Stuttgart vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver en vivo el partido de Luis Díaz

Luis Díaz durante la fecha 12 de la Bundesliga contra St. Pauli el 29 de noviembre de 2025. Foto: EFE - ANNA SZILAGYI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este sábado 6 de diciembre de 2025 Bayern Múnich enfrentará a Stuttgart por la fecha 13 de la Bundesliga. El gigante de Baviera llega al encuentro como líder absoluto del fútbol alemán con 34 puntos de 36 posibles, aventajando al segundo puesto por ocho unidades.

Por su parte, Stuttgart marcha sexto en la liga de Alemania con 22 puntos, producto de siete victorias, un empate y cuatro derrotas. Su partido más reciente, por Bundesliga, lo perdió 2-1 contra Hamburgo en condición de visitante y con un hombre de demás.

Volviendo al club donde juega el colombiano Luis Díaz, este se ha sabido recuperar de su única derrota en lo que lleva de la temporada. Fue 3-1 por la quinta fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League frente a Arsenal en el Emirates Stadium de Londres.

A partir de ese momento, el vigente campeón teutón volvió a la victoria contra St. Pauli (3-1 por la fecha 12 de la Bundesliga) y contra Unión Berlín (3-2 por los octavos de final de la Copa de Alemania). Partido que Díaz jugó hasta el pitido final del colegiado.

Consejo Mundial de Hombres: Por medio de la presente, solicito respetuosamente su autorización para ausentarme a la cena organizada por mi suegra el día de hoy, con el fin de descansar adecuadamente y así poder levantarme temprano para disfrutar del partido del FC Bayern. ¿Me… pic.twitter.com/XgB3l7HCGy — FC Bayern München Español (@FCBayernES) December 5, 2025

Hora y dónde ver en vivo Stuttgart vs. Bayern Múnich

Fecha : sábado 6 de diciembre

Hora : 9:30 a. m.

Canal : ESPN y Disney+

Estadio: MHP Arena

📌 𝐏𝐑Ó𝐗𝐈𝐌𝐎 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐃𝐎: Vuelve la acción en la Bundesliga con un partidazo este sábado contra Stuttgart 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/XP4Gx4WHFb — FC Bayern München Español (@FCBayernES) December 4, 2025

¿Jugará Luis Díaz este fin de semana?

Como ya ha venido siendo una costumbre desde la Supercopa de Alemania, inicio de la temporada en ese país, se espera que Luis Díaz sea uno de los 11 titulares para el partido contra Stuttgart. Un encuentro que representa la oportunidad de seguir sumando puntos de liga.

Un rentado nacional que parará el 21 de diciembre para el Bayern Múnich por las fiestas de fin de año; y volverá el domingo 11 de enero de 2026 para afrontar la segunda mitad de la temporada alemana. Más corta que la de otros países europeos, pues son solo 18 equipos.

En conclusión, habrá que esperar como avanza el fin de año y el comienzo del siguiente para Luis Díaz, quien se prepara para afrontar su primer Mundial con la selección de Colombia, la cual enfrentará a Portugal, Uzbekistán y otro rival en la fase de grupos de la Copa del Mundo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador