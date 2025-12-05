Acuerdo de Netflix con Warner impulsa las fusiones globales hacia su mejor nivel desde 2021

Los Angeles (United States), 05/12/2025.- ​The Netflix logo is displayed outside of the Netflix corporate office buildings in Los Angeles, California, USA, 24 January 2024 (issued 05 December 2026). Netflix and Warner Bros. announced on 05 December 2025 a definitive agreement under which Netflix will acquire Warner Bros., including its film and television studios, HBO Max, and HBO. EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN Foto: EFE - CAROLINE BREHMAN

Las fusiones y adquisiciones a nivel global se encaminan a registrar su mejor año desde 2021, impulsadas por una ola de grandes operaciones en la recta final de 2025 que ya llevan el volumen total de negocios por encima de los US 3 billones.

El más grande de estos acuerdos es el pacto de Netflix Inc. para adquirir Warner Bros. Discovery Inc. por US$ 72.000 millones, incluida la deuda, lo que lo convierte en la mayor operación del año.

De acuerdo con datos recopilados por Bloomberg, hasta este jueves el volumen global de transacciones en 2025 alcanzaba los US 3,3 billones, un aumento del 37 % frente a 2024.

Con este comportamiento, el mercado se acerca al récord de 2021, cuando se anunciaron operaciones por US 3,8 billones.

El repunte ha sido todavía más fuerte en Estados Unidos. Las fusiones y adquisiciones de empresas con base en ese país suman cerca de US$ 1,8 billones, lo que representa un crecimiento del 53 % frente a 2024 y las deja muy cerca del máximo registrado en 2021, según las mismas cifras de Bloomberg.

Otras operaciones de interés

Además del acuerdo de Netflix, otras grandes operaciones han marcado el ritmo del mercado este año. En noviembre, Kimberly-Clark Corp. acordó la compra de Kenvue Inc., fabricante de Tylenol, por US 40.000 millones.

En octubre, un grupo liderado por BlackRock Inc. adquirió Aligned Data Centers también por US 40.000 millones. A esto se suma la operación anunciada en julio por Union Pacific Corp. para comprar a la operadora ferroviaria Norfolk Southern Corp. por más de US$ 80.000 millones, incluida la deuda.

En total, durante 2025 se han concretado 32 operaciones por encima de los US$ 10.000 millones. En el caso de Estados Unidos, el dinamismo también se explica por casi 300 transacciones de US 1.000 millones o más. Entre ellas figura la compra de la fabricante de equipos industriales SPX Flow Inc. por parte de ITT Inc. por cerca de US 4.800 millones, anunciada este viernes.

En el caso específico de la operación entre Netflix y Warner Bros. Discovery, el valor empresarial total asciende a unos US 82.700 millones. El cierre del acuerdo se produce mientras bancos de inversión y grandes corporaciones aceleran negociaciones para concretar operaciones antes de la desaceleración típica de fin de año.

