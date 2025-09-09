Agosto dejó más créditos para consumo y vivienda: estas son las cifras

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

En agosto, el crédito volvió a ganar terreno en Colombia. Los desembolsos totales crecieron 10,7 % frente al mismo mes del año pasado, impulsados por el consumo de los hogares y la vivienda.

El análisis de tasas y desembolsos de Bancolombia mostró que los préstamos para consumo subieron 26,1 % y los de vivienda 31,3 %, mientras que la tasa promedio de colocación del sistema financiero se ubicó en 16,7 %, es decir, 4 puntos básicos más que hace un mes, pero 136 puntos básicos menos que hace un año.

¿Cómo se movieron las tasas de interés?

Aunque el promedio general de las tasas de interés bajó 35 puntos básicos en agosto, no todas las modalidades se comportaron igual.

En vivienda, por ejemplo, la tasa aumentó 44 puntos básicos y en la compra de vehículos el alza fue de 65 pb. En contraste, otros créditos vieron reducciones leves, lo que explica que el promedio se mantuviera en 16,7 %.

Para los hogares, esto significa que acceder a un préstamo puede resultar más barato en algunos segmentos, pero más costoso en otros.

Los desembolsos siguen recuperándose

La recuperación del crédito se apoya en un mayor dinamismo de los hogares. En agosto, los desembolsos de consumo crecieron 26,1 % y los de vivienda 31,3 %, mientras que los créditos comerciales mostraron un avance más moderado y el microcrédito también ganó terreno.

En total, el sistema desembolsó $33,3 billones, distribuidos en 1,07 millones de operaciones, con un monto promedio de $31 millones por préstamo.

Lo que viene para el cierre de 2025

Según el análisis de Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia, las tasas comerciales se mantendrían estables en lo que resta del año, aunque con posibles repuntes al alza.

Estos ajustes estarían asociados a los desafíos fiscales del país y a la cautela que sigue marcando la política monetaria (cabe resaltar que el Banco de la República mantuvo inalterada su tasa de referencia en su última decisión).

