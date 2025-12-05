La inflación repunta en EE. UU. y se aleja del objetivo de la Reserva Federal

Carne a la venta en una tienda de víveres en Los Ángeles, California. Imagen de referencia. Foto: EFE - ALLISON DINNER

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La inflación en Estados Unidos volvió a subir en septiembre y pasó del 2,7 % al 2,8 % anual, según el índice de precios del consumo personal (PCE) publicado este viernes, 5 de diciembre, por el Departamento de Comercio.

La divulgación de este dato se realizó con varias semanas de retraso debido al cierre parcial del gobierno federal, que mantuvo suspendidos durante 43 días los servicios estadísticos oficiales.

La inflación se aleja de la meta de la Fed

Con este resultado, el aumento de los precios se mantiene por encima de la meta del 2 % anual establecida por la Reserva Federal. La autoridad monetaria se reunirá en una semana para definir si realiza un nuevo recorte de sus tasas de interés, una decisión esperada por los mercados en medio de un contexto de inflación aún elevada.

En contraste, la inflación subyacente (un indicador que excluye los precios más volátiles, como la energía y los alimentos) mostró una leve moderación.

En septiembre se ubicó en 2,8 % anual, frente al 2,9 % registrado en agosto, de acuerdo con las cifras oficiales. Este resultado estuvo en línea con lo que esperaban los inversionistas, según el consenso publicado por Trading Economics.

Los retrasos en la publicación de las estadísticas también han afectado a otros indicadores clave. El índice de precios al consumidor (IPC) correspondiente a octubre fue cancelado, mientras que el dato de noviembre se aplazó hasta el 18 de diciembre, una fecha posterior a la próxima reunión del comité de política monetaria de la Fed, prevista para los días 9 y 10.

La Reserva Federal inició a mediados de septiembre un ciclo de recortes en las tasas de interés con el objetivo de estimular la economía, en un escenario en el que el mercado laboral comienza a mostrar señales de debilitamiento, pese a que la inflación sigue ubicada por encima del objetivo oficial.

Para Sam Stovall, de la consultora CFRA, el dato del PCE de septiembre fue mejor de lo anticipado por los mercados, lo que “refuerza el optimismo respecto a una bajada de los tipos de interés por parte de la Fed” en la próxima reunión.

En el plano político, el presidente Donald Trump afirmó esta semana haber “frenado la inflación desde enero” y sostuvo que “queda mucho por hacer, pero la hemos reducido a un nivel muy bueno (...) casi hemos alcanzado el nivel ideal”.

Confianza del consumidor muestra leve mejora

En paralelo a los datos de inflación, la confianza de los consumidores estadounidenses mostró una leve recuperación a comienzos de diciembre. De acuerdo con la encuesta de la Universidad de Michigan, el índice preliminar se ubicó en 53,3 puntos, lo que representa un aumento del 4,5 % frente a noviembre.

Pese a este avance, el indicador todavía se encuentra un 28 % por debajo del nivel registrado en el mismo período de 2024. El resultado, no obstante, superó las expectativas de los analistas, que preveían una lectura de 52 puntos, según el consenso publicado por briefing.com.

Según explicó Joanne Hsu, directora de la encuesta, “en general, la opinión sobre la situación económica actual ha cambiado poco, pero las expectativas han mejorado, con un aumento del 13 %, en particular en relación a una mejora futura de las finanzas personales de los consumidores”.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.