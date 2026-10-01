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Ajuste fiscal en Colombia: las lecciones que podemos aprender de América Latina y el Caribe

Después de una semana frenética por el presupuesto, los mercados esperan la radicación de la “ley de rescate económico”, con la que el Gobierno promete recortar cerca de COP 45 billones del gasto. Estas son algunas lecciones que Colombia puede aprender de otros países de la región.

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Karen Vanessa Quintero Martínez
Karen Vanessa Quintero Martínez
Ilustración Colombia y América Latina
Imagen de referencia /Getty Images

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En la noche del lunes y la madrugada del martes las plenarias de Senado y Cámara aprobaron el presupuesto 2027. Pero el miércoles el Gobierno informó que, por un error de trámite, decretaría el documento que salió de las comisiones económicas. Ese mismo día el presidente Abelardo de la Espriella anunció la salida de Rodrigo Lara como ministro del Interior. El jueves se conoció el decreto que define las cuentas del próximo año y el viernes se materializó un recorte de COP 13 billones en el presupuesto de 2026. Tras una semana frenética, ahora…

Karen Vanessa Quintero Martínez

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

Karenvaquintero kquintero@elespectador.com
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Comentarios
  • Oscar(5340)Hace 25 minutos
    El FMI es un organismo creado y dominado por los EEUU, es lógico por que es el pais que mas aporta y por si solo, a pesar que en el FMI participan mas de 190 países, puede tomar las desiciones a su conveniencia. Es cínico y va en contra de toda ética que el FMI aumente las desigualdades prestando mas caro a los países pobres y mas barato a los mas ricos, sin embargo esta absurda política es aceptada y defendida por la Redacción Economiza de El Espectador y por el gobierno de De la Espriella.
  • Ganimedes(64121)Hace 49 minutos
    Con que conclusiones sale este "experto" reducir los impuestos a los ricos y aumentarlos a la persona natural, ahí si se frego esta vaina, sipotes ejemplos de la región. Por otro lado es un crazo error mutilar las finanzas a las universidades públicas, solo en este país se les ocurre esta bestialidad, que clase de "expertos" son estos!
  • Carlos(43423)Hace 1 hora
    La industria y la banca ganan mas que nunca y hay que bajarles los impuestos y a las personas naturales hay que subirselos, esa es la receta para hacer los ricos mas ricos y los pobres mas pobres.
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