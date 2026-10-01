Ajuste fiscal en Colombia: las lecciones que podemos aprender de América Latina y el Caribe

En la noche del lunes y la madrugada del martes las plenarias de Senado y Cámara aprobaron el presupuesto 2027. Pero el miércoles el Gobierno informó que, por un error de trámite, decretaría el documento que salió de las comisiones económicas. Ese mismo día el presidente Abelardo de la Espriella anunció la salida de Rodrigo Lara como ministro del Interior. El jueves se conoció el decreto que define las cuentas del próximo año y el viernes se materializó un recorte de COP 13 billones en el presupuesto de 2026. Tras una semana frenética, ahora…

En la noche del lunes y la madrugada del martes las plenarias de Senado y Cámara aprobaron el presupuesto 2027. Pero el miércoles el Gobierno informó que, por un error de trámite, decretaría el documento que salió de las comisiones económicas. Ese mismo día el presidente Abelardo de la Espriella anunció la salida de Rodrigo Lara como ministro del Interior. El jueves se conoció el decreto que define las cuentas del próximo año y el viernes se materializó un recorte de COP 13 billones en el presupuesto de 2026. Tras una semana frenética, ahora los ojos están en el siguiente capítulo: el ajuste fiscal.

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Desde el principio, el presupuesto de 2027 estuvo atado a la promesa de que el Gobierno radicará en el Congreso la ley de rescate económico para lograr un recorte del gasto de cerca de COP 45 billones. Esa iniciativa será una pieza clave para la economía porque, según los analistas, los mercados esperan ver el compromiso del Ejecutivo y del Legislativo con los ajustes que se necesitan para que la deuda sea sostenible. Desde la administración De la Espriella dicen que el texto se conocería la próxima semana.

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No hacer un ajuste fiscal a tiempo, explicó a este diario Rodrigo Valdés, director del Departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional (FMI), significa que la deuda seguirá creciendo hasta que llegue a un punto en el que los mercados financieros no presten o lo hagan a una tasa demasiado alta. En ese momento, en palabras del alto funcionario, los países deben hacer un ajuste “mayor y más violento”.

Piense en sus propias finanzas. Si a fin de mes la plata no alcanza, una opción es pedirle prestado a algún pariente o a un amigo. Si el siguiente mes pasa lo mismo, tendrá que pedir prestado otra vez. Al tercer mes quizá ya tenga que recurrir a la tarjeta de crédito, que tiene tasas de interés más altas. Si no frena el problema aumentando los ingresos, conteniendo el gasto y estableciendo un plan para pagar lo que debe, la situación será cada vez más grave. Guardando las proporciones, ese es el escenario que está enfrentando el país.

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Miguel Gómez, ministro de Hacienda, ha dicho que el Estado recibe en promedio COP 29 billones mensuales, pero gasta COP 40 billones. Los cálculos oficiales indican que sin el recorte de la ley de rescate económico el déficit fiscal (la diferencia entre ingresos y gastos) sería de 9,4 % del PIB el próximo año, una cifra superior a la registrada en el peor momento de la pandemia y que, según el Banco de la República, sería la más alta de la historia nacional. La deuda neta ascendería a 66,2 % del PIB. ¿Cuál es el camino que debe tomar Colombia? Las experiencias de nuestros vecinos pueden dar luces.

Lo que podemos aprender de otros ajustes fiscales

No hay una receta mágica para el ajuste fiscal, pero hay algunas buenas prácticas de las que puede aprender Colombia. Como los ajustes son difíciles políticamente, menciona Valdés, se debe construir un paquete de medidas en el que los sectores se sientan representados.

Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Javeriana, menciona el caso de Jamaica. Ese país caribeño tenía un alto nivel de endeudamiento (la deuda pública llegó al 147 % del PIB en 2013), dificultades para financiarse en los mercados internacionales y un bajo crecimiento económico, con cifras negativas en algunos años. Para corregir el rumbo, en 2013, después de que un programa anterior perdiera impulso, el país retomó el ajuste fiscal, reestructuró su deuda e impulsó reformas tributarias y del sector público.

Colombia puede aprender de la experiencia de Jamaica la importancia de construir un pacto social alrededor del ajuste, dice Salazar. En 2013, ese país creó un comité con representantes del Gobierno, sindicatos, empresarios, academia y otros sectores para hacer seguimiento a las reformas, informar a la ciudadanía y vigilar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco del programa con el FMI.

Y aquí llegamos a otro punto importante: según los analistas, el ajuste no se puede limitar a un Gobierno o a un partido político, tiene que ser una apuesta de país con objetivos de largo plazo.

El director del Observatorio también pone sobre la mesa la experiencia de Brasil. En 2020, en plena pandemia, el déficit se disparó y la deuda pública se acercó al 99 % del PIB; el país ya venía de una década de muy bajo crecimiento. Ahora, con un ajuste fiscal que Salazar define como relativamente “tímido”, la economía ha estado creciendo. “Cuando se reduce el déficit, el riesgo país empieza a bajar y mejora la confianza inversionista, fortaleciendo el crecimiento económico”, explica.

Pese a las diferencias sobre cómo hacerlo, Salazar destaca que tanto las agendas de derecha como las de izquierda reconocen la necesidad de ordenar las finanzas públicas. Sin embargo, en Brasil el déficit fiscal y la deuda pública han vuelto a aumentar. Como de los errores también se aprende, el director señala que la lección es que los ajustes de corto plazo son insuficientes.

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El caso de Argentina, dice el director, es todavía muy reciente para poder sacar conclusiones. En el corto plazo, el país logró reducir considerablemente su déficit fiscal con los recortes del gasto público impulsados por el Gobierno de Javier Milei (pasó de un déficit de 4,6 % del PIB en 2023 a un superávit de 0,2 % en 2025), pero el desempleo y la informalidad laboral han aumentado. A esto se suman los efectos sociales, con un amplio descontento por recortes al presupuesto de las universidades públicas, entre otros asuntos.

José Luis Mojica, gerente de Investigaciones Macroeconómicas de Bancolombia, advierte que un ajuste fiscal demasiado ambicioso en el corto plazo puede generar una desestabilización sociopolítica, considerando lo impopular que es recortar el gasto o aumentar la carga tributaria. Para el analista, el aprendizaje que puede tomar Colombia de otros procesos en la región es la importancia de la gradualidad.

“Desafortunadamente, la región siempre ha estado marcada por crisis fiscales”, asegura José Ignacio López, presidente del Centro de Pensamiento Económico ANIF. Uno de los tres aprendizajes que podemos tomar de nuestros vecinos, según López, es no dilatar el ajuste hasta el punto en el que el mercado ya no financie al Gobierno. Es decir, hay que actuar a tiempo.

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El segundo es la importancia de mantener la independencia de los bancos centrales, en este caso del Banco de la República, para evitar que “los desórdenes fiscales se conviertan en desórdenes monetarios”. Venezuela es un ejemplo de los riesgos de no hacerlo: ante la falta de recursos para cubrir sus gastos, el Gobierno recurrió a la emisión de dinero para financiarse, lo que contribuyó a disparar la inflación.

Para el presidente de ANIF, la tercera lección es que en la región han sido más exitosos los ajustes vía recorte de gasto que vía impuestos. Un estudio de la Initiative for Policy Dialogue, de la Universidad de Columbia, elaborado por López y Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, analizó 61 episodios de ajuste fiscal en nueve países de América Latina entre 1989 y 2024. Se encontró que cuando el endeudamiento público es alto, como lo es hoy en Colombia, un ajuste basado en subir impuestos golpea el crecimiento económico hasta cuatro veces más que uno afincado en recorte de gasto. Entre otras razones, apretarse el cinturón envía una señal más creíble sobre la sostenibilidad futura de las finanzas públicas.

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Según ese análisis, los recortes de gasto tienen, además, mayor probabilidad de alcanzar mejoras duraderas en las cuentas fiscales en comparación con los ajustes sustentados principalmente en aumentos tributarios. “Naturalmente, reducir el gasto público no significa recortar de manera indiscriminada. La calidad del ajuste es fundamental. Un programa exitoso debe proteger la inversión pública de alto impacto y el gasto social bien focalizado, al tiempo que corrige ineficiencias, elimina programas de baja efectividad y fortalece la disciplina presupuestal”, dice un informe de ANIF basado en la publicación.

Para Valdés, la composición del ajuste depende de dónde se construyó la debilidad fiscal. Para explicarlo, vuelve al ejemplo de la familia: si el aumento en la deuda arrancó cuando una persona dejó de trabajar, la opción es ajustar el gasto a la nueva realidad o que esa persona consiga trabajo. Pero si los ingresos se mantienen iguales, hay que entrar a revisar por qué está aumentando el gasto.

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Teniendo en cuenta el presupuesto para 2027, Mojica dice que es “plausible” que la ley de rescate económico aspire a un recorte de COP 30 billones. Sin embargo, considera que el ajuste debe venir acompañado de medidas desde el enfoque de los ingresos, aunque el Gobierno lo ha descartado. El gerente señala que la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios en 2020, en la que participó, dejó claro que una buena alternativa para el país es la distribución de las cargas tributarias: “La idea es que dejen de estar tan enfocadas en la renta corporativa, es decir, en las empresas, y empiecen a concentrarse más en los impuestos a las personas naturales”.

Para Juan Pablo Zárate, investigador asociado de Fedesarrollo, excodirector del Banco de la República y exviceministro de Hacienda, Colombia necesita combinar distintas medidas, como lo han hecho otros países de la región. Un punto fundamental para el experto es contener el crecimiento de gastos estructurales, especialmente aquellos relacionados con la protección social. También considera clave evitar nuevos aumentos de las tarifas tributarias, que ya son altas. En su lugar, propone avanzar en la reducción de tratamientos tributarios preferenciales.

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En esa misma línea, Salazar pone sobre la mesa la eliminación de exenciones y beneficios tributarios, incluyendo las tarifas reducidas de IVA. Para el caso de este impuesto, agrega el director, hay instrumentos para compensar a las personas pobres y vulnerables, en vez de que toda la población no pague el impuesto a, por ejemplo, la carne.

El costo fiscal estimado de todos los beneficios tributarios, defiende el director, es de 9 % del PIB en un país que solo recauda el 14 %. En la región, el segundo país que entrega más beneficios tributarios es Uruguay, con 6 % del PIB, pero recauda mucho más (22 %). Otro tema que Colombia no puede ignorar, según Salazar, es el impacto de seguir subsidiando los combustibles, específicamente el diésel.

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Finalmente, Zárate señala que se debe establecer un plan de ajuste que considere sus efectos sobre la inversión privada y que genere suficiente confianza para ayudar a reducir las tasas de interés de la deuda pública. También es importante que los cambios en ingresos y gastos estén acompañados de modificaciones a la regla fiscal que hagan creíble su cumplimiento en distintos plazos.

Todos estos elementos hacen parte del debate que se aproxima para enderezar el rumbo de las finanzas públicas. Valdés aseguró que es optimista sobre cómo evolucionará la situación fiscal en la región porque, aunque es difícil, varios países lo han logrado: “Puedo mencionar a Costa Rica, Barbados, Paraguay, Jamaica. Y en el pasado están Perú, Chile, incluso Colombia”.

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