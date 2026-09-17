Selección femenina Sub-20: ¿Cuándo vuelve a jugar Colombia en el Mundial Polonia 2026?

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En un partido parejo, debido al bajo rendimiento de ambas selecciones, Colombia venció 1-0 a Polonia, el dueño de casa, y jugará los cuartos de final de la Copa Mundial femenina Sub-20 de la FIFA 2026. Las nuestras se beneficiaron de un autogol al minuto 89, que selló el destino de ambos equipos nacionales.
Las polacas gozaron de una oportunidad inigualable en el 81, pero la intervención de la defensa colombiana, en especial de la arquera Luis Agudelo, evitó la caída de la portería tricolor. Ahora, el reto es mucho mayor, pues al frente estará un rival que viene de eliminar a una potencia tras una categórica goleada.
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Próximo rival de la selección femenina Sub-20 de Colombia
El próximo domingo 20 de septiembre de 2026 a las 8:00 a. m., el equipo de todos se medirá contra Nigeria por un cupo en las semifinales del torneo. El partido será en el estadio Miejski LKS de Łódź, Polonia, y probará para qué realmente está esta selección de Carlos Paniagua, Luis Agudelo y Maithe López.
Esta última tal parece que no hará parte del compromiso, pues en el encuentro de octavos de final tuvo que salir de cambio por lesión. Una baja sensible, mucho más teniendo en cuenta el rendimiento que han tenido las nigerianas en esta cita orbital. Incluso, viene de eliminar a una candidata al título mundial.
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Camino de Nigeria antes de enfrentar a la selección femenina Sub-20
Aunque el conjunto africano cayó 2-0 en su debut con España, el empate a cero con China y la escandalosa victoria 10-1 frente a Nueva Caledonia reencauzaron el barco. Ya en la fase de eliminación directa vino lo que hasta ahora es su mejor partido en el campeonato mundial de Polonia 2026.
Con goles de Rafiu (8′), Akekoromowei (47′) y Mamudu (73′), Nigeria goleó 3-0 a Inglaterra y la echó del Mundial. Las británicas gozaron de una oportunidad inmejorable para poner el juego 1-1. Sin embargo, Maltby erró el tiro penal y junto a sus compañeras tuvo que despedirse del sueño del título juvenil.
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Camino de la selección femenina Sub-20 en la Copa Mundial de la FIFA
Respecto a los antecedentes de la Tricolor en esta cita orbital, comenzó el certamen con una contundente victoria 3-1 contra Costa Rica. Luego vino un empate sin goles frente a Portugal en la primera fecha. Y en el último duelo de la fase de grupos cayó 3-0 con la actual campeona, Corea del Norte.
Todo ese trasegar para llegar a los octavos de final, en los cuales Colombia, con un afortunado autogol de Polonia, logró acceder al cuadro de los ocho mejores. Habrá que esperar a ver si el combinado patrio puede seguir avanzando en instancias y superar lo hecho en las últimas dos ediciones del torneo.
En caso de que la selección femenina Sub-20 de Colombia elimine a Nigeria, volverá a jugar unas semifinales mundialistas después de 16 años. La primera y única vez fue en la cita de Alemania 2010 en la que venció 2-0 a Suecia en cuartos de final y cayó a un paso de la final justamente contra las nigerianas.
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