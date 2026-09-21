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Luis de la Fuente, DT campeón del mundo con España, renovó hasta la Eurocopa 2032

Luis de la Fuente ha dirigido todas las finales de los torneos que ha disputado, ganando tres: la Liga de Naciones 2023, la Euro 2024 y el Mundial 2026.

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Agencia AFP
21 de septiembre de 2026 – 11:32 a. m.
Luis de la Fuente, DT campeón del mundo con España, renovó hasta la Eurocopa 2032
Luis de la Fuente, seleccionador nacional de España, da la lista de convocados para los primeros partidos de la Liga de Naciones, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid.
Foto: EFE - FERNANDO VILLAR

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El seleccionador español Luis de la Fuente se declaró convencido de "que lo mejor está por llegar", tras renovar hasta 2032 al frente de la selección española de fútbol, recientemente campeona del mundo en Norteamérica 2026. "Todavía hay muchas cosas buenas que vamos a poder disfrutar", aseguró.

De la Fuente hizo el anuncio de que seguía al mando de la Roja durante un acto en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, cerca de Madrid. Poco antes, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) afirmó que el entrenador riojano "ampliaría su contrato con la vista puesta en las dos próximas EURO, 2028 y 2032″.

Además, la mira de la dos veces campeona del mundo también está puesta en la Copa Mundial de la FIFA 2030, en la que España será anfitrión por segunda vez en su historia junto a Uruguay y Argentina, y los debutantes como organizadores de un mundial, Portugal, Marruecos y Paraguay.

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Luis de la Fuente hasta la Eurocopa 2032 con España

La renovación del contrato del técnico de 65 años se aprobó "por unanimidad" durante la junta directiva de la RFEF celebrada este lunes 21 de septiembre de 2026 en Las Rozas. "Buscamos estabilidad, confianza para Luis, para todo su equipo y para los jugadores", explicó el presidente, Rafael Louzán.

El propio presidente de la RFEF explicó que, aunque el foco estaba puesto en 2030, decidió extender la propuesta por dos años más. "Ojalá pueda continuar más allá del 2032, pero al menos ofrecerle el mismo tiempo de extensión que a grandes seleccionadores como Del Bosque", explicó Louzán.

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Luis de la Fuente se queda con La Roja hasta 2032

Aunque no se han dado precisiones sobre el acuerdo, la prensa local asegura que el seleccionador español habría logrado un considerable aumento salarial. Exjugador de Athletic Club y Sevilla, entre otros, De la Fuente llegó al cargo tras el fiasco del Mundial de Catar 2022 (eliminados en octavos de final).

La derrota contra Marruecos por los penales significó la salida del actual entrenador del PSG, Luis Enrique Martínez, quien es el actual campeón de la UEFA Champions, pero en la selección de España nunca pudo resolver los problemas importantes en los momentos importantes como en la Eurocopa 2021.

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Títulos de Luis de la Fuente con España

Además del título mundial en 2026 y europeo en 2024, España también ganó con Luis de la Fuente la Liga de Naciones de 2023 y fue finalista en la edición de 2025, cayendo en la final con la Portugal de Cristiano Ronaldo en los penales. Ha dirigido todas las finales de los cuatro torneos que ha disputado, ganando tres.

Además, de la Fuente cuenta con varios títulos en las categorías inferiores de la Roja con las que empezó a trabajar cuando aterrizó en la RFEF en 2013. El seleccionador español se mostró encantado con la renovación y auguró alegrías futuras. "No nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora".

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Luis de la Fuente apunta a su Mundial en 2030

"Me hace especial ilusión llegar al Mundial 2030, pero también me hace ilusión llegar a la Eurocopa de 2032. Soy muy competitivo; lo voy a intentar con todas mis fuerzas", afirmó De la Fuente. Eso sí, el técnico español aseguró que prefiere centrarse en los objetivos más cercanos como la Liga de Naciones.

Encuadrada en el grupo A3, España se enfrentará el 26 de septiembre a Inglaterra en el estadio de Wembley y tres días después se medirá a Croacia en Sevilla, antes de enfrentarse a la República Checa el 3 de octubre y, de nuevo, a Croacia en Split, el 6 de octubre. Todo esto en una fecha FIFA maratónica.

Finalmente, de la Fuente dejó claro que no recibió ninguna propuesta de ninguna otra selección ni club, pero que, de todos modos, la RFEF es su casa. "Se han convertido en mi otra familia, y como me gusta estar cerca de mis seres queridos, quiero seguir en la RFEF durante muchos años", concluyó Luis de la Fuente.

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Por Agencia AFP

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Comentarios
  • Eduardo Sáenz Rovner(7668)Hace 21 minutos
    Tremendo técnico. Anuló la artillería francesa y el genio de Messi.
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