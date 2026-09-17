Mundial Femenino Sub-20: Colombia llega a los cuartos de final por tercera vez consecutiva

Estuvo entre las ocho mejores en Costa Rica 2022, repitió en Colombia 2024 y lo consiguió nuevamente en Polonia 2026. Sin embargo, llegar hasta esta instancia no representa todavía su techo histórico. Vale recordar que en Alemania 2010 tuvo el cuarto puesto tras llegar a la…

Colombia volvió a instalarse entre las ocho mejores selecciones del mundo. La selección femenina sub-20 derrotó 1-0 a Polonia y avanzó a los cuartos de final del Mundial por tercera edición consecutiva, una regularidad que confirma el crecimiento del país en la categoría.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Estuvo entre las ocho mejores en Costa Rica 2022, repitió en Colombia 2024 y lo consiguió nuevamente en Polonia 2026. Sin embargo, llegar hasta esta instancia no representa todavía su techo histórico. Vale recordar que en Alemania 2010 tuvo el cuarto puesto tras llegar a la semifinal.

Publicidad

Mire más: Colombia hizo la épica al final y avanzó a cuartos del Mundial Femenino Sub-20

La clasificación tuvo además un valor especial por el rival y por la manera en la que se consiguió. Polonia llegaba como local y había completado una fase de grupos perfecta, pero Colombia resistió durante buena parte del compromiso y encontró el premio cuando el empate parecía conducir el partido al tiempo extra. A los 89 minutos, Isabel Weiner filtró una pelota para Mariana Silva, quien desbordó y lanzó un centro que se desvió en Martyna Bartczak antes de terminar dentro del arco polaco.

Fue el desenlace de un encuentro en el que las dirigidas por Carlos Paniagua tuvieron que saber sufrir. Polonia comenzó con mayor iniciativa y en varios pasajes puso a trabajar a Luisa Agudelo. La arquera colombiana fue determinante, especialmente en la recta final, cuando primero respondió a un cabezazo de Magda Piekarska y luego se recompuso para detener sobre la línea el remate de Oliwia Zwiazek. Colombia sobrevivió y terminó golpeando en el momento preciso.

Le puede interesar: Santa Fe hizo públicos sus gastos mensuales, ¿en qué se gasta la plata el león?

El 1-0 puso nuevamente a la Tricolor en una instancia que durante muchos años pareció difícil de alcanzar. Colombia solamente había disputado un mundial de la categoría antes de 2022: el de Alemania. Entre su histórica campaña de 2010 y el regreso a la Copa del Mundo en 2022 pasaron doce años y varias copas sin clasificación.

Desde entonces, la historia cambió. En 2022, Colombia alcanzó los cuartos de final después de disputar cuatro partidos, con una victoria, dos empates y una derrota. La campaña confirmó el regreso del país a la élite juvenil femenina después de una prolongada ausencia.

Dos años más tarde, jugando como local, la selección volvió a meterse entre las ocho mejores y mejoró considerablemente sus registros. Ganó cuatro de sus cinco partidos, marcó siete goles y apenas recibió dos. Linda Caicedo y Karla Torres fueron las goleadoras colombianas con dos anotaciones cada una. El recorrido terminó otra vez en cuartos de final, pero dejó la sensación de que aquella generación estaba cada vez más cerca de dar otro salto.

Mire además: Lionel Messi llegó a 100 goles con Inter Miami y se consagró campeón de la Campeones Cup

Ahora, en 2026, Colombia completa tres Mundiales consecutivos llegando como mínimo hasta los cuartos. No es un dato menor: lo que antes había sido una aparición extraordinaria comienza a convertirse en costumbre. La selección ya no celebra simplemente estar en una Copa del Mundo, sino que ha conseguido establecerse entre las selecciones capaces de avanzar regularmente a las rondas definitivas.

Pero los cuartos no son el techo de Colombia. Ese permanece en Alemania 2010, en la primera participación del país en un Mundial femenino sub-20. Aquella selección alcanzó las semifinales y terminó en el cuarto puesto, todavía la mejor actuación colombiana en la historia del torneo. Disputó seis encuentros, consiguió dos victorias, un empate y tres derrotas, marcó siete goles y recibió seis. Daniela Montoya y Yoreli Rincón, esta última con dos tantos, fueron algunas de las protagonistas de aquella campaña.

Dieciséis años después, Colombia vuelve a mirar hacia esa referencia. Ya igualó la regularidad que no había tenido nunca y ahora tiene la oportunidad de superar la barrera que frenó sus dos campañas anteriores. Llegar por tercera vez consecutiva a cuartos confirma el proceso; avanzar a semifinales significaría reencontrarse con el punto más alto de su historia. En Polonia, esta generación ya está entre las ocho mejores del planeta. Ahora quiere demostrar que puede llegar todavía más lejos.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador