Apareció con vida Angie Arevalo; el rastro de la menor se había perdido en Engativá

El rastro de Angie se había perdido el pasado 14 de septiembre sobre las 6 de la mañana, cuando no llegó a su colegio Nydia…

Angie Jimena Arévalo regresó por sus propios medios a su vivienda ayer, martes 15 de septiembre, hacia las 9:00 p. m. De acuerdo con lo informado por su madre, la menor se encuentra en buenas condiciones de salud. pic.twitter.com/SO5nFJtJCR

Luego de tres días de no saber nada de su paradero, la familia de la joven de 16 años, Angie Jimena Arévalo, finalmente se reencontró con ella sana y salva. La noticia fue confirmada este miércoles por la Secretaría de Seguridad. "Regresó por sus propios medios a su vivienda ayer, martes 15 de septiembre, hacia las 9:00 p. m. De acuerdo con lo informado por su madre, la menor se encuentra en buenas condiciones de salud".

El rastro de Angie se había perdido el pasado 14 de septiembre sobre las 6 de la mañana, cuando no llegó a su colegio Nydia Quintero de Turbay, ubicado en el barrio Florencia, localidad de Engativá.

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En entrevista con El Espectador, su mamá, Ruth Gómez, detalló que ese día se despidió convencida de que su hija iba rumbo a la Institución Educativa donde cursa décimo grado. Sin embargo, "su profesora del Sena me informó que no había llegado a clase. Así que me preocupé y fui hasta allá. Una compañera de ella me ratificó lo que me habían dicho. Intenté llamarla a su celular, pero no contestó", recuerda.

La angustia de no tener información sobre el paradero de su hija la hizo moverse rápidamente. Cuenta que acudió al CAI La Florida, pero allá "los policías me dijeron que debían esperar 72 horas para iniciar la búsqueda y que debía llamar a la Línea 122. Así fue como coloqué la denuncia; me pidieron información detallada de mi hija y, con el radicado, me asignaron una especie de detective, pero nunca me contactó. A la Línea del ICBF también llamé", relató Gómez.

Tras 3 días de incertidumbre, finalmente en la noche del martes Angie regresó a su casa. Asegura que emocionalmente ve bien a su hija y este miércoles acudirán a un centro asistencial para realizar chequeos médicos.

Sobre las razones que motivaron su desaparición, Ruth aseguró que en el caso de su hija sí fue voluntario y estaría motivado por compartir con una amiga. "No es común que ella haga eso. Me dijo que había estado bien, que lo hizo de locura, sin pensar… pero que no lo volvería a hacer. Igualmente, la angustia fue grande por todo lo que uno lee y escucha de desapariciones por trata de personas".

Ruth concluye que la difusión en redes sociales y medios de comunicación fue clave para que su hija regresara pronto a casa. "Eso ayudó porque ya se sienten como presionados. Hasta el colegio me colaboró con los carteles de Se Busca".

Desde la Secretaría de Seguridad, informaron que durante este año han recibido el reporte de 294 menores desaparecidos; de esos, 162 ya están con sus familias. De este último dato, agregaron que en 52 casos, "las familias no brindaron información para cerrar los casos oficialmente".

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Ahora bien, durante la última semana, a través del Programa de Asistencia Integral a la Denuncia – AIDE, recibieron el reporte de 19 niños, niñas y adolescentes desaparecidos, de los cuales "15 ya fueron encontrados con vida y 4 están abiertos. Dos de ellos evadieron su casa de manera voluntaria. Eso ocurre en más de un 75 % de los casos por conflictividad en las casas. No hay intervención de un tercero. Los que están relacionados con crímenes y delitos como trata de personas, intento de reclutamiento forzoso o comercialización sexual son el 3 % de los hechos y la búsqueda ya cambia de curso con el Gaula de la Policía. Pero a hoy, hay 0 menores secuestrados", justificó el secretario de Seguridad, César Restrepo.

¿Dónde reportar a una persona desaparecida?

Recuerde que ante cualquier caso de desaparición, no debe esperar 72 horas; por el contrario, el reporte debe ser inmediato y así deben recepcionarlo las autoridades a través de la Línea 122 de la Fiscalía, a la línea de emergencias 123 o al equipo de Atención Integral a la Denuncia #AIDE al (601) 377 9595, ext. 1137.