La serie había comenzado con un empate 1-1 en el estadio Palogrande de Manizales. Por eso, después de la igualdad en…

Once Caldas protagonizó una remontada memorable en el estadio Atanasio Girardot. El conjunto dirigido por Carlos ‘Panelo’ Valencia venció a Atlético Nacional en la definición por penaltis, después de igualar 2-2 durante los 90 minutos, y consiguió su clasificación a la final de la Copa BetPlay. El equipo antioqueño había tomado una ventaja de dos goles en la primera parte, pero no logró sostenerla ante la reacción del visitante.

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¡Once Caldas le remontó a Nacional y clasificó a la final de la Copa BetPlay!

La serie había comenzado con un empate 1-1 en el estadio Palogrande de Manizales. Por eso, después de la igualdad en Medellín, el marcador global terminó 3-3 y el clasificado tuvo que definirse desde los once metros. Allí, Once Caldas se impuso 4-3, con una actuación determinante de su arquero Joan Parra, quien respondió en momentos clave y ayudó a sellar el paso del equipo blanco a la disputa por el título.

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Finaliza el encuentro y nos vamos para los penales #SomosOnce pic.twitter.com/e7te9hEvlL — 🏆 Once Caldas ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) November 18, 2026

Atlético Nacional tomó ventaja de dos goles en el primer tiempo

El conjunto dirigido por Lucas González comenzó el compromiso con la intención de imponer condiciones en casa. Nacional ganó terreno progresivamente, manejó la pelota y encontró espacios por los costados ante un Once Caldas que tuvo dificultades para salir de su propio campo.

Después de varios minutos de dominio verdolaga, la apertura del marcador llegó al minuto 36. Alfredo Morelos participó en la construcción de la jugada y Cabrera se encargó de finalizarla para poner el 1-0. Apenas dos minutos después, James Rodríguez amplió la diferencia con una definición dentro del área, luego de recibir un centro de Benítez.

Con el 2-0, Atlético Nacional parecía tener controlada la clasificación. El equipo antioqueño administró la ventaja y se marchó al descanso con una diferencia importante, mientras que Once Caldas necesitaba cambiar su planteamiento para mantenerse con vida en la semifinal.

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#LACOPAxWIN Once Caldas dio una sorpresa mayúscula , después de estar perdiendo 2-0 en el primer tiempo en solo 10 minutos iniciando la segunda mitad empata en el mismo Atanasio Girardot.



En los penales fue más tranquilo , atajo y convirtio los penales claves para eliminar como… pic.twitter.com/VvHmR9LkHq — Football Plus (@FootballPlusX) November 18, 2026

Once Caldas reaccionó y empató el partido en Medellín

El segundo tiempo tuvo una historia completamente diferente. Once Caldas regresó al campo con una disposición más ofensiva y encontró rápidamente una oportunidad para descontar. Al minuto 47, Jefry Zapata ganó la posición dentro del área y recibió una infracción de Franco Armani, por lo que el árbitro señaló penalti.

Michael Barrios asumió el cobro y, al minuto 50, venció al arquero argentino para establecer el 2-1. El gol le devolvió la confianza al conjunto visitante, que empezó a encontrar espacios y a acercarse con mayor peligro al arco verdolaga.

La reacción tuvo su recompensa cinco minutos después. Juan Pablo Nieto se animó con un remate desde fuera del área y consiguió vencer nuevamente a Armani para establecer el 2-2. En cuestión de minutos, Once Caldas pasó de estar dos goles abajo a igualar el compromiso y dejar abierta la definición de la serie.

En el tramo final, Nacional intentó recuperar la ventaja. Edwin Cardona estuvo cerca de conseguirlo con un potente remate que terminó estrellándose contra el palo al minuto 86. Sin embargo, el marcador no volvió a moverse y, después de cinco minutos de reposición, el árbitro decretó el final del tiempo reglamentario.

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¡ONCE CALDAS ES FINALISTA DE COPA! 🔥



El cuadro de Manizales derrotó a Nacional en penales y buscará su primer título en la competición 🏆. pic.twitter.com/aCwVcDOjjU — Hinchas Colombia (@ColHinchas) November 18, 2026

Joan Parra fue protagonista en los penaltis y Once Caldas clasificó a la final

Con el empate 3-3 en el marcador global, la clasificación tuvo que definirse desde el punto blanco. La tanda fue emocionante y tuvo a los dos guardametas como protagonistas. William Tesillo y Edwin Torres abrieron las anotaciones, mientras que Edwin Cardona y Daniel Londoño también convirtieron sus respectivos cobros.

La serie se complicó para ambos equipos después de que Joan Parra le atajara el disparo a Nicolás Rodríguez y Franco Armani hiciera lo propio contra Michael Barrios. Más adelante, el arquero de Once Caldas volvió a aparecer con una intervención determinante contra Campuzano.

Jaime Alvarado convirtió para el conjunto de Manizales y Alfredo Morelos mantuvo con vida a Nacional al anotar su lanzamiento. La responsabilidad quedó entonces en los pies de Patiño, quien ejecutó con precisión y venció a Armani para establecer el 4-3 definitivo en la tanda.

De esta manera, Once Caldas consiguió una clasificación importante después de remontar una desventaja de dos goles en el Atanasio Girardot. El equipo de Carlos ‘Panelo’ Valencia dejó en el camino a uno de los favoritos y ahora disputará la final de la Copa BetPlay, mientras que Atlético Nacional se quedó sin la posibilidad de pelear por este título.

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