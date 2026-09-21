El primer partido se jugará en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá el miércoles 23 de septiembre de 2026 a las 7:00 p. m. Y la revancha tendrá lugar en el estadio Deportivo Cali el sábado 26 de septiembre a partir de las 6:00…

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) anunció oficialmente la fecha y hora de la final de ida y vuelta de la Liga Betplay Femenina 2026, entre Cali y Santa Fe . Tras eliminar a Atlético Nacional y Millonarios, respectivamente, Azucareras y Cardenales buscarán su cuarto entorchado liguero.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Final de la Liga Femenina 2026: fecha y hora de la definición entre Cali y Santa Fe

El primer partido se jugará en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá el miércoles 23 de septiembre de 2026 a las 7:00 p. m. Y la revancha tendrá lugar en el estadio Deportivo Cali el sábado 26 de septiembre a partir de las 6:00 p. m. Ambos clubes ya tienen su cupo asegurado en la Copa Libertadores.

Publicidad

Le sugerimos: Santa Fe jugará la final femenina 2026 tras eliminar a Millos en un clásico de infarto

Cali y su camino hasta la final de la Liga Femenina 2026

Sin lugar a dudas, Deportivo Cali es el gran favorito a ganar, otra vez, la Liga Femenina. El conjunto verdiblanco viene de ganar las dos ediciones anteriores, ambas venciendo en la final a Independiente Santa Fe. Además, este año fue segundo en la fase de todos contra todos y líder del cuadrangular B.

Ya en semifinales, mostró su enorme superioridad en el fútbol femenino con un contundente 6-1 global frente a Nacional. Cali derrotó a las Verdolagas 2-1 en Medellín y 4-0 en Palmaseca. Sin atenuantes, son el equipo a vencer en Colombia y tal vez el próximo campeón de la Copa Libertadores Femenina del país.

Le recomendamos: James Rodríguez hizo de todo, pero no pudo evitar la derrota de Nacional en Villavicencio

Buenos días ☀️



¡Estamos más unidos que nunca! 💚 pic.twitter.com/raYIh3uBpO — Deportivo Cali Femenino (@CaliFemenino) September 21, 2026

Santa Fe y su camino hasta la final de la Liga Femenina 2026

No ha sido el mejor torneo para Independiente Santa Fe. Las Leonas terminaron sextas del todos contra todos a más de 10 puntos del líder, Atlético Nacional. Adicionalmente, tuvieron muchos problemas para clasificarse a las semifinales, teniendo que emplearse a fondo en el último partido.

No obstante, ya en los momentos bisagra de la temporada, el Cardenal sacó su chapa de campeón frente a Millos, que estaba haciendo un temporadon. La ida, con público rojo, terminó 2-2 y la vuelta, con la afición en contra, el primer campeón se impuso 2-1 con oficio, jerarquía y una frialdad escalofriante.

Le contamos: Santa Fe venció a Millonarios y jugará la final de la Liga Betplay Femenina 2026

🎙️“No ha sido un camino fácil, nuestro motor son todas las jugadoras que no han podido estar”: Daniela Garavito 🇮🇩#Leonas pic.twitter.com/qrmp8LFyb7 — Santa Fe Femenino (@LeonasSantaFe) September 21, 2026

Cali vs. Santa Fe: final de la Liga Femenina 2026

Será la cuarta vez que Deportivo Cali e Independiente Santa Fe definan a las campeonas de la Liga Betplay Femenina. Las tres anteriores terminaron a favor de Cali, que ha conseguido sus tres campeonatos nacionales frente a Santa Fe. Una paternidad que las bogotanas quieren romper de una vez por todas.

Eso sí, cuando se trata de experiencia, el conjunto capitalino le saca una cabeza al del Valle del Cauca, pues esta será su séptima final de 10 posibles. Aun así, solo se ha podido consagrar en tres de ellas, la más reciente en 2023 frente a América de Cali, otro de los equipos más laureados de la rama femenina.

Lea también: Deportivo Cali goleó a Atlético Nacional y jugará la final de la Liga Femenina 2026

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador