca del protagonismo que tienen los seleccionados en sus clubes



📻💻#ElVbar en #AsColombia Siempre en vivo, todos los días pic.twitter.com/ea8abnpM0R — El VBAR (@VBarCaracol) November 18, 2026

¿Qué dijo Néstor Lorenzo sobre la lesión de Gustavo Puerta?

Otro de los asuntos que generó preocupación durante el compromiso fue la salida de Gustavo Puerta. El mediocampista abandonó el terreno de juego entre lágrimas y encendió las alarmas en el cuerpo técnico de la selección.

Al ser consultado por su situación, Lorenzo confirmó que se trata de una lesión de rodilla, aunque aclaró que todavía no tiene un diagnóstico definitivo y que será necesario esperar los exámenes médicos.

"Vamos a esperar los estudios. Desgraciadamente tuvo que salir. Repito: es una lesión de rodilla, pero no puedo decir más nada. No sería aventurado de mi parte, hay que esperar el parte médico con el informe y un estudio que lo confirme", explicó.

Finalmente, el seleccionador manifestó su deseo de que la lesión no sea de gravedad y le envió un mensaje de apoyo al futbolista. "Ojalá sea lo menos posible, le deseamos una pronta recuperación, fue un golpe muy duro".

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