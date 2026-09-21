Vuelve el Tour Colombia: confirmaron para 2027 la carrera más importante de nuestro ciclismo

Después de varios días de rumores, vuelve el Tour Colombia ya es una realidad. Rubén Darío Galeano, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, confirmó que volverá la carrera por etapas más importante del país, una competencia que había desaparecido del calendario después de su edición de 2024 ante las dificultades de presupuesto. La noticia supone recuperar una de las grandes vitrinas internacionales del ciclismo nacional, después de que las ediciones de 2025 y 2026 fueran canceladas.

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Su importancia está en una dimensión que ninguna otra prueba colombiana ha conseguido reunir de la misma manera: nivel deportivo, exposición internacional y presencia de grandes figuras. El Tour Colombia forma parte del calendario de la Unión Ciclista Internacional y, desde su nacimiento, permitió enfrentar en carreteras nacionales a algunos de los mejores corredores colombianos con estrellas y equipos del ciclismo mundial. Además, convirtió durante varios días al país en centro de atención del pelotón internacional, con transmisiones, equipos extranjeros y recorridos diseñados para mostrar diferentes regiones.

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La historia comenzó realmente en 2018 bajo otro nombre: Colombia Oro y Paz. Aquella primera edición terminó con un podio completamente colombiano y cargado de estrellas. Egan Bernal fue el campeón, Nairo Quintana terminó segundo y Rigoberto Urán completó el podio. El éxito deportivo y mediático de aquella competencia abrió el camino para que, desde 2019, el proyecto adoptara definitivamente el nombre de Tour Colombia 2.1.

La primera edición bajo esa denominación también quedó en manos de un colombiano. Miguel Ángel López se coronó campeón en 2019, acompañado en el podio por Iván Ramiro Sosa y Daniel Felipe Martínez. Un año después, en 2020, Sergio Higuita conquistó la carrera, mientras Martínez terminó segundo y el ecuatoriano Jonathan Caicedo fue tercero. Para entonces, el Tour Colombia ya se había consolidado como uno de los acontecimientos deportivos más importantes del calendario nacional.

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Sin embargo, mantener la carrera resultó complicado. Las ediciones de 2021, 2022 y 2023 fueron canceladas y hubo que esperar hasta 2024 para volver a verla en las carreteras. Rodrigo Contreras aprovechó aquella oportunidad y se quedó con el título, por delante del ecuatoriano Richard Carapaz, campeón olímpico, y de Jonathan Caicedo. Fue una edición que confirmó nuevamente el potencial de la prueba, aunque la continuidad volvió a romperse con las cancelaciones de 2025 y 2026.

Por eso, el anuncio de Galeano tiene un significado especial para el ciclismo colombiano. Recuperar el Tour Colombia no representa únicamente volver a organizar una carrera: significa reconstruir una plataforma en la que los corredores locales pueden medirse contra ciclistas del máximo nivel sin salir del país y en la que las nuevas generaciones tienen la posibilidad de mostrarse ante estructuras internacionales. Después de una historia marcada por grandes campeones, pero también por largas interrupciones, el principal reto será ahora conseguir que el regreso no sea simplemente una nueva edición aislada, sino el comienzo de una etapa de verdadera continuidad.

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